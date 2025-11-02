La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Aficionados del Real Murcia en el campo del Betis Deportivo la temporada pasada. LOF

El murcianismo, una relación de amor que supera la distancia y los malos resultados

Los pimentoneros estarán acompañados de nuevo en otro desplazamiento por aficionados que mantienen el sentimiento a pesar de los kilómetros

David Soria

Domingo, 2 de noviembre 2025, 07:42

La de Eduardo Buendía es una historia protagonizada por el amor. El que hizo que en 2004 se casara con una sevillana y se fuera ... para allá y el que ha permitido que no dejara de seguir al Real Murcia todos estos años, más de dos décadas ya, a pesar de la larga distancia o de los malos momentos como el que vive el conjunto grana en la actualidad. Esta mañana no dejará pasar la oportunidad y recorrerá unos 20 kilómetros para ocupar un asiento en la ciudad deportiva Luis del Sol y ver a su equipo en directo ante el filial del Betis. «No es lo mismo estar en el Enrique Roca que ver los resultados. Es diferente. Ahora que sí se puede ver por la tele sientes impotencia. En el campo puedes silbar», comenta al respecto.

