Pumar: «Será especial volver a jugar en la Nueva Condomina»

El lateral se enfrenta el domingo con el San Fernando por primera vez a su exequipo, al que llegó de la mano de Aira

El encuentro del próximo domingo entre el Real Murcia y el San Fernando es un día señalado en rojo en el calendario para Fernando Pumar desde que firmó por el equipo andaluz. Para el lateral izquierdo «será especial volver a la Nueva Condomina» para enfrentarse por primera vez a su exequipo, por el que firmó en el verano de 2014 con la intención de jugar en Segunda, y al que llegó de la mano de José Manuel Aira desde el Racing de Ferrol. Sin embargo, el descenso administrativo hizo que no se moviera de la Segunda B.

Pumar recuerda su etapa en Murcia como «unos años de bastante alboroto extradeportivo desde el primer momento con el descenso, el fallecimiento de Jesús Samper o la presidencia de Raúl Moro. Esas situaciones intentamos que influyeran lo menos posible en lo deportivo, se hicieron tres años buenos con tres 'playoff' de ascenso y al final no se pudo conseguir ese objetivo que todos queríamos».

El lateral izquierdo, que además es accionista del club, considera que «cualquier persona que haya tenido la posibilidad de trabajar o la suerte de estar en Murcia y en el club, más en momentos complicados, se siente identificada y le desea lo mejor siempre».

El gallego explica que, a nivel deportivo, su mejor curso en la Nueva Condomina fue el último: «Con los fichajes de Sergi Guardiola, Víctor Curto, Elady y David Sánchez en la segunda vuelta hicimos el mejor fútbol y estuvimos más cerca del ascenso. Además, tuve la fortuna de ser capitán del equipo y se me quedó marcado». Esa temporada, además, fue la única que el Real Murcia superó alguna ronda de la promoción de ascenso para volver a Segunda. «Sí, los primeros años que nos metimos al 'playoff' el equipo fue de más a menos, luchando por la primera plaza y al final quedamos segundos. En cambio, el último año nos veíamos fuera de los cuatro primeros y al final nos metimos como segundos. Si llega a durar un par de semanas más la Liga creo que acabamos campeones».

Su nuevo club, tras pasar por Lleida y Salamanca, es un claro aspirante al 'playoff' este curso: «Hemos dado un pasito más con respecto a temporadas pasadas con los fichajes que se han hecho y hay más ambición. La llegada de Francis Ferrón, Moisés y Hugo Rodríguez hacen una plantilla muy equilibrada». Del Real Murcia no se fía porque «la clasificación a estas alturas es anecdótica. He visto al Murcia un par de partidos y creo que los puntos no reflejan los partidos que han hecho».