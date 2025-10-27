Una puerta abierta para Fran Fernández en el Real Murcia

José Otón Lunes, 27 de octubre 2025, 10:02 Comenta Compartir

Parece una locura, pero es una posibilidad real que se ha ido cocinando en las últimas horas en el Enrique Roca. Y es que Fran Fernández, técnico que la pasada campaña dirigió al Real Murcia, podría volver a la casa grana. El motivo principal es, más allá del pésimo rendimiento del cuadro que dirige Etxeberria, el trasfondo económico. Y es que el entrenador almeriense, de 45 años, técnicamente todavía tiene contrato con la entidad que preside Felipe Moreno.

El entrenador andaluz fue cesado de su puesto al final de pasado curso a pesar de tener contrato en vigor para la campaña 2025-26. Una cláusula que incluía el contrato redactado y firmado por ambas partes en el verano de 2024 así lo decía: renovaría para la actual campaña si el Real Murcia 2024-25 conseguía jugar 'playoff', como así fue. Después de lograr el objetivo marcado, sin embargo, fue Goiria, director deportivo, el que decidió dar un giro radical y buscar un fútbol más atractivo con la contratación de Etxeberria, que ha resultado ser un fiasco.

Actualmente Goiria ha perdido gran parte del crédito frente a los gestores granas y parte de los éstos y también personas cercanas al presidente Felipe Moreno ven la vuelta de Fran Fernández como una posibilidad más que real, y también una buena solución, y más si finalmente el club decide prescindir de Etxeberria y tiene que afrontar un despido que sería costoso. Cabe recordar que, a falta de acudir a una conciliación y juicio, el Real Murcia deberá afrontar el sueldo íntegro del entrenador almeriense de este curso sí o sí, a menos que éste ocupara otro banquillo en la actual campaña, hecho que no ha sucedido pese a que ha sonado en plazas como Ibiza o Alicante, entre otras.

Goiria, el vestuario y la grada

También falta por saber qué sucede con el propio Goiria, que podría ser reticente a trabajar con Fran Fernández de nuevo. Y también sus antiguos pupilos. Lo que es evidente es que el entrenador almeriense no necesitaría tiempo de adaptación al club, que es el único que en los tres años granas en Primera Federación llevó al Real Murcia a jugar un 'playoff' y que además conoce a buena parte de la plantilla actual. También faltaría por saber qué piensa la grada, que aunque al final del pasado curso acabó cansada del planteamiento conservador de Fran Fernández, ahora valoran su capacidad para sacar rendimiento a sus futbolistas y tener al equipo en la zona alta de la tabla casi todo el curso.

Temas

Real Murcia