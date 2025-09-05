El Real Murcia se anima tras el golpe de Marbella brillando ante el Elche

Los prolegómenos del choque del nuevo torneo Enrique Roca fueron emotivos. Además de la interpretación del himno de Second por parte del joven cuarteto ... Mursiya, los jugadores del nuevo plantel grana fueron saltando uno a uno al césped del Enrique Roca, siendo otra vez Flakus el más aclamado por los miles de seguidores que poblaban las gradas del estadio grana. Después cogieron el micrófono Pedro León y Joseba Etxeberria para insuflar confianza a una afición que apoyó a su equipo desde el primer minuto del amistoso.

Real Murcia Diego Piñeiro, Rubén Vila, Héctor Pérez, Antxon Jaso, Kayode, Pedro León, Juan Carlos Real, Sekou, Aitor Sarabia, Cadorini y Mathieu Seyram. También jugaron Cristo Romero, Alberto González, Schalk, Pedro Benito, Isi Gómez, Bustos, Savlejich, Yoldi y Palmberg 3 - 1 Elche Dituro, Josan, John Chetauya, Bambo Diaby, Pedro Bigas, Adrià Pedrosa, Aleix Febas, Neto, Nico González, André Silva y Rafa Mir. También jugaron Iñaki Peña, Fede Redondo, Germán Valera, Diang, Álvaro Rodríguez, Leo Petrot, Víctor Chust y Carlos Martín. Goles 1-0, min. 3, Pedro León. 1-1, min. 19, Chetauya. 2-1, min. 82, Palmberg. 3-1, min. 85, Pedro Benito.

Árbitro Campos Salinas, murciano. Mostró tarjeta amarilla a Alberto González.

Incidencias I Trofeo Enrique Roca de Murcia, 8.650 espectadores.

Joseba Etxeberria demostró con su alineación en la tarde de ayer que estaba más preocupado por el partido del domingo ante el Torremolinos que por el amistoso ante el Elche. De hecho, solo Seyram, jugador del filial, repitió en el once en el duelo respecto a los que saltaron de inicio en el duelo liguero de Marbella. Pero el Real Murcia, a pesar de las ausencias de futbolistas determinantes, dio la talla en los primeros cuarenta y cinco minutos frente a un equipo de Primera que utilizó el choque del Enrique Roca como un ensayo de cara al duelo liguero de la semana que viene frente al Sevilla en el Sánchez Pizjuán. Como en el Banús Football Club de Marbella el pasado lunes, el equipo grana saltó al césped muy enchufado y sin miedo. A los tres minutos ya mandaba en el marcador gracias al tanto de Pedro León.

El Elche no tardó tiempo en reaccionar con una jugada de Pedrosa que desbarató Diego Piñeiro, que comenzó a mostrar un gran nivel desde el principio. Los 8.650 espectadores que acudierona la presentación en casa del equipo aplaudieron la entrega de Sekou, el ultimo fichaje grana. Pero el equipo de Eder Sarabia demostró que, pese a jugar con muchos titulares como Rafa Mir, es de Primera. A los 19 minutos Chetauya aprovechó para poner el empate en el nuevo videomarcador del estadio grana. De ahí hasta el final, las ocasiones se sucedieron en ambas porterías; Sarabia pudo marcar el 2-1 para los granas, igual que Pedro León, pero también Diego Piñeiro evitó el segundo tanto ilicitano antes del descanso.

Pedro León, Palmberg y Pedro Benito pusieron los goles de un equipo que entusiasmó a su afición en una gran segunda parte

En la segunda mitad el técnico grana dio entrada a más futbolistas titulares, incluido Flakus, igual que Eder Sarabia, que no se guardó nada. Y el Real Murcia le plantó cara al Elche hasta el final, e incluso se puso por delante en el marcador gracias a un disparo de Palmberg. Pedro Benito, con el 3-1, puso el broche final que permite al Real Murcia soñar en grande. El equipo se animó para el domingo.