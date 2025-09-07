La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Pedro León y Seyram, jugadores del Real Murcia, celebran el 1-0 anotado por el muleño en el amistoso ante el Elche. ANDRÉS MOLINA / AGM
Fútbol

El Real Murcia se agarra al Enrique Roca con nueva vida y nuevas ilusiones

Los granas vuelven a casa en partido oficial entregados a la valentía de Joseba Etxeberria para levantar un fortín que lleve al ascenso

David Soria

David Soria

Domingo, 7 de septiembre 2025, 07:42

Tres meses pueden parecer toda una vida. Es un verano completo en el que da tiempo a todo. Hace exactamente tres meses, los aficionados ... se tenían que volver a casa después de otra decepción en el Enrique Roca, esta vez ante el Nàstic en las semifinales del 'playoff' de ascenso a Segunda División. Siempre se creyó que la pasada era la temporada para regresar al fin al fútbol profesional. Aquella derrota dolió como una oportunidad perdida. Pero el murcianismo está más vivo que nunca y el Real Murcia vuelve a su estadio en partido oficial con la segunda mejor marca de siempre de abonados, rumbo a los 17.000, y nuevamente recargados para luchar por subir. Después de un estreno prometedor de inicio pero al final fallido en Marbella, quiere la primera victoria ante el Juventud Torremolinos (18.15 horas, Movistar+, LaLiga+ y otros).

