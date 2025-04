Un Murcia lastrado por las rojas ataca poco y sufre en defensa

La visita del Real Murcia a Santo Domingo mereció medidas novedosas de Fran Fernández. Juan Carlos Real se había recuperado a tiempo para viajar y ... Pedro León había sido titular en los dos últimos partidos, pero esta vez no hubo 4-2-3-1. Tampoco 4-4-2. El plan de partido incluyó un trivote, un 4-3-3 con Yriarte y Moha y sin Palmberg, esta vez suplente. Los dos primeros acompañaron a Isi Gómez, pero lo hicieron durante menos tiempo del imaginado. Los planes del técnico saltaron por los aires con dos amarillas en media hora para el '10' grana. La expulsión no desestructuró mucho al equipo al menos para aguantar hasta el descanso y se recolocó fácilmente en un sistema 4-4-1, pero la inferioridad numérica y la pérdida de un jugador importante supuso un lastre añadido.

2 El Real Murcia resistió bien el comienzo del encuentro y trató de poner un ritmo más pausado contra la fogosidad inicial del Alcorcón

Hasta ese momento, once contra once, el Real Murcia había superado la primera prueba a la hora de entrar adecuadamente en el partido. Fran Fernández ya había dado como clave la importancia de un buen comienzo y los suyos quisieron bajar la fogosidad inicial del Alcorcón, con un Vladys listo para liderar una primera línea de presión adelantada. Los primeros minutos eran importantes y los granas parecían más interesados en alargar las posesiones para marcar un ritmo más pausado. Con el balón en los pies, también los centrocampistas podían generar buenos ataques. Moha habilitó a David Vicente e Isi Gómez hizo lo mismo con Davo en dos buenas llegadas.

3 Gazzaniga intervino con acierto en la portería grana como en anteriores jornadas para que los suyos no sufrieran daños durante la primera parte

Además, el Murcia contó una vez más con la seguridad de Gianfranco Gazzaniga para no sufrir daños en esos primeros minutos. El portero tuvo intervenciones fundamentales como en semanas anteriores y fue un muro ante David Navarro y Yael Ballesteros en la primera parte. El agobio cerca de su posición iba a aumentar mucho más cuando el Murcia se quedó con 10. El primer aviso de eso llegó nada más comenzar la segunda parte, pero ahí apareció otra vez el guardameta para hacerse grande ante Capi y forzar un remate fuera. Su baja por sanción ante el Villarreal B será bastante sensible.

4 Los granas apenas atacaron con 10 jugadores, pero sobre todo se mostraron vulnerables en defensa y dieron facilidades en el 1-0

La segunda parte del Real Murcia fue de resistencia y de sufrimiento desde el primer minuto. El mayor problema no fue que defendiera mucho más de lo que atacó, sino que defendió mal. Se mostró excesivamente débil cerca de su portería, con llegadas y ocasiones rivales, y no fue contundente en su propia área. Faltó atención y orden en un equipo que no supo levantar una barrera en una situación de necesidad ni tampoco pudo incomodar más. Siempre pareció al borde del 1-0 y al final cayó en una jugada tan previsible como descriptiva en un centro al área sin oposición de Yael, un jugador con un exquisito golpeo, y un remate sin marca de Vladys, el goleador local.

5 El oportunismo de Cadorini logró empatar un partido perdido, pero con 9 llegó el último error visitante al no imponerse en el córner que supuso el 2-1

Tantas dificultades estaba teniendo el Murcia que había dado entrada a un defensa por un delantero. Mier, sustituto de Pedro Benito, formó un doble lateral con David Vicente. Pero el gol encajado dio paso a un cambio a la inversa, yéndose el lateral Forns por el delantero Cadorini. El punto que estaba rescatando el oportunismo del ariete quedó en nada en otra equivocación grana. Con nueve, cedió la derrota en un córner, situación en la que se igualan las fuerzas a pesar de la inferioridad. Otra vez el área fue un terreno amigo para el Alcorcón.

Fran Fernández, crítico con el arbitraje: «No nos van a parar»

Ampliar Fran Fernández, técnico del Real Murcia. Real Murcia

El Real Murcia sufrió una dolorosa derrota ante el Alcorcón (2-1), perdiendo en el tiempo añadido y terminando con nueve jugadores. «El partido ha empezado como estaba previsto. Teníamos el dominio del balón. Quizá nos ha faltado el último pase, cambiar el ritmo. En esos 30 minutos el equipo estaba bien. Hemos jugado 70 minutos con uno menos y de esos 70, 10 con dos menos. Hemos hecho un esfuerzo tremendo», valoró Fran Fernández.

El técnico grana fue muy crítico con la actuación arbitral durante todo el encuentro: «El criterio ha sido dispar en todas las situaciones. Los jugadores se quejan de algún insulto del árbitro. Eso no se puede consentir. Es una cosa que estamos viendo hace varias jornadas, pero no nos van a parar». El Murcia se aleja del primer puesto. «Quedan cinco partidos, seguimos segundos. Queda mucho por jugar y si nos dejan, ahí estaremos», aseguró.

También analizó el gol que decidió un partido que no tuvo «nada positivo». «No nos pueden hacer un gol de córner, estemos con nueve, ocho o siete jugadores. Es algo que tenemos que mejorar. Es verdad que nos habían desquiciado. Están pasando cosas y van a pasar. Tenemos que pelear con una mentalidad más fuerte», comentó.