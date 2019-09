«El Murcia es un equipo 'top', no puede llevar 1 punto de 12» Adrián Hernández, ayer, durante el encuentro contra el San Fernando. / vicente vicens / agm «El de Córdoba y este han sido dos guantazos muy fuertes que no esperaba», explica Adrián Hernández, entrenador grana SERGIO CONESA Murcia Lunes, 16 septiembre 2019, 10:04

La derrota del Real Murcia frente al San Fernando fue un duro palo para el técnico Adrián Hernández, tal y como él mismo reconoció después del partido en la sala de prensa: «Estoy destrozado porque estaba convencido de que íbamos a sacar ambos partidos, en Córdoba y aquí. No era igual contra el Algeciras o en Cádiz, cuando tenía muchas dudas. Han sido dos guantazos muy fuertes para lo que yo esperaba que fuera a pasar». No obstante, el entrenador grana consideró que «el equipo no se merece llevar un punto de doce, lo tengo clarísimo. El Real Murcia es un equipo 'top' de la categoría y no puede llevar un punto de 12 de ninguna manera, aunque sea 'low cost'. Eso no me lo perdono porque soy el que dirige este barco».

Sin embargo, el técnico murciano no cree que el encuentro de ayer fuera igual que el anterior en casa contra el Algeciras: «No se ha parecido en nada, en ese partido solo hicimos veinte minutos buenos al final. Hoy la primera parte no ha sido nada buena. Por la presión no sé si nos tiemblan las piernas o lo que sucede al empezar los partidos, pero no ha sido tan sumamente mala como la del Algeciras. En el segundo tiempo hemos sido muy superiores, más nosotros en la segunda parte que ellos en la primera. Pero ahora mismo no dominamos las áreas y eso conlleva este tipo de situaciones».

Adrián Hernández también lamentó que su equipo no sea capaz de jugar los partidos de manera inteligente y con la pausa necesaria en momentos clave. En Córdoba recibió el gol justo antes del parón para beber agua y en esta jornada encaja en la última jugada antes del descanso. «Con los cambios le hemos dado una vuelta de tuerca al partido, ellos se han visto perdidos y han parado el encuentro, con ese otro fútbol que nosotros no hemos sabido hacer. Llega el minuto 46, hemos pasado una mala primera parte, se acaba y vamos al descanso con empate a cero y a dar un cambio táctico. No nos pueden marcar otro gol en el minuto 46, son errores que nos penalizan muchísimo y nos están matando».