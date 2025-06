El Murcia tiene corazón pero no aprende ante Pablo Fernández

Cuando el árbitro pitó el inicio del partido el Real Murcia sabía que ese 0-0 ya le daba el pase al final de una ... hipotética prórroga. Pero se comportó como si tuviera la necesidad de marcar, como si el partido consistiera en una remontada. Salió enchufado e intenso. Ganaba los duelos y los balones divididos. Fue un equipo agresivo sin el balón y con él, con su característica predisposición a buscar el juego más directo y la verticalidad. Además, otra vez contó con dos delanteros en casa, la fórmula en la que está confiando Fran Fernández. Todos se aplicaron, con Alcaina trabajando arriba cuerpeando, por ejemplo, o con Flakus yendo al espacio. Moha, en la medular, rebañó varias pelotas.

2 Luis César no cambió el sistema, pero metió a Pablo Fernández de titular y mantuvo a Roberto Torres, neutralizados

Luis César Sampedro mantuvo el sistema de la ida, el 4-2-3-1, pero no fue el mismo equipo. Esta vez Pablo Fernández, goleador en Tarragona, fue titular. Y Antoñín no fue la referencia, sino que jugó en la izquierda. Eso hizo que Roberto Torres no perdiera su puesto en la mediapunta. Pero todo el plan quedó reducido por el trabajo del Murcia, que anuló al Nàstic en la primera parte. Los jugadores citados quedaron aislados y neutralizados. Roberto Torres buscó uno de los cuadrados, el espacio formado entre central, lateral, extremo y pivote de ese lado. Pero apenas recibió balones. Tampoco los goleadores visitantes pusieron a prueba a Gazzaniga. Ni la banda derecha, con Víctor Narro y Migue Leal, hizo daño.

3 El Nàstic empezó a encontrar pases interiores tras el descanso y su goleador aprovechó el segundo palo para marcar

La segunda parte fue cambiando el decorado. El Nàstic encontró ese control más progresión que quiere su técnico. Empezó a hilvanar algunos pases interiores. Por su parte, al Murcia se le presentaba un partido más para ser contragolpeador. Pero la tendencia siguió y ahí radicó el 0-1. Encontró más recepciones por dentro. Además, otra clave fue la situación de Pablo Fernández. El delantero buscó el segundo palo para atacar un centro al área y ahí le ganó la partida a David Vicente para fusilar a Gazzaniga. No fue una ocurrencia, sino algo habitual en el delantero.

4 La respuesta anímica local fue positiva con un murcianismo apoyando al máximo y con el equipo agarrado a Toral y los centros

Por primera vez, el Murcia se veía por detrás en la eliminatoria. Un momento crítico. Sin embargo, la inmediata reacción del público fue la de animar al máximo. Y el conjunto de Fran Fernández encajó muy bien el golpe. No se paralizó, sino que se fue otra vez arriba. La respuesta anímica fue magnífica. Faltaba por ver si la futbolística sería también buena. Además, el técnico contó con ese tiempo muerto que suponen las pausas de hidratación. La precipitación asomaba a falta de 10 minutos. A contrarreloj, el equipo ya buscaba los centros al área y agarrarse a Toral. Fue un contexto para la entrada de Cadorini, ya con Isi Gómez y Juan Carlos Real como doble pivote.

5 El 'playoff' no siguió la lógica de la Liga y un local que llevaba seis partidos sin perder en casa cayó ante un rival que llevaba ocho salidas sin vencer

Los que piensan que un 'playoff' es una historia completamente diferente a la Liga encontraron un motivo para defender esa postura con el encuentro de ayer. Más allá de lógicas, previsiones y dinámicas, el Nàstic se impuso al Real Murcia. Un equipo que terminó la Liga con una racha de ocho salidas seguidas sin ganar venció a un conjunto que terminó la fase regular acumulando seis partidos consecutivos sin perder en su estadio. La confluencia de inercias no dio lugar a un desenlace inevitable. Una fase de ascenso es una realidad aparte. Y en el caso del Murcia, una muy fea con varias eliminaciones con la vuelta en casa en 'playoff'.