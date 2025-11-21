El Pedro Benito más inagotable: «Hay que competir hasta el final»

En una temporada plagada por los contratiempos en forma de molestias y lesiones, Pedro Benito es una garantía para el Real Murcia. Es uno de ... los pocos que ha podido jugar los 13 partidos oficiales de esta campaña, tanto las 12 jornadas de Liga como la primera eliminatoria de la Copa del Rey. Ya el pasado curso disputó 36 de los 40 partidos de los granas incluyendo el 'playoff'.

Con Fran Fernández, Joseba Etxeberria o Adrián Colunga está preparado en lo físico y en lo anímico para empujar a los suyos. «Para mí es superimportante estar siempre disponible, es uno de mis objetivos durante las pretemporadas. Estoy contento con mi rendimiento. Me encuentro muy bien en lo técnico y en lo táctico. Si puedo ayudar, encantado», admitió ante la prensa.

Como la temporada pasada, el jugador gaditano está sabiendo desenvolverse en diferentes situaciones dentro del equipo. Tanto de titular como de revulsivo, alterna la banda derecha, desde donde marcó y asistió ante el Nàstic, con un lugar más fijo en el centro del ataque como contra el Teruel. «Me estoy adaptando bien a todos los roles. Más allá de mis cualidades, al final hay que ponerlas al servicio del equipo. Compitiendo se puede jugar en cualquier sitio. Y eso es lo que nos hace falta: competir hasta el final», explicó.

Igualdad en Antequera

La siguiente oportunidad será en la visita al Antequera, otro equipo en la zona baja. El Murcia ganó en su anterior salida. Para Pedro Benito, «cada entrenador tiene sus matices y estamos haciendo bien lo que nos está pidiendo el míster. También están las dinámicas. Ahora las situaciones están saliendo de cara». Sobre el próximo rival, indicó que «conozco a gente de la directiva, a Alberto Aguilar... Es una plantilla muy compensada. Ya lo vimos en la Copa, sabemos que el partido va a estar muy igualado».

Esteban Saveljich es operado con éxito de la lesión en la rodilla

Esteban Saveljich fue operado ayer con éxito de la lesión en la rodilla derecha que sufrió a principios de temporada y que finalmente le hará perderse el resto del curso después de no tener éxito el tratamiento conservador que se siguió en un primer momento. Sin la evolución deseada, la lesión requirió intervención quirúrgica.

El central, de 34 años, se dañó la rodilla el 4 de septiembre en el amistoso ante el Elche. Antes había sido titular en la primera jornada de Liga. Aunque el pronóstico inicial fue pesimista, se intentó evitar la operación. El jugador empezó a entrenarse con sus compañeros y cuando parecía que podía reaparecer sufrió una recaída.