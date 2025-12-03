La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Un Murcia orgulloso tumba al Cádiz y sigue soñando en la Copa

Guillermo Carrión/ AGM

Un Murcia orgulloso tumba al Cádiz y sigue soñando en la Copa

El equipo de Colunga, que cerró la primera parte con un contundente 3-0 pero que sufrió hasta el final, sueña con un Primera europeo para la siguiente ronda

José Otón

José Otón

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 22:29

Comenta

El Real Murcia está en racha y sigue soñando, tanto en la liga como en la Copa del Rey, una competición que se le daba ... mal pero en la que ya ha superado dos eliminatorias. Además, todo le salió bien al equipo murciano en el duelo ante el Cádiz, un equipo de Segunda que sesteó en la primera parte y que en la segunda, por mucho empeño que puso el cuadro amarillo, no pudo con un equipo orgulloso e intenso que peleó por cada balón y que ya se quitado todos los complejos. Los primeros cuarenta y cinco minutos granas son históricos, por el resultado y por su implicación e intensidad. Una parte en la que pegó tres zarpazos y en la que se reivindicó antes de visitar el próximo lunes al Cartagena, otro duelo grande de la temporada.

