La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Pedro Benito, del Real Murcia, contra el Teruel. Andrés Molina / AGM

El Pedro Benito más inagotable: «Hay que competir hasta el final»

El delantero gaditano ha disputado todos los partidos de esta temporada y reconoce sentirse «muy bien en lo técnico y en lo táctico»

David Soria

David Soria

Viernes, 21 de noviembre 2025, 01:04

Comenta

En una temporada plagada por los contratiempos en forma de molestias y lesiones, Pedro Benito es una garantía para el Real Murcia. Es uno de ... los pocos que ha podido jugar los 13 partidos oficiales de esta campaña, tanto las 12 jornadas de Liga como la primera eliminatoria de la Copa del Rey. Ya el pasado curso disputó 36 de los 40 partidos de los granas incluyendo el 'playoff'.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El laberinto natural más grande de España está en la Región de Murcia y es gratuito: esta es su ubicación
  2. 2 El restaurante del centro de Murcia con un menú de menos de quince euros
  3. 3 La Primitiva: Comprobar resultados del sorteo del jueves 20 de noviembre de 2025
  4. 4

    El Supremo condena al fiscal general por revelación de secretos y le inhabilita dos años
  5. 5

    Victoria judicial de un vecino que se construyó una casa en la Algameca Chica
  6. 6 ONCE: Comprobar resultados del sorteo del Cuponazo del jueves 20 de noviembre de 2025
  7. 7 Dimite el coordinador de Protección Civil en Murcia «al no poder cumplir las misiones» a su cargo
  8. 8

    La fiebre por el pistacho dispara su cultivo un 140% en la Región de Murcia por la alta rentabilidad
  9. 9

    Visto bueno a la expropiación de parcelas para la ciudad deportiva del Real Murcia
  10. 10 Bonoloto: Comprobar resultados del sorteo de hoy jueves 20 de noviembre de 2025

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad El Pedro Benito más inagotable: «Hay que competir hasta el final»

El Pedro Benito más inagotable: «Hay que competir hasta el final»