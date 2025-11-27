Pedro Asensio: «El presidente y yo creemos que el futuro del Real Murcia es la cantera»

Es la mano derecha de Felipe Moreno en el Real Murcia, la persona en la que más confía en el plano deportivo. Y tiene ... razones para serlo ya que si hay alguien que conoce la naturaleza del futbolista murciano, ese es Pedro Asensio (Santomera, 40 años), que además conoce a la perfección un club que no lo dejará escapar hasta, mínimo, 2031.

–¿Quién es Pedro Asensio?

–Un murciano y murcianista que ha conseguido el sueño de trabajar en lo que le gusta y en el club de su vida. Vivo uno de los mejores momentos; estoy reconocido dentro del club de mi vida y mi situación familiar está muy bien.

–¿No quiso ser futbolista?

–Lo intenté, pero era flojo. Jugué hasta el Santomera juvenil. Me dí cuenta que si quería seguir vinculado al fútbol debía ser desde otra parcela, como por ejemplo entrenando chicos jóvenes. Lo vi rápido. Después me fui a Beniel, que tenía un proyecto muy fuerte vinculado al Villarreal. Allí comencé a conocer gente, a ver el fútbol de otra forma. Después se abrió la puerta del Real Murcia.

SER UN CLUB DE CANTERA «Necesita dos cosas; que se estabilice en el fútbol profesional y que tengamos la ciudad deportiva»

–En este club ha vivido de todo.

–Incluso llegamos a hacer una campaña de recogida de alimentos para los jugadores de la cantera. Juan Baldó y yo también tuvimos que decirle a los canteranos que ya no solo no recibirían ayudas, si no que tendrían que pagar. Esa transición fue muy difícil, el club estaba cerca de desaparecer.

–Ahora todo ha cambiado y la cantera grana está en apogeo.

–Tenemos un área élite que engloba todas las primeras y segundas líneas del Real Murcia y Promises, pero además tenemos la escuela, la sección femenina con un primer y segundo equipo muy competitivos e incluso una sección de inclusión. Contamos con más de 800 futbolistas, pero rebasamos las mil personas con técnicos, ayundantes y preparadores.

–Más el fútbol internacional.

–Sí, trabajamos dos vías; futbolistas que traemos con proyección deportiva, y la comercial. En la primera estamos focalizados en África y Brasil, pero dentro de poco van a llegar futbolistas marroquís y de Colombia. Nos estamos abriendo a otros mercados para traer futbolistas con proyección.

–El jugador africano está de moda.

–Es más fácil captar futbolistas de un nivel alto allí, y son muy físicos. Y cuanto antes podamos traerlos antes entienden mejor el fútbol europeo. Todos ellos vienen con unas condiciones muy ventajosas para el club, con cláusulas de rescisión altísimas y están protegidos para muchos años.

–Y la otra vía, ¿de qué va?

–Es un programa internacional. Van a llegar este curso más de doscientos chicos para estancias cortas de un par de semanas, de media, que engloba de dos a tres meses, y larga, para todo el curso.

BLINDADO HASTA 2031 «La cláusula es algo anecdótico, lo más importante es la duración, que me da estabilidad»

–¿Qué les ofrece el club?

–Una experiencia de vida y un programa formativo. No les aseguramos que vayan a ser futbolistas. Si con la Universidad ya somos capaces de generar ingresos, imagínate si pudiéramos tener la ciudad deportiva, podría ser brutal. El que viene para quince días al final se quiere quedar más por el club, la ciudad y el clima.

–¿Qué papel está teniendo Felipe Moreno en este proyecto?

–Está haciendo un gran esfuerzo económico para que la cantera crezca. Es una persona muy cercana a nuestro fútbol base y siempre está ahí, sabe que la cantera es la piedra angular del proyecto.

–¿Qué le cuesta la cantera?

–Un millón y medio de inversión anual. Desde que llegó Felipe Moreno, el Real Murcia ha podido quedarse incluso con los campos de la Universidad de Murcia en propiedad. También tenemos 45 futbolistas en pisos y otros 32 más en la residencia, una cifra que va a aumentar esta misma temporada. Incluso tenemos un comedor diario para casi cien personas. Para el curso que viene vamos a centralizar todo en la residencia.

–¿Por qué Felipe Moreno le quiere tanto y no quiere que se vaya?

–En los tres años que estamos trabajando juntos nos está yendo bien. Tenemos una forma parecida de ver el fútbol base. El presidente está muy implicado y estamos teniendo resultados. Ambos creemos que el futuro de este club es la cantera, y él es el que más lo ve. Lo que hace él no lo ha hecho nadie. No recuerdo ningún propietario tan implicado en el día a día. Ayer me preguntó por el alevín, así que imagínate.

–Lo ha renovado para muchos años y encima lo ha blindado con una cláusula millonaria.

–La cláusula, para mí, es algo anecdótico. Lo importante es la duración que me da estabilidad. Yo soy de Murcia y me quiero quedar aquí. Con esta renovación, Felipe Moreno demuestra que piensa en el largo plazo y quiere gente estable dentro de su proyecto.

–¿Cuál es su función?

–Yo me siento como el director de cantera y hombre de club para lo que la propiedad me pida. Yo siempre echaré una mano cuando haga falta en lo que me pidan.

–¿Qué le hace falta al Real Murcia para ser un verdadero club sostenido por su cantera?

–Dos cosas; que se estabilice en el fútbol profesional y que tengamos la ciudad deportiva. Si no, es muy difícil retener futbolistas.

–¿Qué le pareció el estreno de Jorge Sánchez en Antequera?

–Me emocioné. Es el prototipo de canterano ideal, un chico que es de una pedanía de Murcia y que está en el club toda la vida. Tiene mucho arraigo. Es un estudiante modélico y nunca ha generado un problema. Es un premio, el éxito de mucha gente y de los formadores que ha tenido.

–¿Fue circunstancial o repetirá?

–Lo va a decir él con su rendimiento. Tiene un mes bueno por delante para poder demostrarlo.

–¿El Imperial puede tapar los agujeros del primer equipo?

–Hay soluciones en algunas posiciones, pero hay otras en las que habrá que ir al mercado ya que el objetivo es muy ambicioso. No podemos dar la responsabilidad del ascenso a los más jóvenes, pero pueden ayudar.

–¿Cuántos futbolistas podrían subir al primer equipo de cara a la próxima temporada?

–Que Héctor Pérez se pueda consolidar en el primer equipo está muy bien, y si hay dos o tres más que se puedan sumar, pues mucho mejor. Pero no podemos marcarnos que todos los años haya dos o tres chicos muy importantes. Héctor ha tardado tres años en asentarse en el primer equipo, ya llevaba varias pretemporadas y muchos entrenamientos. Este año se ha asentado y se le ha dado continuidad porque hemos visto que tiene nivel.

–Dígame futbolistas que vengan de abajo que apunten maneras.

–Se me ocurren muchos. Antonio Pintado, Álvaro Aquino, Noguerol, Nacho López, Rodrigo Cortejosa, Pablo Reyes, Luizinho y algunos que ya han debutado como Kayode, Rubén Vila y Seyram, pero hay muchos más.

–¿Veremos a Luizinho? ¿Si llama la atención está blindado?

–Seguro, si tiene continuidad y no se lesiona es probable que pueda jugar en el primer equipo este año. Si viniera algún equipo y se lo llevara lo que deja nos da para hacer la mitad de la ciudad deportiva.

–¿Cuál es el gran peligro de estos futbolistas prometedores?

–Los entornos que quieren acelerar los procesos y no tienen paciencia. Hacen que el jugador se vaya frustrando. No entienden que los procesos tiene una velocidad y que a veces se disparan y otras veces son constantes.

–En el Real Murcia pasa mucho.

–Esta plaza tiene una magnitud muy grande que hace que cuando los futbolistas debutan en el primer equipo, la gran mayoría, se desubican y piensan que ya son algo que todavía no son.

–Isi Palazón tiene un mal recuerdo de su paso por el Murcia.

–Muchas veces no tenemos paciencia con el jugador murciano cuando no le salen las cosas y no les damos continuidad. Lo de Isi Palazón debe servir de experiencia para que aprendamos que debemos tener paciencia. Aquí, a nuestros canteranos, o los alabamos o los matamos muy rápidamente, y eso les afecta.

–Usted fue el que hizo que Colunga volviera al club, supongo que estará satisfecho de cómo ha cambiado la cara del primer equipo.

–Cuando Carlos Cuéllar nos dijo en verano que quería irse al Elche, la primera opción fue Colunga. Ya había trabajado con él y su nivel de exigencia, su planteamiento de juego y su forma de ser era el ideal por si tenía que dar el salto al primer equipo ya fuera de forma temporal o permanente. Estaba preparado: tiene una personalidad muy potente y transmite mucho y era el perfil idóneo por si pasaba lo que ha pasado. Le ha dado normalidad y aire fresco al vestuario.

–¿Cómo sería de importante, precisamente, que el Imperial ascendiera a Segunda Federación?.

–Vital, nos haría ser un referente en cuanto a la cantera y nos enseñaría cuál es la realidad de nuestros jugadores. Nos permitiría saber si están preparados o no para el primer equipo. Sería más fácil detectar su valor. Y también los futbolistas tendrían más visibilidad al jugar en una categoría más alta y muy competitiva.

–Los dos equipos juveniles del club también están brillando.

–Si el Promises gana el sábado podría casi asegurarse la clasificación para la Copa del Rey y también se podría meter el Real Murcia, sería un éxito total.