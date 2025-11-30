La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Los jugadores del Real Murcia celebran con la afición grana la última victoria del equipo en Antequera, la semana pasada. LOF
Fútbol | Primera RFEF

El Real Murcia y el Alcorcón también se suben a un tren repleto de candidatos por el 'playoff'

Hasta 10 equipos estaban en solo tres puntos al comienzo de una jornada que tiene el duelo de hoy entre los granas y los alfareros como uno de los más destacados

David Soria

David Soria

Domingo, 30 de noviembre 2025, 07:40

Comenta

Ya son 13 las jornadas disputadas en Primera Federación. Un tercio de la competición. Queda mucho por jugarse y todo por decidirse, pero ya ha ... dado tiempo para que ocurran muchas cosas. Y para testear cómo se comporta el Grupo 2, en concreto. Y lo cierto es que las diferencias hasta ahora son mínimas. No es un tópico ni el mensaje prudente tan escuchado de los entrenadores. La clasificación no engaña. El 'playoff' es un objetivo de muchos y ahora mismo hay formado un tren de bastantes vagones al que se han subido entre otros el Real Murcia y el Alcorcón, que está tarde se enfrentarán en el estadio Enrique Roca en uno de los duelos más destacados del fin de semana.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Encuentran dentro de un agujero a un hombre que había desaparecido en Cartagena
  2. 2 La Primitiva: Comprobar resultados del sorteo del sábado 29 de noviembre de 2025
  3. 3

    Apuñalan en prisión a la pareja de la herida en el tiroteo del barrio cartagenero de Lo Campano
  4. 4

    Ron de Molina de Segura y el primer licor del mundo con pimentón picante
  5. 5

    El PP propone multas de hasta 45.000 euros por agredir al personal sanitario en la Región de Murcia
  6. 6 Lotería Nacional: Comprobar resultados del sábado 29 de noviembre de 2025
  7. 7

    Dos detenidos por acuchillar a un joven tras una discusión por molestar a unas chicas en un bar
  8. 8

    Talasur da el salto a la construcción industrial con una nueva planta de 6.000 m²
  9. 9

    Patxi López lamenta «el declive» de la Región de Murcia tras treinta años del PP
  10. 10 La Princesa Leonor participa en unas prácticas de técnicas de supervivencia con la Academia General del Aire

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad El Real Murcia y el Alcorcón también se suben a un tren repleto de candidatos por el 'playoff'

El Real Murcia y el Alcorcón también se suben a un tren repleto de candidatos por el &#039;playoff&#039;