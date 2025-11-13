Pedro Benito: «En el Real Murcia siempre he sentido cariño; he dado con mi sitio ideal»

Pedro Benito (Cádiz, 25 años) es uno de los futbolistas más queridos por la afición grana. No siempre es brillante sobre el césped, pero sí ... se lo deja todo, no falla. Y esa cualidad, su capacidad de trabajo sin límites, es una de las llaves para triunfar en el Real Murcia. Como el resto de compañeros, está dolido por el mal arranque liguero de su equipo, pero no ha perdido la ilusión de luchar por el ascenso, ni tampoco por pasar de ronda en la Copa, aunque para eso tenga que eliminar al equipo de su vida.

–Vaya sorteo de Copa.

–Me ha hecho mucha ilusión, todo el mundo sabe que soy cadista pero nunca he jugado contra el Cádiz. Me debo al Real Murcia y va a ser bonito luchar contra ellos.

–Usted nació allí pero no tiene nada de acento andaluz.

–Soy gaditano, de Cádiz capital. Mi padre quiso que yo naciese allí, aunque él es de Madrid, mi madre, ucraniana y mi hermana, catalana. Estamos muy repartidos.

–Su padre es Albert Benito y estuvo muy ligado al Cádiz.

–Sí, fue futbolista y luego director deportivo. Cuando debuté en Primera fue bonito, ya que es muy difícil ver a padres e hijos que han jugado en el mismo equipo. Él fue el que me avisó del resultado del sorteo; nos ha hecho ilusión a los dos.

–¿Con quién irá ese día?

–Mi padre va conmigo. Trabaja en el Aston Villa como ojeador. Hablamos constantemente, todos los días, y al haber sido futbolista y estar dedicado al mundo del fútbol ha sido clave para mí. Mi madre, a nivel mental, en cuanto a la constancia y los entrenamientos, también. A los dos los tengo muy presentes en el día a día.

–¿Su padre ve sus partidos?

–Se pone muy nervioso y prefiere verlos en diferido, cuando ya han pasado. Pero sí los ve y los analizamos los dos juntos; detectamos en qué se puede mejorar y está siempre pendiente. Siempre me ha dejado a mí decidir lo que quería hacer, pero siempre me ha echado un cable.

–Ha hablado de su estreno en Primera con el Cádiz de Álvaro Cervera, ¿recuerda aquel día?

–Muy bien. Había entrenado un par de días con el primer equipo y estuve bien, le gustaban mis cualidades y confió en mí. Cumplí uno de los sueños de mi vida.

–¿Se imagina eliminarlos?

–El Cádiz es un equipazo, pero no deben relajarse porque es una eliminatoria a un partido, peligrosa; va a ser bonita. Pueden pasar cosas grandes, somos dos históricos. Ojalá nuestra gente se anime.

–¿Qué prefiere, la Liga o la Copa?

–Son importantes las dos. La liga es nuestro objetivo principal, pero la Copa la tenemos que utilizar para disfrutar porque son partidos muy bonitos. Estamos preparados para competir entre semana, con lo que venga. Son oportunidades para todo el mundo e iremos a ganar, no vamos a dejar nada de lado.

–¿En qué ha cambiado el equipos en las últimas semanas?

–A lo mejor solo en que hemos ganado. Tanto ahora como antes con Etxeberria estamos haciendo muchas cosas bien. Ha sido una lástima, ya que no con el anterior cuerpo técnico no se dieron las cosas bien. Pero hay que estarles agradecidos, todo lo que sale ahora también es gracias al trabajo que llevamos acumulado. Tiene mucho mérito Etxeberria y también Colunga, los buenos resultados son consecuencia de lo de antes y lo de ahora.

–Etxeberria no era el culpable.

–No, desde luego. Fue una lástima. Todos le tenemos cariño, en lo profesional y en lo personal, pero en el fútbol a veces las cosas no se dan. Me ha tocado vivir esto varias veces y son gente a la que aprecias y que se lo ha currado mucho. Pero como no nos pueden destituir a los veinte jugadores, tienen que echar al entrenador.

–¿Usted se siente culpable?

–Siempre. Te sientes culpable a nivel individual después de cada partido que no ganas y también en estas situaciones. Tanto en las victorias como en las derrotas todos tenemos una parte de culpa e influencia.

–¿Cuál fue el problema?

–Siempre se dice que el problema son las áreas. Estamos en el camino de solucionarlo, pero a veces es solo cuestión de dinámicas. Se dio así y fue una lástima. Teníamos mucha ilusión, pero seguimos en el camino.

–¿Quizás el problema fueron las altas expectativas que se generaron en torno al equipo?

–Puede ser, pero yo en mi cabeza siempre he tenido claro que esta es una categoría igualadísima. Los murcianistas sabemos lo complicado que es estar arriba. Hay que tener claro el objetivo final, pero hay que pensar en el día a día. Seguro que lo del Teruel va a ser otra guerra, y luego vendrán muchas más. Mirar el largo plazo nos puede perjudicar.

–¿Es posible que el equipo estuviera bloqueado mentalmente?

–Es un aspecto importante y cada uno lo lleva a su manera. Yo intento ser muy estable y que me afecte lo menos posible. En las buenas dinámicas parece que te sale lo que antes no salía y que entra lo que antes no entraba. En mi caso, parece que esta semana pasada me ha salido todo, aunque considero que en los diez partidos anteriores también estuve a buen nivel. El fútbol son más que números.

–¿Te han llovido muchas críticas en este arranque de curso?

–Sinceramente, en mi caso, en ningún momento me he sentido criticado. Desde que llegué aquí siempre he notado el cariño de la gente. Siempre me dijeron que los murcianistas valoran mucho al futbolista que se deja todo, que no deja de luchar. Y es cierto, lo he notado. Cuando las cosas no han ido tan bien, he seguido sintiendo el cariño de la gente, en el campo y en la calle. Me siento muy querido y tengo la sensación de que he dado con mi sitio ideal. La gente nos ayuda siendo así.

–Contra el Ibiza la gente explotó.

–Fue muy duro, era un partido que debió ser un punto de inflexión. Como siempre que no ganas, pero ese día más. Pero claro que entiendo a la gente. Soy futbolista pero también soy aficionado. Íbamos últimos y teníamos que reaccionar, lo ví muy normal. Mi padre siempre dice la frase: «Quiéreme cuando menos lo merezca que será cuando más lo necesite», y creo que se ajusta perfectamente a este tipo de situaciones. Pero a pesar de las reacciones, yo en el campo siempre veo más de diez mil personas que siempre vuelven a animar, aunque no estén contentos.

–¿Cómo ve a Colunga?

–Muy bien, se ha encontrado una situación muy complicada pero ha venido para transmitir su pensamiento y hacernos creer que somos mejores de lo que decía la tabla. Ha tenido poco tiempo, pero el impacto que está teniendo es muy positivo. Como también hicimos con Etxeberria, vamos a muerte con él; yo soy un guerrero de cualquier entrenador que tengamos y ahora también lo soy de Colunga, por su puesto.

–¿Cree que debe seguir?

–Nosotros vamos a muerte con el entrenador que tengamos, y con él por supuesto que también. Creo que se merece, y más con los resultados que ha obtenido, seguir luchando con nosotros.

–En lo personal, da la impresión que evoluciona cada semana.

–Creo que sí, siempre había necesitado encontrar mi sitio, tener continuidad, poder ser yo mismo. Y aquí lo he conseguido porque creo que la gente confía en mí. Me gusta jugar donde sea, aunque sea de portero. Estoy teniendo mucha continuidad respecto a los partidos que completo, en minutos y en lo futbolístico. Mejorando muchas cosas. Más allá de los números, de los goles y las asistencias, creo que aporto otras cosas al equipo que quizás no se ven tanto pero que son también muy importantes.

–¿Cómo le va con Flakus?

–Muy bien. Somos la pareja con más impacto en cuanto a goles y asistencias. Tanto con él, como con la gente de arriba, nos buscamos mucho, pero Flakus y yo nos entendemos, somos parecidos en muchos aspectos y él sabe lo que me viene bien a mí y yo sé lo que le viene bien a él.

–El 'playoff' está a 4 puntos.

–Estamos cerca, pero también a un solo punto de abajo. La gente siempre nos dice que «este domingo hay que ganar» y yo siempre digo «¿y el que viene?» No hay un domingo que no haya que ganar, vivimos con esa mentalidad. Esa presión de la gente nos viene bien para saber que somos el Real Murcia y que no nos podemos permitir ni un pinchazo. Hay que ser estables, esto será largo.

–El curso pasado hizo 10 goles con el Murcia entre Liga y Copa Federación. ¿Cree que lo podrá superar esta temporada?

–Mi meta es mejorar mis números, y pese a que el inicio no ha sido el ideal, mantengo la apuesta. Mis objetivos son altos, soy muy exigente conmigo mismo.