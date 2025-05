El Real Murcia arranca peor que el Sanluqueño y no mejora lo suficiente Fran Fernández vuelve a hacer retoques en un equipo grana que esta vez no encuentra el gol del triunfo a balón parado o por calidad individual

David Soria Domingo, 18 de mayo 2025, 08:47

1 Fran Fernández le dio otra vuelta al equipo con algunas novedades en el once inicial y volviendo al 4-2-3-1 como sistema

Otro partido y otro Murcia con varios cambios. Fran Fernández le dio una vez más una vuelta al equipo. Esta vez incluso intervino en la defensa, una línea solo modificada cuando había alguna lesión o sanción. Sin embargo, en Sanlúcar dio entrada a Jorge Mier por David Vicente. Además, el entrenador almeriense volvió al 4-2-3-1 contando otra vez con Juan Carlos Real, pero en esta ocasión el punta fue Alcaina en lugar de Flakus, tocado en las últimas semanas aunque hasta ahora se había mantenido en el once. Además, las bandas también fueron distintas y, más allá de la sanción de Loren, Davo volvió al banquillo para que jugaran Pedro León y Pedro Benito.

2 La necesidad de un Sanluqueño en descenso se dejó notar más en el inicio que la ambición de los granas por la segunda plaza

En los primeros minutos se manifestó más la necesidad del Sanluqueño que la ambición del Real Murcia. Los verdiblancos, en un duelo vital por salir del descenso, fueron capaces de llegar cerca de la portería de Gazzaniga de manera repetida, acumulando más córners y remates. La banda izquierda formada por el lateral Álex Martínez y el extremo Borja Vázquez fue el principal argumento para los de Pérez Herrera, aunque les faltó capacidad para castigar y el portero grana no tuvo que hacer grandes paradas como en otros días, protegido también por el trabajo de defensas como Saveljich en el centro de la zaga.

3 Sin la autosuficiencia de Flakus en la delantera el Real Murcia tampoco fabricó mucho juego y apenas generó peligro en la primera parte

Tanto cuando juega bien como cuando juega mal, el Murcia siempre agradece la presencia de David Flakus, un delantero autosuficiente capaz de hacer bueno cualquier balón largo con su movilidad y velocidad o de sacarse un tiro desde cualquier posición gracias a un disparo también contundente. Pero ayer, sin su participación durante medio partido, el conjunto grana tampoco supo encontrar alternativas para no echarle en falta. Durante la primera mitad apenas tuvo un remate de Pedro Benito, tras un pase de Juan Carlos Real, y un centrochut de Kike Cadete que se fue al larguero. Poco más para un equipo que tampoco supo darle buenas opciones para finalizar a Raúl Alcaina ante esa falta de acierto con el balón.

4 Los granas salieron mejor en la segunda parte, con un remate al palo de Pedro Benito, y aumentaron el número de atacantes con los cambios

Los de Fran Fernández mostraron una mejoría a la vuelta de los vestuarios después de una primera parte que no había sido positiva. Incluso el equipo fabricó una buena jugada en la que un centro de Pedro León fue rematado al palo por Pedro Benito. Además, el entrenador buscó un plus a falta de una media hora con la entrada de Isi Gómez. También apostó por jugar durante varios minutos con cuatro jugadores ofensivos. Entraron Flakus y Davo y se unieron a Pedro Benito y Alcaina. Prácticamente cuatro delanteros juntos, repartidos en el frente del ataque, para buscar una mayor presencia arriba. Pero las correcciones no trajeron el impulso definitivo para conseguir el tanto del triunfo.

5 Ni el balón parado ni la calidad individual pudieron arreglar el resultado como en otras ocasiones anteriores fuera de casa

Esta vez el Murcia no logró sacar un buen resultado en un partido más gris. En otras situaciones sí encontró alguna escapatoria como el balón parado o la calidad individual de algún revulsivo. Ante el Intercity ganó con un córner cabeceado por Yriarte, pero ayer no pudo aprovechar alguna buena opción desde la esquina, sobre todo una en la que el mediocentro tocó otro balón y el remate de Alcaina fue sacado por la defensa antes de que pudiera entrar. Y ante el Betis Deportivo volteó un 1-0 con dos goles de Rojas, que en Sanlúcar también entró desde el banquillo sin poder repetir ese papel estelar para solucionar el día.

