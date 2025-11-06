La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Munúa sale de Pinatar Arena tras ser cesado en 2023. G. Carrión / AGM

Munúa pide 1,5 millones al Real Murcia por su despido en 2023

El juicio está fijado para el 10 de diciembre y, además de la nómina del curso en el que fue cesado, reclama otros hipotéticos premios

José Otón

José Otón

Jueves, 6 de noviembre 2025, 00:02

Comenta

El Real Murcia tiene dos finales que disputar el próximo mes de diciembre, y no serán sobre el césped del Enrique Roca y sí ... en los juzgados de la capital de la Región. Y es que los servicios jurídicos de la entidad, representados en este caso por el abogado Andrés López Atenza, tendrán que pelear para que el Real Murcia salga victorioso en los juicios que debe afrontar por los despidos del entrenador Gustavo Munúa y todo su equipo de trabajo, y también por el de Ángel Montoro, centrocampista que también fue despedido en el mercado de invierno del ejercicio 2023-24 por el entonces director deportivo grana Javier Recio.

