El Real Murcia busca derrotar al imbatible Ceuta en un Enrique Roca vestido de gala

El Real Murcia está ante el día más importante y especial de la temporada. Se jugará el primer puesto en casa y contra el ... líder, la AD Ceuta (20.00 horas, FEF TV). Luego solo quedarán seis jornadas para el final. «Es un partido para tener personalidad y carácter», valoró Fran Fernández en la previa. A punto de colgar el cartel de 'no hay billetes', el técnico indicó que «nuestra afición va a demostrar que es la número uno. Va a competir con nosotros desde el recibimiento. Tenemos que coger esa energía y llevarla al campo». Su colega, José Juan Romero, está encantado: «Un estadio lleno es precioso. Es lo que más nos motiva. He visto al Murcia en Primera. Siempre era La Condomina y después, Nueva Condomina. Ahora es Enrique Roca. Ir allí es un privilegio. No es un estadio de Primera RFEF. Por un día nos hará sentirnos a todos que estamos en el fútbol de élite».

El Enrique Roca quiere ser ese fortín que haga claudicar a un equipo a un punto de distancia y que ya lleva 18 partidos seguidos sin perder. Los duelos directos por ser líder son una cuenta pendiente de los murcianistas. Ante el Antequera, yendo segundo a tres puntos de distancia, perdió con dos goles en el primer tramo de partido que ya no pudieron remontar. Recientemente, ya con los granas en primer lugar, fue la UD Ibiza la que ganó en Murcia para llevarse el liderato. «No hay mayor reto que ganarle al primero», aseguró Fran Fernández. Para el Real Murcia, la primera posición pasa, además, por hilar tres victorias por primera vez esta temporada. Ha ganado mucho. De hecho, es el equipo que más triunfos suma en su grupo, con 15. Pero siempre ha fallado a la hora de alargar las rachas positivas. La que lleva ahora no es nada mala, con 10 puntos de los últimos 12. En casa ha sabido golpear en los últimos partidos y lleva cuatro jornadas seguidas sin encajar un gol en jugada. Solo recibió uno de falta, del bético Pablo García. Gazzaniga ha sido necesario desde la portería. Noticia relacionada El Ceuta, un líder con mucho descaro que también es una roca en defensa Enfrente estará la AD Ceuta. Cuando el Real Murcia visitó el Alfonso Murube en la primera vuelta, los norteafricanos aún buscaban su mejor versión. La dieron ante los granas, ganando 4-2, pero esa fue la única victoria en nueve partidos, con tres derrotas y cinco empates. Tras las primeras 15 jornadas, los ceutíes eran undécimos, a nueve puntos del Antequera. Entonces, empezó a ganarlo todo en casa (siete victorias y dos empates) y a puntuar siempre a domicilio (cinco empates y dos triunfos). Los dos onces Las horas previas al partido están siendo muy distintas para los entrenadores a la hora de buscar el mejor equipo posible. «Tengo un par de dudas, pero tengo bastante claro el once inicial», admitió Fran Fernández. Todo lo contrario le ocurría el pasado jueves a Romero: «No tengo ni idea de qué once voy a sacar». En el caso del entrenador grana, solo contaría con la baja de Esteban Saveljich, por sanción. Eso sí, espera disponer de Juan Carlos Real y Palmberg ya se ha recuperado de una sobrecarga en el tendón de Aquiles que le dejó fuera del último partido en Sevilla. «Joao Pedro está al 100%. También lo están Isi Gómez e Yriarte. Y están cerca Moha y Boateng. Tenemos un abanico». «Un campo lleno es precioso. Por un día nos hará sentirnos en el fútbol de élite», admite Romero, entrenador de la AD Ceuta Se espera que Jaso sea una vez más el reemplazo de Saveljich. Por delante, la dupla en el centro del campo entre Isi Gómez y Palmberg se ha hecho habitual en estas semanas, pero un fijo como Yriarte durante la primera vuelta ya fue titular ante el Betis Deportivo y también podría entrar en cualquier momento. Arriba, Pedro Benito en la derecha y Flakus en punta son indiscutibles, pero Carlos Rojas, el último MVP del equipo, pide sitio después de dar la victoria hace una semana con dos goles entrando desde el banquillo. Está por ver si encuentra su lugar como titular u otra vez como revulsivo. La experiencia de Pedro León o la verticalidad de Loren son otras soluciones posibles. Por su parte, el Ceuta recuperará a una pieza clave como el exgrana Youness. Fichado en el pasado mercado de invierno procedente del Eldense, en la segunda vuelta ha jugado 10 encuentros y encadenó 9 titularidades hasta que el pasado fin de semana tuvo que cumplir un partido de sanción. Ahora volverá a ser el mediocentro, el que sujete una medular llena de alternativas por delante como Rubén Díez, Kuki Zalazar, Bellotti o Cristian. Este último ha venido jugando en la izquierda, sustituyendo a un Koné que ya está recuperado de unos problemas físicos. Saveljich será baja por sanción, mientras que Palmberg está recuperado y el técnico espera contar con Juan Carlos Real Goles exgranas Arriba aparecen otros tres jugadores con pasado en el Murcia y que están poniendo goles. El máximo realizador es Dani Aquino, con nueve. Es la referencia habitual del equipo, aunque en las dos últimas jornadas el delantero ha sido Rodri Ríos. Esta temporada ha sido tantas veces titular (16) como suplente (14), pero en la anterior salida marcó y asistió en el 1-2 ante el Intercity. Lleva cuatro dianas. La tercera pata es Andy Escudero, inamovible en la derecha y que lleva cinco tantos, tres de ellos conseguidos ante el conjunto murcianista en el partido del Alfonso Murube. En lo que se refiere a la portería propia, el técnico lleva rotando a sus guardametas durante toda la temporada. Guille Vallejo ha sido titular 14 veces. Mientras, Pedro López lo ha sido en 17 ocasiones. La última fue la pasada jornada, en la que tuvo una actuación fundamental para el triunfo de su equipo con intervenciones de mucho mérito. Pero el mayor muro querrá ser ese Enrique Roca repleto para celebrar el liderato.

