Felipe Moreno, en una junta de accionistas. De la Vega, a las puertas del Enrique Roca. Tornel, en la última asamblea de socios. Nacho García | Vicente Vicéns / AGM
Fútbol

El 29 de octubre dibuja un nuevo Real Murcia

Felipe Moreno, que podría alcanzar el 84% de la propiedad del club, mantiene el 49% y De la Vega aparece con un 35,4%

José Otón

José Otón

Martes, 11 de noviembre 2025, 00:52

La sentencia del Tribunal Supremo que dio la razón a Mauricio García de la Vega en contra de lo que reclamaban los gestores del ... Real Murcia en 2018 ha cambiado por completo el mapa accionarial de la entidad grana. De hecho, no es la primera vez en los últimos meses que esto sucede, ya que tras la sentencia de la Audiencia Provincial del pasado 17 de julio que tumbó el Plan de Reestructuración puesto en marcha por el club para acabar con la deuda privada, el capital volvió a ser de algo más de 11 millones, cifra que ya no es válida desde el 29 de octubre.

