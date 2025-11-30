El Real Murcia y el Alcorcón también se suben a un tren repleto de candidatos por el 'playoff'

Ya son 13 las jornadas disputadas en Primera Federación. Un tercio de la competición. Queda mucho por jugarse y todo por decidirse, pero ya ha ... dado tiempo para que ocurran muchas cosas. Y para testear cómo se comporta el Grupo 2, en concreto. Y lo cierto es que las diferencias hasta ahora son mínimas. No es un tópico ni el mensaje prudente tan escuchado de los entrenadores. La clasificación no engaña. El 'playoff' es un objetivo de muchos y ahora mismo hay formado un tren de bastantes vagones al que se han subido entre otros el Real Murcia y el Alcorcón, que está tarde se enfrentarán en el estadio Enrique Roca en uno de los duelos más destacados del fin de semana.

Hasta el pasado viernes, cuando el Betis Deportivo y el FC Cartagena inauguraron la jornada 14, hasta 10 equipos estaban únicamente en tres puntos de margen. Es decir, la mitad del grupo está implicado en la lucha por los puestos de privilegio y por entrar en el próximo 'playoff'. El Teruel y el cuadro albinegro, cuarto y quinto respectivamente en ese momento, solo tenían tres puntos más que los murcianistas, que cerraban el pelotón de perseguidores en la decimotercera posición antes de que echara el balón a rodar en la Ciudad Deportiva Luis del Sol. Por delante aparecían el Hércules, el Tarazona, el Nàstic de Tarragona, el Algeciras, el Juventud Torremolinos, el Alcorcón y el Eldense.

Son ocho los que iban detrás del FC Cartagena y del Teruel. El quinto puesto también está cerca y a la vez lejos, con tanto rival de por medio para intentar abrirse paso en una recta final de 2025 que concluirá el fin de semana del 20 y el 21 de diciembre con la disputa de la jornada 17. Cuatro encuentros para cada uno, incluidos los de esta jornada, y 12 puntos en juego que son muchos teniendo en cuenta las estrecheces clasificatorias. La tabla puede moverse mucho hasta entonces. Incluso durante los partidos de hoy.

Hasta terminar 2025 quedan 12 puntos en juego, incluyendo esta jornada, y muchos duelos directos por delante

Hay codazos por entrar entre los cinco primeros. Duelos desde la distancia, aunque también se dan de manera directa. Hoy a las 16.00 horas se enfrentarán el Nàstic y el Hércules, en un choque entre dos equipos que ya han cambiado de entrenador, con Cristóbal Parralo y Beto Company respectivamente a los mandos. Y por la noche, a las 20.30, el Teruel de Vicente Parras, que ya sacó un punto del Enrique Roca, visitará al líder, el Atlético Madrileño de Fernando Torres. Entre medias, el Real Murcia y Alcorcón medirán sus fuerzas sabiendo lo que ya hicieron también ayer el Eldense de Claudio Barragán, que recibió a un Antequera ya sin Abel Gómez, o el Tarazona de Juanma Barrero, que jugó en el campo del Atlético Sanluqueño.

Aunque al propio entrenador alfarero, Pablo Álvarez, no le preocupa la clasificación a estas alturas de la competición. «Nosotros le damos muchísima importancia al proceso, al día a día. Sinceramente, en el mes de noviembre no estamos pensando en puestos de 'playoff' ni nada de eso. Sabemos que eso es una consecuencia de hacer muchas cosas bien y nuestro foco está en las cosas que podemos controlar para dar esta mejora del equipo», explicó el pasado fin de semana después de la última victoria de su equipo, que le hizo situarse séptimo en la tabla.

Duelos directos

Ese quinto puesto aún puede sufrir muchos cambios en un calendario que en las próximas semanas dejará numerosos choques por todo lo alto. De cara a ese final de año, el FC Cartagena aún tiene el derbi con el Real Murcia. Luego le tocará visitar al Nàstic y recibir al Juventud Torremolinos, precisamente dos de esos equipos implicados en la lucha por el quinto puesto. Mientras tanto, el Teruel tendrá que visitar al Villarreal B y también verse en duelos directos contra el Algeciras, en un partido en casa, y ante el Tarazona, en esa ocasión a domicilio.

En cuanto al Eldense y al Alcorcón, los dos equipos que estaban a comienzo de la jornada justo a las puertas del 'playoff', también tendrán muchos duelos con valor añadido. Los alicantinos y los alfareros se medirán la próxima jornada en Santo Domingo, sin ir más lejos. Los primeros recibirán después, de manera consecutiva, al Tarazona y al Betis Deportivo. Por su parte, el Alcorcón, tras esa doble cita exigente ante el Murcia y el Eldense, visitará al filial verdiblanco y recibirá a la UD Ibiza. Un Hércules-Juventud Torremolinos la próxima jornada, o el mencionado Teruel-Algeciras dentro de dos semanas, añadirán más incertidumbre en un grupo repleto todavía de candidatos.

Hace un mes el Real Murcia estaba a ocho puntos del quinto y su máxima preocupación era salir del descenso

Caminos distintos

Son ocho perseguidores y con dos caminos distintos para llegar a donde están ahora. Y es que la mitad han mostrado más regularidad y conservan a los entrenadores que comenzaron la temporada. Por contra, otros cuatro han tenido que hacer cambios en los banquillos para recuperar el terreno perdido o por el riesgo de caerse de arriba. Si tanto Teruel y FC Cartagena no han tenido motivos para dejar de confiar en Parras y en Javi Rey, tampoco lo han hecho el Alcorcón, que tiene a Pablo Álvarez como técnico por segundo año seguido, el Juventud Torremolinos, con un Antonio Calderón liderando al equipo tras el ascenso, el Algeciras, con un Javi Vázquez que llegó este verano, o el Tarazona. también satisfecho con Juanma Barrero en los últimos tiempos.

Mientras, todo ha sido más complicado en el césped para otros cuatro conjuntos. El Eldense tuvo que cambiar a Javi Cabello por Claudio Barragán cuando se veía al borde de los puestos de descenso, el Nàstic hizo lo mismo con Cristóbal Parralo sustituyendo a Luis César Sampedro por una trayectoria irregular aunque estuviera en la mitad alta de la tabla. El Hércules finalmente también tomó esa decisión y Rubén Torrecilla, tras salvar algunas situaciones al límite, no pudo durar más. Le reemplazó Beto Company. Y la historia del Real Murcia ya es conocida. Hace un mes tenía el quinto puesto a ocho puntos de distancia y su gran preocupación era salir del descenso. Con la salida de Joseba Etxeberria y la llegada de Colunga, los granas han reaccionado a tiempo y se han subido al tren por el 'playoff'.

Los granas inician una semana intensa buscando otro triunfo en el Enrique Roca

El Real Murcia quiere olvidar los malos días en los que llegó a ser colista. Sus 10 puntos de los últimos 12 con Colunga, con dos porterías a cero seguidas por primera vez esta temporada, les ha ido sanando en lo emocional y en lo matemático, pero no en lo físico. El entrenador tendrá la enfermería llena ante el Alcorcón (18.15, Movistar+). Seis bajas por lesión no son pocas, pero por el camino está pudiendo desenvolver una mejor versión de Antonio David y bautizar a canteranos que conoce a la perfección como Jorge Sánchez o confirmar a Héctor.

Ambos apuntan a repetir en defensa, que puede ser de tres o de cuatro, un asunto siempre abierto con Colunga. Sekou funcionó bien en la medular en Antequera, complementando a Antonio David y guardando las espaldas de Isi Gómez. Palmberg siempre pide sitio, Pedro Benito no afloja como titular o suplente y Bustos juega en la banda que toque. Flakus, arriba, es indiscutible. Esta vez, el técnico tendrá que tener en cuenta no solo al rival, sino al calendario. Serán tres partidos en ocho días, los dos siguientes tan exigentes en lo futbolístico, con el Cádiz en la Copa del Rey, como en lo anímico, con el FC Cartagena en el Cartagonova. Aunque la mejor manera en estos casos de preparar el siguiente compromiso es ganando el más inmediato. Y si es reencontrándose con la victoria en casa tras el 0-0 ante el Teruel, mejor.

Muchas rojas

Por su parte, el Alcorcón llega con ganas de ponerlo difícil. Ya ganó en Tarragona y en Marbella. Es el tercer mejor visitante del grupo, aunque ha sido en casa en donde ha recargado pilas con su victoria ante el Tarazona. Es la segunda campaña con Pablo Álvarez en el banquillo de Santo Domingo. Después de un primer año complicado como recién descendido de Segunda División, logró no complicarse la permanencia en la segunda vuelta.

Este curso se espera más poderío desde el inicio y aunque se atascó con una victoria en siete partidos, ha sumado dos triunfos en las últimas tres jornadas. En la última acabó con 11, una normalidad que no era tanta. Llevaba tres expulsiones en las anteriores cuatro jornadas. Una fue para Mariano Carmona, que reaparece tras cuatro partidos de sanción. Con el murciano, ex del Imperial, regresa un jugador clave en el juego y en el área con tres goles. También vuelve tras suspensión Jordi Pola. Rai Marchán se ha recuperado, pero aún no estará Raúl Blanco.