Pedro Asensio, ayer, en el comedor del club grana en el Estadio Enrique Roca de Murcia. Guillermo Carrión/ AGM
Director de las bases del club grana

Pedro Asensio: «El presidente y yo creemos que el futuro del Real Murcia es la cantera»

El santomerano, con más galones tras su renovación, dice que «soy un hombre de club dispuesto a lo que me pida la propiedad»

José Otón

José Otón

Jueves, 27 de noviembre 2025, 01:37

Es la mano derecha de Felipe Moreno en el Real Murcia, la persona en la que más confía en el plano deportivo. Y tiene ... razones para serlo ya que si hay alguien que conoce la naturaleza del futbolista murciano, ese es Pedro Asensio (Santomera, 40 años), que además conoce a la perfección un club que no lo dejará escapar hasta, mínimo, 2031.

