El murcianismo sigue sumando kilómetros pese a las adversidades

El Real Murcia nunca juega solo. Aunque el contexto no sea el más favorable. Da igual que lo haga en viernes y toque atravesar ... un temporal. Siempre cuenta con un murcianista cerca. Más de 200 aficionados granas estuvieron en Valdebebas, en las gradas del estadio Alfredo Di Stéfano, para animar a los suyos. La incesante lluvia no frenó a la afición, que una vez más se dejó oír, contra viento y marea, en un desplazamiento del equipo.

Por suerte, el viaje a Madrid no presentó complicaciones. «La ida fue totalmente despejada hasta prácticamente entrar en la zona de la Comunidad de Madrid en la que sí llovía, aunque nada que ver con la que cayó luego en el partido», comenta Alberto Lozano, presidente de la peña 'El 15 Pimentonero' y uno de los aficionados que nunca falla en una cita fuera de casa. La anécdota llegó desde lejos. «Hubo un tramo en el que a la distancia se veía que el Jarama había anegado como dos zonas verdes que había al lado, en una especie de cueva que hacía el río», comenta.

Lo peor llegó ya durante el encuentro. «La grada visitante no tiene techo, por lo que no tenías más remedio que mojarte. Casi todo el mundo había mirado la previsión e íbamos con chubasqueros y capuchas. La seguridad del Real Madrid tampoco tuvo mucho problema en dejar pasar los paraguas. No te podías resguardar de la lluvia a no ser que te fueras a la última fila, a los pasillos de salida. Casi todo el mundo vio la segunda parte de pie en el pequeño tramo de techo que hay ahí. Al final el agua venía con viento lateral y todos acabamos mojados», cuenta Juan Ramón Moreno, de la comisión histórica del Real Murcia y también presente en Valdebebas.

«Casi todo el mundo vio la segunda parte de pie. Al final todos acabamos mojados», cuenta Juan Ramón Moreno, de la comisión histórica grana

En su caso, regresó tras el partido y en el viaje de vuelta sí tuvo que enfrentarse a una intensa lluvia. En concreto, en el tramo entre Madrid y Honrubia. «Había que ir con el limpiaparabrisas a máxima velocidad y a 60 kilómetros por hora en autovía porque no veías bien. Cuando adelantabas a un camión que levantaba un montón de agua era una odisea, había que hacerlo cuanto antes para no llevarte todo el agua en el cristal. Ya la última hora de camino, de Albacete a Murcia, fue tranquila», señala. Por lo que respecta a la plantilla, también tuvo que soportar las incomodidades sobre el campo en una noche tan física entre la lluvia, el viento y el barro. El equipo, que se fue a Madrid el mismo día del partido en AVE, no encontró grandes contratiempos en el viaje.

En Ceuta e Ibiza

El desplazamiento a pesar de la alerta amarilla se suma a otros igualmente destacados que ha ido protagonizando la afición grana. En cuanto a número, el viaje a Alicante en el enfrentamiento ante el Hércules supuso una movilización de más de 3.000 seguidores. También rondó el millar en el partido en Alcoy ante el Alcoyano. En Antequera viajaron más de 800 personas. Ya en la primera jornada, ante el Sevilla Atlético, hubo más de medio millar de murcianistas, al igual que en Vila-real, en otra jornada marcada por la lluvia, o en Yecla.

En Fuenlabrada, por ejemplo, también acompañaron al equipo más de 400 hinchas. Huelva, Marbella o Mérida fueron otros territorios conquistados por el Murcia, que contó con el calor de su afición a pesar de la distancia. Y en salidas más complejas tampoco faltó representación. En los dos partidos fuera de la península, en Ceuta e Ibiza, siempre hubo una camiseta grana. En el Alfonso Murube con una decena de aficionados y en Can Misses, con casi 100 fieles.

El esfuerzo del pasado viernes no pudo tener la recompensa del triunfo como en otras ocasiones anteriores a domicilio. «El campo estaba fatal y no se podía jugar mucho. Tuvimos las ocasiones más claras. La pena fue que no entrara ninguna», lamenta Moreno. Sin embargo, ese 0-0 no va a desalentar a los aficionados del Murcia. En la próxima salida, en Sevilla ante el Betis Deportivo el domingo 6 de abril, seguro que tampoco faltará el grana para dar color a las gradas. Después llegará el momento de viajar a Alcorcón, Alicante (Intercity) y Sanlúcar de Barrameda, donde la marea grana sueña con que sean destinos que dejen huella en la historia.