Dos aficionadas del Real Murcia observan la nueva camiseta grana del curso 2025-26 en uno de los rincones de la nueva tienda del Enrique Roca que se inaugura mañana. Vicente Vicéns / AGM
Fútbol

La nueva tienda del Enrique Roca, un filón para las arcas del Real Murcia

Tras lo generado por los abonos y la publicidad, la venta de productos del club se ha disparado y ya es el tercer cimiento de la nueva economía grana

José Otón

José Otón

Martes, 26 de agosto 2025, 00:28

Lo ingresado por el Real Murcia en materia de abonos el pasado curso alcanzó los 1,5 millones, aunque la previsión es aumentar esta cantidad ... un 25% más para el presente curso. En cuanto a la faceta comercial, el club grana generó en la temporada 2024-25 otros 1,8 millones, aunque para este ejercicio la previsión también es sobrepasar de largo los 2 millones. Pero hubo más fuente de ingresos en el Real Murcia el pasado ejercicio, que además facturó otro millón por la venta de entradas (500.000 euros solo en el 'playoff' contra el Nàstic), o por la venta de productos en la tienda oficial del Enrique Roca, hasta ahora la cuarta pata del banco. Un orden que podría cambiar para el nuevo curso si a Felipe Moreno le salen bien sus planes.

