La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un aficionado grana, en un choque del Real Murcia. A. Molina / AGM

El Murcia-Sevilla B se jugará un día antes para evitar atascos

La Federación lo ha recolocado el viernes 3 de octubre para que no coincida con el concierto que ofrecerá Leiva en el Espacio Norte

José Otón

José Otón

Viernes, 19 de septiembre 2025, 00:33

Finalmente la lógica ha imperado, y el Real Murcia-Sevilla Atlético fijado inicialmente para el sábado 4 de octubre a las 18.30 horas ... no se jugará en dicha fecha y se adelanta al viernes 3 del mismo mes, a las 21.15. El motivo: que en el día fijado inicialmente este partido coincidía con un concierto de Leiva que se celebrará en el Espacio Norte, centro de ocio levantado a escasos metros del Enrique Roca, una situación que hubiera podido llegar a colapsar la zona del estadio y sus ya de por sí escasos o deficitarios accesos. Además, teniendo en cuenta que el centro comercial cercano abre el sábado 4 de octubre, los problemas de aparcamiento estarían muy presentes.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Subida salarial del 0,5% para más de 62.000 empleados públicos de la Región de Murcia: cuándo se aplicará
  2. 2 Vuelven las lluvias y las tormentas a la Región de Murcia este fin de semana
  3. 3 Prisión provisional y sin fianza para el acusado de matar a su mujer en El Algar
  4. 4 Los empresarios de la Región de Murcia claman contra el «sobrecoste adicional» que supondría la atención en catalán
  5. 5

    La moda por la actividad física pone en forma los bajos comerciales de Murcia
  6. 6

    Segunda condena por el vertido de nitratos al Mar Menor desde desaladoras ilegales
  7. 7

    Una concejala de Calasparra presenta su dimisión, la segunda renuncia en el gobierno en menos de un mes
  8. 8

    La Comunidad da los primeros pasos para la nueva concesión de La 7 TV
  9. 9 Un terremoto de 3,5 grados se deja notar en Calasparra esta madrugada
  10. 10

    Alcaraz regresa al lugar donde inició su reinado como gran figura de la Laver Cup

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad El Murcia-Sevilla B se jugará un día antes para evitar atascos

El Murcia-Sevilla B se jugará un día antes para evitar atascos