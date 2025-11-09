El Real Murcia le hace un agujero al Nàstic en la derecha y Mier lo aprovecha

La baja de Palmberg hizo que Adrián Colunga apostara esta vez por un delantero como falso extremo derecho. Lo fue Pedro Benito. A partir de ... ahí la táctica entró en escena. El Real Murcia hacía salida de tres y Jaume Jardí, el extremo diestro, saltaba al central de ese lado. A su vez, Pedro Benito podía arrastrar hacia dentro a su lateral. La banda quedaba liberada para las subidas de Mier. Y eso pasó nada más comenzar el partido. Era un filón que necesitaba la correcta coordinación de los protagonistas. Sin embargo, los granas no estaban explotando su mejor baza. Pero cuando lo hicieron, empataron. Pocos segundos antes de ese gol, se vio a Mier por dentro y a Pedro Benito por fuera, beneficiado del espacio.

2 Los de Colunga aún mostraron varios problemas de autoridad y se complicaron en algunas jugadas

La gran reacción del conjunto grana no esconde que se trata de un equipo todavía en rehabilitación. Aún se complica solo, con errores no forzados que alimentan sus inseguridades. El 0-1 fue un ejemplo de ello. Isi Gómez cayó pidiendo falta, Gazzaniga echó la pelota a fuera de banda sin saber bien si era un mal pase o si esperaba que el árbitro fuera a pitar y en la reanudación Héctor hizo penalti. Ese gol, además, no le sentó nada bien a los de Colunga, con acciones en las que mostraron ese miedo a equivocarse y sin poder tener un dominio del partido. Durante muchos minutos, el Murcia no fue capaz de mostrar autoridad.

3 El Nàstic no se metió atrás con un trivote y extremos a banda natural, pero sigue con una defensa débil

El partido también ofrecía la curiosidad de qué iba a proponer el primer Nàstic de Tarragona de Cristóbal Parralo. Se vio un equipo que fue arriba sin ceder la iniciativa. Hubo cosas llamativas en comparación a los recientes onces iniciales de Luis César. Jugó con un solo delantero, Cedric, sacó un trivote, juntando en la medular a Óscar Sanz, Montalvo y Kaptoum, y puso a los extremos a banda natural. Jaume Jardí actuó en la izquierda y Pau Martínez, en la derecha. Con esta disposición, hubo control con el balon. En cualquier caso, tampoco escapó de su propia fragilidad, la que le ha convertido en el más goleado del grupo. Anoche encajó dos goles en un parpadeo.

4 El rival cambió de sistema y metió otro punta tras el descanso, pero dejó vía libre a Mier

El Nàstic tenía que buscar otras cosas y cambió ese 4-3-3 por un 4-4-2, entrando el delantero aguileño Álex Jiménez por Kaptoum. Con dos referencias y un marcador en contra, los de Tarragona quisieron imponerse. Pero siguieron dejando la banda derecha descubierta, fácilmente descifrable para Mier. Dos incursiones fueron dos ocasiones, la segunda para el remate espectacular de Bustos para hacer el 3-1. En lo que era un partido igualado, y por momentos mal jugado, el Murcia lo estaba convirtiendo en una noche feliz sabiendo fabricar un agujero en su rival. Aunque con dos equipos que acaban de cambiar de entrenador, la debilidad también es de los granas y llegó el 3-2 que ponía el nerviosismo en la grada y en el césped.

5 En un final abierto, los granas supieron conservar su ventaja ante un Jaume Jardí que jugó en varias posiciones

Todo quedó abierto para el tramo final. Sekou y Antonio David coincidieron para formar un doble pivote de más contención. También entraron Cristo y Schalk. Igualmente movió ficha el Nàstic con Almpamis, llevando a Jardí a la derecha, una zona más habitual para el zurdo. Nuevas piezas y otras en distintas posiciones y roles. Incluso el '10' visitante acabó el partido de mediapunta, pero el mejor jugador hasta ahora de los tarraconenses no tuvo su día. Marcó aquel penalti, pero no pudo marcar diferencias en el juego. Con la gran amenaza limitada, el Murcia sufrió durante algunos minutos y varios centros al área del rival pero acabó sonriendo. Y, sobre todo, remontando un partido en el estadio Enrique Roca, algo que no sucedía desde hace tres años