Ningún 'killer' como Kike García desde el verano trágico de 2014 El club pimentonero suma once campañas sin un '9' referente como el manchego, que en su último año de grana hizo 23 goles

José Otón Miércoles, 20 de agosto 2025, 00:22

Asier Goiria, director deportivo del Real Murcia, busca un '9'. Posición que casi siempre está vacante en el equipo grana, sobre todo desde que Kike García se marchara al Middlesbrough en el verano de 2014 tras hacer 23 goles en Segunda. Después, apenas Curto, Toril o Carrasco ejercieron un papel similar y firmaron cifras aceptables, aunque la gran mayoría pasaron por el Enrique Roca con más pena que gloria y sin dejar huella.

En estos últimos 11 años entre Segunda, Segunda B, Primera y Segunda Federación, pocos han sido capaces de coger el testigo del delantero manchego, que se marchó al fútbol inglés tras seis años en la primera plantilla grana. De hecho, tras el trágico descenso administrativo, el máximo artillero del Murcia en el grupo 1 de Segunda B fue Acciari, con 8 dianas. Aquel curso Isi Palazón hizo 6 y Carlos Álvarez 5.

La campaña siguiente, la pareja Curto-Guardiola funcionó a la perfección medio año, aunque pese a los 20 goles marcados por los dos el Real Murcia se quedó en la segunda ronda de 'playoff'. En la 2017-18 el mayor peso goleador lo llevó Elady, con 13 tantos, dos de ellos en Copa, mientras que Curto sufrió una lesión de gravedad a las primeras de cambio, aunque le dio tiempo a hacer 9 goles, 6 de ellos en Copa. El artillero tarraconense cumplió otras tres campañas más de grana en las que solo acumuló 10 goles más.

Curto, Toril o Carrasco son otros de los artilleros que hicieron goles en el Enrique Roca, pero no a la altura del manchego

Junto a Curto, Toril también fue un delantero referencia con unos números aceptables pero no brillantes ya que en total hizo 18 goles en tres años. Tampoco Chumbi se acercó a los guarismos de Kike García haciendo 14 goles en dos años y medio.

Otros artilleros prestaron sus servicios en el club grana, pero no tuvieron la continuidad necesaria para plantar cara al manchego. Carrasco hizo 11 goles la temporada del ascenso del Rico Pérez a Primera Federación, pero solo tres el siguiente curso. Desde entonces, solo destacan los 15 goles de Pedro León en la campaña 2022-23, ya que en los dos siguientes ejercicios solo Carrillo llegó a 9 (2023-24) y Flakus, al que Goiria quiere repescar,hizo 7 en la parte final del pasado curso.