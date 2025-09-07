El Real Murcia se agarra al Enrique Roca con nueva vida y nuevas ilusiones

Tres meses pueden parecer toda una vida. Es un verano completo en el que da tiempo a todo. Hace exactamente tres meses, los aficionados ... se tenían que volver a casa después de otra decepción en el Enrique Roca, esta vez ante el Nàstic en las semifinales del 'playoff' de ascenso a Segunda División. Siempre se creyó que la pasada era la temporada para regresar al fin al fútbol profesional. Aquella derrota dolió como una oportunidad perdida. Pero el murcianismo está más vivo que nunca y el Real Murcia vuelve a su estadio en partido oficial con la segunda mejor marca de siempre de abonados, rumbo a los 17.000, y nuevamente recargados para luchar por subir. Después de un estreno prometedor de inicio pero al final fallido en Marbella, quiere la primera victoria ante el Juventud Torremolinos (18.15 horas, Movistar+, LaLiga+ y otros).

El partido de presentación del pasado jueves fue un ensayo general. Mal no le debería venir, y no solo por vencer por 3-1 a un Primera División. Se quitó el mal sabor de boca de Marbella y el encuentro, sobre todo, sirvió para sacudirse los posibles nervios del primer día en casa. Todos pudieron romper el hielo. Joseba Etxeberria ya conoce su nuevo banquillo, en su caso el más cercano al fondo norte, y los jugadores fichados ya han pisado el escenario. Incluso las ganas de volver a ver a David Flakus se saciaron en una noche amable en la que hubo ovación y el delantero pudo desperezarse con varios disparos y una asistencia.

Flakus, preparado

De hecho, el que fuera máximo goleador del equipo la temporada pasada puede ser ya titular esta tarde. Así lo admitió Etxeberria el viernes. Sería una de las modificaciones que el técnico también avanzó respecto al once inicial de la primera jornada. «Algunos cambios habrá», dijo. Otra novedad estaría en el centro de la defensa. Esteban Saveljich no pudo terminar el partido ante el Elche por un problema en la rodilla. Se suma a las bajas que el Murcia ya tuvo en Marbella de Antonio David, Moyita y Andrés. Allí también cayó Zeka. Además, Mier también está tocado.

Será un Murcia nuevo, aunque 14 jugadores de la temporada pasada repiten en la plantilla. Entre ellos, un Pedro León que estrenó las redes del estadio el jueves y que perseverará un año más. «Siempre sueño con dar un discurso con el ascenso», admite. El Murcia se agarra también a la valentía de Etxeberria para levantar un fortín que le lleve al éxito. Tres meses después hay nueva vida y nuevas ilusiones.

El Juventud Torremolinos apuesta por el descaro para intentar puntuar

De un Primera División a un debutante en Primera RFEF. El Real Murcia vivirá en pocas horas dos partidos de contrastes, aunque huye de las confianzas. Después de jugar ante el Elche llega la vista del Juventud Torremolinos, cuya humildad no está exenta de valentía. De hecho, Joseba Etxeberria advirtió que también buscará tocar como los de Eder Sarabia a pesar de las diferencias de categoría. «Hay equipos que también tienen esa idea combinativa de sacar el balón jugado desde atrás y de atraer rivales para poder progresar y el Torremolinos es uno de ellos. Vienen en una dinámica buena, con un ascenso y con un estilo asociativo muy de Calderón, nos van a exigir», explicó.

El propio Antonio Calderón, artífice desde el banquillo de los dos ascensos consecutivos del club, espera que sean atrevidos para poder puntuar en el estadio Enrique Roca: «Es una categoría en la que hay que pensar muy rápido porque si no te cortan las vías de salida. Y hay que evitar los errores porque te penalizan. Son las dos cosas en las que estamos incidiendo más en comparación a la temporada pasada. En todo lo demás tenemos que ser nosotros mismos, que juguemos con descaro».

Continuidad del bloque

Un club humilde que intentará no hacerse pequeño en la casa de un histórico. Tampoco querrá que le pese el revés en la primera jornada. La primera toma de contacto con la categoría no salió bien. Perdió ante otro recién ascendido, el histórico CE Europa, y sufrió daños colaterales. Fueron expulsados el centrocampista Gori y el extremo Iban Ribeiro y no estarán hoy en Murcia para repetir en el 4-3-3 inaugural de Antonio Calderón.

En ese debut estuvieron jugadores de la temporada pasada como Cuenca, Edu López, Javi Mérida, Dani Fernández, Sergio Díaz, Cristóbal, Climent, Alejandro Camacho, el mencionado Iban Ribeiro y Fran Gallego, a los que este verano se han sumado otros como Roldán, Escardó, Christian Albert, Peque Polo, el sancionado Gori Gracia o Pau Pérez, ex del Yeclano Deportivo.