El Murcia-Sevilla B se jugará un día antes para evitar atascos

Finalmente la lógica ha imperado, y el Real Murcia-Sevilla Atlético fijado inicialmente para el sábado 4 de octubre a las 18.30 horas ... no se jugará en dicha fecha y se adelanta al viernes 3 del mismo mes, a las 21.15. El motivo: que en el día fijado inicialmente este partido coincidía con un concierto de Leiva que se celebrará en el Espacio Norte, centro de ocio levantado a escasos metros del Enrique Roca, una situación que hubiera podido llegar a colapsar la zona del estadio y sus ya de por sí escasos o deficitarios accesos. Además, teniendo en cuenta que el centro comercial cercano abre el sábado 4 de octubre, los problemas de aparcamiento estarían muy presentes.

Más de 17.500 socios El Real Murcia 2025-26 sigue sumando adeptos pese al empate del pasado domingo en Alcalá de Henares y ya ha superado los 17.500 socios para el presente curso. Y es que todavía, a pesar de que ha arrancado la competición, sigue siendo más barato abonarse para todo el curso que comprarse entradas para cada partido. Estas cuestan 15 euros en los fondos, 20 en la grada lateral y 25 en la tribuna preferente.

