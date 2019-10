Adrián Hernández: «Es un partido para ganarlo y darte un baño de masas, por la forma de arrancar» Adrián Hernández, ayer, en la banda. / JAVIER CARRIÓN / AGM Adrián Hernández destaca que «estoy contento, pero no nos podemos quedar aquí, hay que seguir con humildad» SERGIO CONESA MURCIA. Lunes, 14 octubre 2019, 09:32

El Real Murcia pudo ayer conseguir una victoria clara, con un partido sentenciado al descanso y sin apenas tensión. Sin embargo, a pesar de lo que ocurrió dos semanas atrás contra el Villarrobledo, el conjunto pimentonero está abonado a sufrir cada semana para conseguir cada punto. Adrián Hernández mostró ayer su satisfacción por ganar, a la vez que lamentaba no haber conseguido una victoria más amplia: «Ha sido un encuentro en el que hemos hecho una primera parte buenísima, con un gran caudal de ocasiones y hemos entrado bien al partido. No hemos sido capaces de dejar el partido finiquitado después de todas las ocasiones con un portero que ha hecho el partido de su vida. Es un partido para ganarlo y darte un baño de masas por la manera de arrancar, pero estoy contento porque hemos sabido sufrir».

Sobre ese bajón que tuvo el equipo grana en la segunda mitad, el técnico murciano indicó que «el Mérida ha dado un paso adelante en la segunda mitad. Ellos han dado la cara en todos los partidos que han jugado. La segunda parte era un partido diferente, a través de los espacios que dejaban teníamos que contragolpear y hacerles daño. No hemos sido capaces de dar ese primer pase y nos hemos equivocado en la manera de atacar. De hecho las dos o tres veces que sí nos ha salido hemos hecho daño».

El cambio que ha dado el Real Murcia es muy llamativo, arrancó la Liga con un punto de doce posibles y en las siguientes cuatro jornadas ha sumado diez de doce. «La verdad es que esto está muy bien, ahora tenemos la posibilidad de entrar en la Copa del Rey a través de la Copa Federación. Llevamos una carga de partidos alta. Estoy contento pero no nos podemos quedar aquí, hay que seguir trabajando con humildad».

Esa situación hace que los aficionados que presenciaron ayer el encuentro en Nueva Condomina abandonaran el estadio comprobando la clasificación y mirando hacia arriba más que las posiciones de abajo, pero en el banquillo del Real Murcia la situación se ve con más calma: «Si te contesto como entrenador, que es la realidad, solo pienso en el Talavera que es mi objetivo ahora mismo. El techo del equipo lo va a poner lo que crezcan los futbolistas sin mucha experiencia. Ahí vamos a poner el objetivo, que ahora mismo es no sufrir por la permanencia. Aunque evidentemente cualquiera que me conozca sabe que en mi casa no estoy pensando en eso, pienso en ganar el próximo partido».