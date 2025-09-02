La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Joseba Etxeberria, durante el partido contra el Marbella. LOF
Real Murcia

El nuevo Murcia de Etxeberria nace con hambre pero falla atrás

Ekain y Bustos comandan a un equipo presionante y vertical, pero los errores individuales permiten la remontada del Marbella

David Soria

David Soria

Martes, 2 de septiembre 2025, 10:35

    El Real Murcia de Etxeberria jugó de manera abierta en un primer tiempo con intercambios de ocasiones

El Real Murcia de la primera parte en Marbella fue brutalmente honesto. Etxeberria prometió ataque y goles en su equipo y los granas solo tardaron ... un minuto de Liga en perforar la portería contraria. Y durante más minutos no bajó esa voracidad para presionar y ser vertical. Generaba peligro con facilidad, pero del mismo modo vio cómo el rival, poco a poco, le llegaba sin muchas complicaciones. Hay que recordar que los murcianistas habían marcado en todos los amistosos de pretemporada menos en uno. Y que también había encajado en todos excepto en otro. Con el técnico vasco parece que van a pasar muchas cosas durante los partidos, aunque en el debut, de más a menos, el balance fuera negativo.

