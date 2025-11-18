La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Adrián Colunga, en su segundo partido en el Enrique Roca ante el Nàstic, dando instrucciones a Schalk antes de saltar al campo. Javier Carrión/ AGM

Más méritos que dudas en la carrera de Colunga en el Real Murcia para dejar la interinidad

Felipe Moreno debe decidir si el entrenador ovetense firma contrato para seguir hasta el final del ejercicio como primer técnico del equipo grana

José Otón

José Otón

Martes, 18 de noviembre 2025, 00:26

Comenta

Felipe Moreno tiene que tomar varias decisiones deportivas de calado en los próximos días, y una de ellas es la de confirmar o no a ... Adrián Colunga en el banquillo del primer equipo que se une a la elección de un nuevo director deportivo. La lógica y los números dicen que es lo natural, aunque el empate ante el Teruel ha dejado un sabor agridulce a la afición del Real Murcia. Sobre todo porque tras dos semanas seguidas ganando tumbar al cuadro que dirige Vicente Parras hubiera valido para dar un salto importante en la clasificación y hubiera dejado a los granas a solo tres puntos del 'playoff' que marca el Cartagena. Pero analizando lo sucedido en las últimas semanas, el equipo grana es de los grandes del grupo 2 al que mejor le ha sentado el reciente cambio de técnico.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El rabo de gato trae una «emergencia ecológica» a la Región de Murcia y reduce la seguridad vial
  2. 2 Aemet avisa de frío invernal en la Región de Murcia y temperaturas bajo cero: «Llega una masa de aire ártico»
  3. 3 Descubren en el Mar Menor una nueva fuente de mercurio «hasta ahora ignorada»
  4. 4 El submarino S-82 ya surca las aguas del puerto de Cartagena
  5. 5

    La defensa del acusado del atropello a Valverde denuncia vulneración de derechos
  6. 6

    El programa de mamografías de la Región de Murcia funciona: su capacidad para detectar lesiones es «excelente»
  7. 7 Las ayudas que puedes pedir si ya cobras el subsidio para mayores de 52 años
  8. 8

    Clases de español para familias de alumnos extranjeros: el gesto altruista de dos profesoras de Murcia para romper barreras
  9. 9 Convocan una manifestación en Murcia por unas «condiciones dignas para los autónomos»
  10. 10

    Sandía ovalada y alcachofa gourmet: así reinventa la Región de Murcia sus frutas y verduras

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Más méritos que dudas en la carrera de Colunga en el Real Murcia para dejar la interinidad

Más méritos que dudas en la carrera de Colunga en el Real Murcia para dejar la interinidad