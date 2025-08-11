La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Asier Goiria, director deportivo grana; Radamel Falcao, tras marcar un gol con el Rayo Vallecano; Felipe Moreno, en una playa de Torrevieja. Guillermo Carrión / Javier Lizón / Javier Carrión
Real Murcia

Un negocio en la grada grana, una incógnita en la caseta

Un fichaje como el de Falcao por el Real Murcia, que no convence a todos en la entidad, un arma para elevar los ingresos del club

José Otón

José Otón

Lunes, 11 de agosto 2025, 08:02

Rentabilidad económica frente a estabilidad deportiva. Para algunos fichar a un futbolista que cobre mucho más que sus compañeros y sea una estrella mucho ... más mediática que el resto del vestuario, puede ser un riesgo innecesario que podría hacer saltar por los aires el ecosistema complejo que siempre es un vestuario de un equipo de fútbol, y más si la capacidad física del que llega nuevo no es similar a la de sus compañeros. Sin embargo, a la vez también se trata de un negocio que han llevado a cabo muchos clubes que reafirmaría la imagen exterior del Real Murcia y también, quizás, fortalecería su cuenta bancaria si es que todos los planes salieran como ha soñado Felipe Moreno.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una bola de fuego cruza el cielo de la Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha y explota sobre la Región de Murcia
  2. 2 El último día de Hind en Lo Pagán antes de morir en la explosión del mercadillo
  3. 3 Diego Rodríguez Arcas: «El riesgo de tsunamis en la costa de la Región de Murcia es bajo, pero conviene estar preparados»
  4. 4

    Jumilla, el pueblo que no quería la polémica
  5. 5

    «Hay que preocuparse más por cómo viven y no por dónde rezan»
  6. 6 Localizan a dos senderistas perdidos en el parque regional de El Valle y Carrascoy de Murcia
  7. 7 Un accidente en un cruce de calles en Puerto de Mazarrón deja cuatro heridos
  8. 8

    Uno de cada tres funcionarios de la Administración regional se jubilará antes de diez años
  9. 9

    Noelia Arroyo: «Estamos preparando la apertura progresiva del Anfiteatro Romano»
  10. 10 Cuidado con el queso si tomas estos medicamentos tan comunes: «Puede ser muy peligroso»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Un negocio en la grada grana, una incógnita en la caseta

Un negocio en la grada grana, una incógnita en la caseta