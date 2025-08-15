Polémico acuerdo con Praxa Real Estate, firma asociada a los Gálvez La afición grana ha protestado al recordar que el club se querelló contra los Gálvez por presunta administración desleal y apropiación indebida

José Otón Viernes, 15 de agosto 2025, 11:17 Comenta Compartir

El Real Murcia anunció ayer la llegada al club como patrocinador oficial para la campaña 2025-26 de Praxa Real Estate, marca que estará presente en las equipaciones granas y que podría estar relacionada con Víctor Valentino Gálvez, hijo del expresidente del Real Murcia previo a la llegada del grupo de Tornel.

«Somos expertos en ofrecer las mejores viviendas en diseño, calidad, lujo y exclusividad», afirman en su página web esta empresa radicada en Punta Prima.

La afición grana ha protestado en las redes sociales recordando que el club se querelló contra los Gálvez por presunta administración desleal y apropiación indebida.

Temas

Real Murcia