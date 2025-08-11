Un negocio en la grada grana, una incógnita en la caseta

Rentabilidad económica frente a estabilidad deportiva. Para algunos fichar a un futbolista que cobre mucho más que sus compañeros y sea una estrella mucho ... más mediática que el resto del vestuario, puede ser un riesgo innecesario que podría hacer saltar por los aires el ecosistema complejo que siempre es un vestuario de un equipo de fútbol, y más si la capacidad física del que llega nuevo no es similar a la de sus compañeros. Sin embargo, a la vez también se trata de un negocio que han llevado a cabo muchos clubes que reafirmaría la imagen exterior del Real Murcia y también, quizás, fortalecería su cuenta bancaria si es que todos los planes salieran como ha soñado Felipe Moreno.

Aunque el hipotético fichaje de Radamel Falcao (Santa Marta, Colombia, 39 años) por la entidad grana parece complicado, la cabeza del máximo mandatario grana no ha dejado de elucubrar, desde que atisbó la posibilidad de hacerse con el colombiano, con todos los beneficios que generaría el aterrizaje de este icono mediático del fútbol mundial.

El que lanzó la piedra hace más de una semana fue Morris Pagniello, un representante de futbolistas con no demasiada buena fama en este mundo que puso encima de la mesa, en un restaurante de Madrid donde cenaba con el presidente grana, el nombre de Falcao y también el de otras estrellas mundiales en el ocaso de sus carreras que podrían, según él, aceptar jugar en la Primera Federación.

Felipe Moreno, pese a que supo que la operación no iba a ser fácil, se ilusionó y sacó la calculadora. Él nunca se rinde, es un luchador nato. En su anterior club, y después de abandonar España hace dos campañas, Falcao apenas pudo marcar 6 goles en 23 prtidos, aunque en el Rayo, su último equipo en España, dejó una gran imagen. Eso le debió decir Martín Presa, presidente del Rayo, al jefe grana.

Moreno debió imaginarse la cantidad de nuevas camisetas que podría vender el Real Murcia con el '9' de Falcao, y también cuántos de los 5.800 colombianos residentes en la Región y en sus cercanías que podrían sacarse el carné del club grana para ver a este icono de la selección cafetera tan de cerca, como nunca lo habrían soñado.

Moreno hizo números sabedor que en su última experiencia en Millonarios de Bogotá el salario de Falcao fue cercano a los 600.000 euros. Pero no todo el entorno más cercano y familiar del presidente del Real Murcia comulgaba con la idea de afrontar el fichaje del ex de equipos como el Atlético de Madrid, Oporto, Mónaco, Manchester o River Plate, entre otros gigantes del fútbol mundial.

Tampoco es el perfil de futbolista que busca Asier Goiria en el mercado veraniego para redondear su delantera, aunque el director deportivo vasco no le quiso quitar la ilusión a su presidente, sabedor de que la llegada de Falcao era altamente complicada. Por eso le dijo que adelante. Goiria quiere a Flakus, o a un delantero parecido a Flakus, capaz de fabricarse sus propias jugadas de gol, de presionar a la salida del rival con toda la intensidad posible, de dejarse la piel en el campo en cada partido hasta no poder respirar más y de ser uno más en el vestuario. Y el rol de Falcao, de llegar finalmente, no iba a ser ese, por muy humilde que dicen que es. Tampoco Joseba Etxeberria quiere arriba otro jugador tan veterano (39), y más después de contar ya en su plantilla con Pedro León (38), Real (34) Alex Schalk (33) y Moyita (32).

Al final, el fichaje de Falcao parece que se esfuma, pero no la ambición de un presidente que seguirá buscando hacer al Real Murcia cada vez más rentable, explorando diferentes formas de generar ingresos y financiación. Fichar a Falcao pudo ser una de ellas, y quién sabe si próximamente lo puede intentar con una estrella similar. Ya lo intentó con Balloteli, aunque la secretaría técnica grana ni siquiera lo valoró y pasó de puntillas sobre la incorporación de un futbolista que tiene un perfil humano y profesional muy diferente a Falcao.

El último fiasco grana

La última vez que el Real Murcia se decidió a vivir una situación parecida, la operación no fue rentable, ni en lo deportivo ni en lo económico. Fue en el ejercicio 2021-22, cuando el equipo grana buscaba salir de Segunda Federación. En este caso, el fichaje fue Royston Drenthe, entonces de 34 años, capricho del que fuera presidente grana Agustín Ramos. El neerlandés, con pasado en el Feyenoord y el Real Madrid, entre otros equipos, apenas jugó 87 minutos de grana en una campaña que acabó en un ascenso al que apenas contribuyó. Eso sí, todavía sigue recordando públicamente «el fiestón» del que fue testigo en el Bando de la Huerta.

El de Drenthe no es un caso aislado. El curso pasado, el internacional francés Anthony Modeste, ex de equipos como el Niza, Bastia, Girondins, Blackburn Rovers, Hoffenheim, Colonia o Borussia Dortmund, entre otros, llegó a enfundarse la camiseta del Intercity, con el que apenas jugó 421 minutos y anotó un gol. En el Elche de la campaña 2021-22 también lo hizo el argentino Javier Pastore, ex del PSG o Roma, que apenas participó en 16 duelos antes de marcharse a Catar por la puerta de atrás. O Trezeguet en el Hércules, que firmó un contrato de dos años en el equipo alicantino por 1,5 millones y no llegó a cumplir lo pactado.

Incluso el mítico Marco Borriello, que tras militar en los mejores equipos de Italia entre los que se encontraban el Milan, Sampdoria, Roma y Juventus, apostó por pegar los últimos coletazos, con 36 años, en un Ibiza que como la gran parte de equipos que apostaron por este tipo de estrellas en declive, no consiguió su objetivo.