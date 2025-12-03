Un Murcia orgulloso tumba al Cádiz y sigue soñando en la Copa

El Real Murcia está en racha y sigue soñando, tanto en la liga como en la Copa del Rey, una competición que se le daba ... mal pero en la que ya ha superado dos eliminatorias. Además, todo le salió bien al equipo murciano en el duelo ante el Cádiz, un equipo de Segunda que sesteó en la primera parte y que en la segunda, por mucho empeño que puso el cuadro amarillo, no pudo con un equipo orgulloso e intenso que peleó por cada balón y que ya se quitado todos los complejos. Los primeros cuarenta y cinco minutos granas son históricos, por el resultado y por su implicación e intensidad. Una parte en la que pegó tres zarpazos y en la que se reivindicó antes de visitar el próximo lunes al Cartagena, otro duelo grande de la temporada.

Real Murcia Piñeiro, David Vicente, Alberto González (Héctor Pérez, 45), Andrés López (Jorge Sánchez, 84), Cristo Romero, Antonio David, Isi Gómez, Pedro León (Sekou, 55), Alex Schalk (Palmberg, 45), Pedro Benito y Ekain (David Flakus, 66). 3 - 2 Cádiz David Gil, Jorge More, Efe (Moussa Diakite, 45), Álex Fernández (Sergio Ortuño, 77), Tabatadze (Roger Martí, 45), Youssof Diarra, García Pascual (Dawda, 45), Joaquín González (Ismael Álvarez, 45), Pelayo, Alfred Caicedo y Raúl Pereira. Goles 1-0, min. 13, Schalk. 2-0, min. 20, Pedro Benito. 3-0, min. 48, David Vicente. 3-2, min. 76, Dawda.

Árbitro Sergiu Claudiu Muresan, del comité valenciano. Mostró amarilla a Andrés López, Ekain y Palmberg. Expulsó a Diakite por doble amarilla en el 95.

Incidencias Estadio Enrique Roca, 10.442 espectadores.

De momento, tras sumar cuatro victorias en los últimos cinco partidos ligueros, ha llegado el premio adicional de la Copa, una competición mágica que casi siempre se le negó al Real Murcia y que ahora le podría llevarle a un enfrentamiento en casa ante un Primera de los que juegan la Supercopa, siempre en función de los equipos modestos que pasen a la siguiente ronda. De momento, se ha reenganchado a la vida y ha ilusionado a una afición que hace un mes pensaba que este año estaba casi perdido pero que ahora puede guardarle todas las alegrías posibles.

Dos sorpresas en el once

La mayor novedad en el segundo once copero de Adrián Colunga fue la presencia de futbolistas que estaban en el dique seco desde hace semanas, como Piñeiro y Alberto González, en lo que parece un mensaje claro de cara al derbi. También salió de inicio Pedro León, con pocos minutos en las últimas semanas, igual que Schalk y Andrés López. En todo caso, el once inicial elegido por el entrenador ovetense era bastante solvente, a priori, para intentar plantar cara a un Cádiz más preocupado por la liga que por la Copa, pero que también mostró a muchos de sus titulares.

El choque no era residual para el Real Murcia, por mucho que llegara antes del derbi. Y es que de eliminar al Cádiz, los granas se podían ver las caras con un Primera, y de los buenos. Por eso el conjunto murciano saltó al césped a comerse el mundo. De hecho, arrancó el duelo generando un cabezazo de Ekain a centro de Pedro León justo antes de que el Cádiz quisiera dominar el juego.

Pero el equipo de Colunga tenía más hambre y supo resistir y esperar su momento. Comenzó a gustarse y antes del cuarto de hora de partido una gran jugada colectiva fue culminada por Pedro León y Schalk. El muleño buscó con un centro sutil al holandés, que empujó el balón a gol. Aunque los defensores gaditanos intentaron sacarlo, el esférico entró y fue el primer gol grana.

Después llegaron los mejores minutos del equipo grana con un Schalk brillante que pudo hacer el 2-0 tras una gran asistencia de Pedro Benito desde la línea de fondo que el auto del primer gol, completamente desmarcado, mandó fuera por encima del larguero. Una lástima porque el centrocampista grana tenía todo de cara para marcar. No obstante, el Real Murcia quería más y en vez de encerrarse atrás, como podía ser lo previsible, fue a por más.

Hasta que llegó el minuto veinte y otra jugada colectiva de altura nacida de un balón que salió desde atrás y que tras llegar a las botas de Schalk se convirtió en una asistencia perfecta para Pedro Benito, que con un golpeo sutil sorteó la salida de David Gil e hizo el 2-0. Los granas volbana para recuperar cada balón mientras que el Cádiz de Garitano era un equipo lento y pesado, sin ideas, incapaz de hacer sufrir en defensa a un Real Murcia que había mostrado grietas atrás todo el curso.

Y tras unos minutos finales de primera parte en el que todos los aficionados murcianistas se conformaban con llegar al vestuario con el 2-0, llegó otro robo de balón de David Vicente en el centro del campo que acabó con un derechazo del lateral aragonés que acabó dentro de la red y provocó la explosión de una grada que hacía años que no veía una primera parte tan brillante y solvente del equipo grana, que pone un pie y medio en la siguiente ronda, salvo catástrofe.

La intuición de Piñeiro

La segunda parte no comenzó de la mejor forma posible. Gaizka Garitano hizo cuatro cambios de una tacada y el Cádiz empezó fuerte el segundo acto. Colunga también sentó a Alberto González, al que reservó para el derbi, y a Schalk, dando entrada a Palmberg y Héctor Pérez. Precisamente, de un mal pase del central alicantino, frío, llegó una posterior falta de Andrés López sobre un atacante gaditano que el colegiado decretó como penalti. Eso sí, Piñeiro también se quería unir a la fiesta y le detuvo el lanzamiento al veterano Álex Fernández. El equipo grana seguía soñando, pero cerca de diez minutos después no pudo evitar que Youssof Diarra se aprovechara de la debilidad de la banda izquierda grana para, con un disparo cruzado, hacer un 1-3 que comprimió el marcador.

El Real Murcia ya no estaba tan fresco como en la primera parte y Colunga decidió meter más hormigón en la medular con Sekou, que reemplazó a un Pedro León que se fue ovacionado, recompensado por su trabajo. Pero el Cádiz olía sangre y se fue claramente a por el segundo gol que metiera el miedo en el cuerpo a un conjunto grana que no debía cometer errores. Y más teniendo enfrente a un equipo de Segunda que ya estaba totalmente enrrabietado y apretando.

En los siguientes minutos el equipo amarillo empujó y Colunga decidió sacar a Flakus buscando el cuarto gol. El que rozó el tanto fue Pedro Benito, que cazó un rechace con una gran volea que se marchó rozando el palo. Fue una ocasión mayúsucula. El delantero gaditano, muy motivado contra el club de su vida, enseñó el camino a Flakus, que solo un minuto después también puso a prueba a David Gil, que tuvo que ir al suelo para despejar un disparo cruzado del esloveno que iba a gol.

Con la entrada de Flakus el duelo se equilibró pero el que marcó fue el Cádiz gracias a un Dawda que encontró una autopista para plantarse solo ante Piñeiro y batir al portero grana con un potente disparo a media altura. A los granas le esperaban por delante trece minutos más el descuento de sufrimiento total. El sueño peligraba, pero la grada empujó a un equipo que sufrió hasta el final y que se llevó el primer premio gordo de la temporada: jugar ante un Primera antes del final de un 2025 que podría acabar de la mejor forma posible.