Pedro León: «Voy a intentar un año más el ascenso»

La historia de Pedro León y el Real Murcia continúa. El capitán grana confirmó que seguirá una temporada más en activo. «Voy a intentar un año más el ascenso», comunicó. De este modo, a sus 38 años formará parte del proyecto 2025-26 y estará a disposición de Joseba Etxeberria para intentar devolver al club al fútbol profesional. «Lo fácil hubiese sido desistir y dedicarme a mi familia, pero no hubiera sido un buen ejemplo para mis hijos», valoró. Y añadió: «Estoy convencido de que el club me necesita en el terreno de juego».

Según confesó el jugador, la decisión la tenía muy clara desde la noche de la eliminación ante el Nàstic en el 'playoff'. En el mismo vestuario. «Muchos lloraban. Les di las gracias por el compromiso. Había que levantarse. Yo sería el primero que estaría con ellos. Cuando Alberto se levantó, me abrazó y me dio las gracias me di cuenta de que tenía poco que pensar», explicó.

La continuidad también estaba sujeta a los planes del propio del club. El muleño habló con Joseba Etxeberria y la charla fue positiva para ambas partes: «No quería que fuese una decisión solo mía. Todos estaban de acuerdo». Pedro León jugará este año gratis. Y es que destinará el 100% de su sueldo, el salario mínimo establecido por convenio, a las bases del club.

