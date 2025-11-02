El murcianismo, una relación de amor que supera la distancia y los malos resultados

La de Eduardo Buendía es una historia protagonizada por el amor. El que hizo que en 2004 se casara con una sevillana y se fuera ... para allá y el que ha permitido que no dejara de seguir al Real Murcia todos estos años, más de dos décadas ya, a pesar de la larga distancia o de los malos momentos como el que vive el conjunto grana en la actualidad. Esta mañana no dejará pasar la oportunidad y recorrerá unos 20 kilómetros para ocupar un asiento en la ciudad deportiva Luis del Sol y ver a su equipo en directo ante el filial del Betis. «No es lo mismo estar en el Enrique Roca que ver los resultados. Es diferente. Ahora que sí se puede ver por la tele sientes impotencia. En el campo puedes silbar», comenta al respecto.

Natural de Murcia capital, en concreto del mismo centro de la ciudad, regresa a casa en Navidad y en verano para reencontrarse con familiares y amigos. «La tierra es la tierra. Los tomates de Mazarrón son los mejores, las lechugas… Es lo que tira», admite. Sin embargo, aunque no pueda ir al estadio cada dos semanas, él es uno de los más de 18.000 abonados con los que cuenta el club esta temporada, un récord de la entidad en la tercera categoría. «Había que aportar», afirma.

El pasado verano tomó finalmente la decisión de sacarse el carnet después de muchas discusiones cariñosas con su amigo Chema Pujante. «Otro amigo que vive en Fuerteventura también se ha hecho abonado. La campaña de este año ha sido muy buena. Vivimos de la ilusión y del año pasado. Mi padre ha sido socio durante muchos años», añade también.

Esta mañana no faltará en el campo bético y tendrá la ilusión de revivir las alegrías del año pasado, cuando ya presenció en directo los triunfos de los granas ante el Sevilla Atlético y el filial verdiblanco. «A mi hijo, que es sevillano, le gusta Pedro Benito y le pude dar una camiseta dedicada. Fue con ella en el partido de la temporada pasada. Con los dos goles de Rojas se puso muy contento. Mi mujer no, es del Betis», bromea.

14.342 es la asistencia media en el Enrique Roca después de los primeros cuatro partidos de liga como local este curso

Esta vez verá el debut liguero de Adrián Colunga. «Hay que verlo. Jugadores hay en teoría. No veía a Etxeberria como un mal técnico, pero no es lo mismo entrenar en Segunda que hacerlo en Primera Federación. Espero que la temporada se arregle. Ante el Antequera vi cosas interesantes. Es cuestión de confianza, a ver si la cogen aquí», confía Buendía.

La fecha perfecta

El que sí ha viajado desde Murcia es Patricio Martínez. Es su primer desplazamiento de la temporada. Ya se planteó estar presente en la anterior salida, hace una semana en Elda. «No dispongo de mucho tiempo en fin de semana para poder permitirme viajes. El tiempo que hizo, yo también oposito… No podía», indica. Esta vez todas las circunstancias sí han jugado a su favor. «Vine el viernes. Tenía que ir a la boda de dos buenos amigos este sábado y se alineó todo. Tenía el viaje ya fechado para este fin de semana y coincidía. El domingo a las 12.00 nos venía perfecto. Teníamos que ir», explica.

10.120 fue el número de espectadores que estuvieron en el partido de Copa ante el Antequera

Y no ha venido solo. También pudo convencer a más personas. Estará en el partido acompañado de su novia, también murcianista, y con dos amigos. En su caso, no encontraron muchos inconvenientes para adquirir las entradas. «Teníamos la idea de sacarlas directamente por la web del Betis, pero vimos que ponían problemas a la hora de identificarse como aficionados del Murcia en una zona que no fuera exclusiva para los aficionados visitantes. Nos esperamos a que el club tuviera las entradas y las cogimos el mismo día que el partido de Copa en taquilla», señala.

Vieron el debut de Colunga en el banquillo en el Enrique Roca y ahora también serán testigos de su estreno en liga para intentar enderezar el rumbo de la nave grana. Pero por encima de los resultados siempre está el sentimiento. Así de claro lo tiene: «El fútbol son dinámicas. Con un cambio tan importante como el del entrenador, la propia actitud de los jugadores puede cambiar, pero lo que es innegociable es animar a tu equipo. Lo único que está en tu mano es apoyar. Se ha dado esta situación y venimos con toda la ilusión. No sabemos si seguirá Colunga o si vendrá otro técnico, pero lo que tiene que sentir el equipo es que tiene una masa social que le apoya».

Una vez más, el equipo no estará solo. Como en Elda, en Algeciras, en Alcalá de Henares y en Marbella. Por ahora no han podido celebrar una victoria fuera de casa, pero aficionados como Eduardo Buendía y Patricio Martínez no dudan en apoyar siempre que pueden. El amor y el sentimiento está a prueba de crisisdeportivas y de kilómetros.

En total, fueron 10.120 los espectadores que estuvieron presentes en el Murcia-Antequera. Fue la mejor entrada registrada en la primera eliminatoria de la Copa del Rey. Pero, sobre todo, se evidenció que la masa social está muy viva. Además, tuvieron una actitud muy activa durante el partido, que se terminó alargando hasta la prórroga y la tanda de penaltis. Al final tuvieron recompensa con la clasificación para la siguiente ronda, que también será en casa ante un equipo de fútbol profesional.

Pequeño descenso

Hasta el momento, el Real Murcia siempre ha superado la barrera de los 10.000 espectadores. en sus cinco partidos oficiales de esta temporada. Su mejor entrada fue en la jornada 2 ante el Juventud Torremolinos. El equipo venía de ganar el amistoso ante el Elche y reunió a 15.311 personas. Ante el Villarreal B en la jornada 4 la cifra fue de 14.234 asistentes y contra el Sevilla Atlético, en la jornada 6, de 13.701. La tendencia era a la baja con un Murcia que empezaba a dar malas sensaciones, aunque repuntó ante la UD Ibiza con 14.120 presentes. La media liguera es de 14.341 espectadores, algo menos que la temporada pasada con un promedio de 15.592 fieles contando Liga y 'playoff'.