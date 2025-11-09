La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Jorge Mier, jugador del Real Murcia, pone un centro en el partido ante el Nàstic. Javier Carrión / AGM
Las claves del Real Murcia - Nàstic

El Real Murcia le hace un agujero al Nàstic en la derecha y Mier lo aprovecha

El lateral grana logra con la ayuda de Pedro Benito sacar rédito de una banda diestra vulnerable ante un rival que no encuentra la mejor posición para Jardí

David Soria

David Soria

Domingo, 9 de noviembre 2025, 10:43

    El Real Murcia descubrió un filón en la banda derecha con Pedro Benito y Mier que le valió para remontar

La baja de Palmberg hizo que Adrián Colunga apostara esta vez por un delantero como falso extremo derecho. Lo fue Pedro Benito. A partir de ... ahí la táctica entró en escena. El Real Murcia hacía salida de tres y Jaume Jardí, el extremo diestro, saltaba al central de ese lado. A su vez, Pedro Benito podía arrastrar hacia dentro a su lateral. La banda quedaba liberada para las subidas de Mier. Y eso pasó nada más comenzar el partido. Era un filón que necesitaba la correcta coordinación de los protagonistas. Sin embargo, los granas no estaban explotando su mejor baza. Pero cuando lo hicieron, empataron. Pocos segundos antes de ese gol, se vio a Mier por dentro y a Pedro Benito por fuera, beneficiado del espacio.

