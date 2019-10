Fútbol | Segunda B El Murcia busca la zona templada ante el Mérida Adrián Hernández, dirigiendo un entrenamiento esta semana en Ceutí. / javier carrión / agm Los granas tienen por delante una semana para escapar de abajo: en siete días se miden al tercero y al cuarto por la cola JOSÉ OTÓN Murcia Domingo, 13 octubre 2019, 08:59

El Murcia arranca este domingo por la tarde, ante el Mérida, una semana que puede ser decisiva en sus aspiraciones en la Liga y en la Copa. Tanto hoy como el próximo domingo, el equipo de Adrián Hernández se mide a dos equipos que están en la zona baja de la tabla del grupo IV. Dos partidos perfectos para que el conjunto grana prosiga con su remontada tras el mal inicio.

Con dos hipotéticas victorias, ante el Mérida y el Don Benito (próximo domingo, 18.00 horas), el club grana apuntaría directamente hacia los puestos de la zona media-alta de la tabla y cumpliría con la primera parte de los planes que tienen sus directivos: que el Murcia se asiente en la zona templada en la primera fase del curso, yendo como tapado, y que en la segunda intente meterse entre los cuatro primeros para luchar por el ascenso a Segunda.

Entre estos dos duelos que le pueden servir como trampolín, el Real Murcia deberá lidiar con el Talavera en la segunda ronda de la Copa Federación, paso inexcusable hacia la última eliminatoria de este torneo, que daría al Murcia un billete para la edición de esta temporada de la Copa del Rey. Si pasa, al conjunto de Adrián Hernández solo le restaría una eliminatoria para obtener billete para una competición (la Copa) que con el nuevo formato podría llevar hasta la Nueva Condomina a uno de los grandes del fútbol español en solo unos meses. Por lo tanto, será inevitable que el Murcia juegue este domingo sin mirar de reojo al choque frente al Talavera que se disputará el próximo miércoles.

Peligro inmediato

Adrián Hernández no hace tantas cuentas y solo piensa en cómo desarmar al Mérida, un histórico que acaba de cambiar de entrenador y que llega a la Nueva Condomina muy necesitado de puntos y de buenas sensaciones. Con una apuesta joven para el banquillo, el cuadro romano intentará que su rival no gane dos partidos de forma consecutiva en casa, un objetivo que los granas no consiguen desde la temporada 2017-18. Diego Merino, que procede del Moralo, de Tercera, sustituye al cesado Santi Amaro y tiene como gran meta sacar al cuadro emeritense del fondo de la tabla.

El Mérida busca su segunda victoria fuera de casa en lo que va de temporada. La única vez que consiguió alzarse con los tres puntos fue precisamente en su última salida, hace quince días, cuando ganó por 0-2 al Recreativo Granada en la ciudad nazarí. En las otras dos no consiguió sumar y en ambas encajó tres goles; 3-0 ante el Sanluqueño y 3-2 en el Municipal de Marbella. El rival que tiene esta tarde delante el Real Murcia solo ha sumado 5 puntos de 21, y ha marcado un gol menos que el conjunto grana. Su punto débil es su fragilidad atrás y la facilidad para recibir goles. En lo que lleva de temporada ya ha encajado 12.

El Murcia, sin embargo, se ha hecho fuerte en las últimas semanas gracias a su defensa, ya que no ha encajado goles en los tres últimos partidos, dos de Liga y uno de Copa.