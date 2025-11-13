La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Pedro Benito, delantero del Real Murcia, ayer en Pinatar Arena, en el entrenamiento del club grana. Manuel Fresneda/ Real Murcia
Delantero

Pedro Benito: «En el Real Murcia siempre he sentido cariño; he dado con mi sitio ideal»

«Solo ha cambiado que hemos ganado; también con Etxeberria hacíamos las cosas bien, no fue el único culpable de lo que pasó», dice el gaditano

José Otón

José Otón

Jueves, 13 de noviembre 2025, 00:46

Pedro Benito (Cádiz, 25 años) es uno de los futbolistas más queridos por la afición grana. No siempre es brillante sobre el césped, pero sí ... se lo deja todo, no falla. Y esa cualidad, su capacidad de trabajo sin límites, es una de las llaves para triunfar en el Real Murcia. Como el resto de compañeros, está dolido por el mal arranque liguero de su equipo, pero no ha perdido la ilusión de luchar por el ascenso, ni tampoco por pasar de ronda en la Copa, aunque para eso tenga que eliminar al equipo de su vida.

