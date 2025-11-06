Munúa pide 1,5 millones al Real Murcia por su despido en 2023

El Real Murcia tiene dos finales que disputar el próximo mes de diciembre, y no serán sobre el césped del Enrique Roca y sí ... en los juzgados de la capital de la Región. Y es que los servicios jurídicos de la entidad, representados en este caso por el abogado Andrés López Atenza, tendrán que pelear para que el Real Murcia salga victorioso en los juicios que debe afrontar por los despidos del entrenador Gustavo Munúa y todo su equipo de trabajo, y también por el de Ángel Montoro, centrocampista que también fue despedido en el mercado de invierno del ejercicio 2023-24 por el entonces director deportivo grana Javier Recio.

El entrenador, junto a los cuatro ayudantes que llegaron junto a él en el arranque del curso 2023-24, reclaman al Real Murcia más de 1,5 millones, y no solo por lo que debían percibir en dicho ejercicio, también por lo que hubieran tenido que ingresar en caso de ascenso a Segunda, un objetivo por el que, según el abogado que representa a Munúa, al entrenador cesado en la jornada 11 no le dejaron luchar. El uruguayo contaba con un salario cercano a los 200.000 euros, aunque en caso de ascenso a Segunda hubiera doblado sus emolumentos y premios. Incluso, en la demanda de cerca de treinta páginas, Munúa también reclama daños y perjuicios al club, además de otros montantes.

El juicio de Munúa y su equipo de trabajo tendrá lugar el próximo miércoles 10 de diciembre, mientras que en el caso de Ángel Montoro la cuantía reclamada es menor, rondando esta los 100.000 euros. Y es que el futbolista valenciano, cuyo juicio está fijado para el martes 16 del último mes del año, ya percibió cerca de 80.000 euros de salario en los meses previos a ser despedido tras jugar apenas 320 minutos divididos en 6 partidos. Cabe recordar que Montoro, después de salir del club grana, colgó las botas.

Carrillo, para 2026

No obstante, no serán los únicos juicios que tiene pendiente el club ya que para el inicio de 2026 también tendrá que afrontar el de otros exjugadores como José Ángel Carrillo, también rescindido en 2023 para ir a China. López Atenza ya ahorró importantes cantidades de dinero a Felipe Moreno en las causas judiciales contra Marc Baró o Borja Martínez, también exjugadores del Murcia.