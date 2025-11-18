Más méritos que dudas en la carrera de Colunga en el Real Murcia para dejar la interinidad

Felipe Moreno tiene que tomar varias decisiones deportivas de calado en los próximos días, y una de ellas es la de confirmar o no a ... Adrián Colunga en el banquillo del primer equipo que se une a la elección de un nuevo director deportivo. La lógica y los números dicen que es lo natural, aunque el empate ante el Teruel ha dejado un sabor agridulce a la afición del Real Murcia. Sobre todo porque tras dos semanas seguidas ganando tumbar al cuadro que dirige Vicente Parras hubiera valido para dar un salto importante en la clasificación y hubiera dejado a los granas a solo tres puntos del 'playoff' que marca el Cartagena. Pero analizando lo sucedido en las últimas semanas, el equipo grana es de los grandes del grupo 2 al que mejor le ha sentado el reciente cambio de técnico.

Cabe recordar que nada más llegar Colunga clasificó al Real Murcia para la segunda ronda de la Copa del Rey, un paso que históricamente siempre le ha costado dar a los granas, acostumbrados a caer siempre a las primeras de cambio. Y después llegaron 7 puntos de 9 posibles en liga, un registro que ha equiparado al de su antecesor, pero en seis partidos menos. De hecho, Joseba Etxeberria, en las primeras nueve jornadas apenas sumó una victoria y cuatro empates, un total de 7 puntos de 27 posibles, lo que generó su destitución.

EL DATO 7 puntos de 9 posibles ha obtenido el Real Murcia en los tres choques ligueros que ha dirigido el técnico asturiano, que además clasificó a los granas para la segunda ronda de la Copa del Rey eliminando al Antequera en una vibrante tanda de penaltis.

El promedio de Colunga, que tomó las riendas del equipo grana cuando estaba en el fondo de la tabla, es bastante mejor proporcionalmente que el alcanzado por Claudio Barragán en el Eldense, equipo que en las últimas cuatro semanas ha logrado 8 puntos de 12 y se ha encaramado a la sexta plaza, a tan solo un punto del 'playoff'. Barragán ha mejorado lo obtenido por Javi Cabello, su antecesor, que sumó 8 de 24 puntos posibles y fue cesado tras empatar en el campo del Europa.

En el resto de banquillos calientes del grupo 2, Cristóbal Parralo logró que el Nàstic ganara en su segundo choque ante el Marbella después de perder en su estreno en Murcia, mientras que el que no reacciona es el Ibiza, que sigue en el fondo de la tabla aunque con los mismos puntos que el Real Murcia. Paco Jémez fue cesado tras ganar en Murcia y después de sumar 11 puntos de 24 posibles, pero Miguel Álvarez, su sucesor, apenas ha logrado 3 de 12 y en cuatro partidos todavía no ha conseguido ganar, y eso que en su camino se han cruzado el Sanluqueño y el Betis B, dos equipos que están en descenso, y también el Tarazona y el Teruel, dos de los más modestos.

El asturiano necesita un segundo para trabajar con más eficacia y el club definir qué pasa con los banquillos de las bases

Además, que Colunga sepa si sigue en el primer equipo de forma definitiva también permitirá a Pedro Asensio ajustar el resto de cargos en los equipos que vienen por detrás. Para empezar, el club grana contratará a un segundo para que acompañe al ovetense, mientras que su preparador físico será Santos Valero. Además, el director de la cantera debe cubrir el puesto de entrenador del filial con la promoción interna de algún técnico, y por lo tanto también tocará los equipos que vienen por debajo.

Alineación indebida

Colunga es un entrenador con las manos atadas respecto a su plantilla. De hecho, desde que llegó al primer equipo ha tenido que hacer malabarismos para no cometer una alineación indebida por acumular sobre el terreno de juego demasiados futbolistas con ficha del equipo filial. Eso sí, es un problema heredado y derivado de una política que no favorece a un entrenador que está dispuesto a tirar de jugadores de la cantera murciana para completar los agujeros en el primer equipo.

Que Palmberg y Sekou tengan ficha del Imperial dificulta que el de Oviedo pueda dar más minutos a los jugadores del filial

Cabe recordar que la normativa dice que los equipos de Primera Federación deben tener en el césped durante sus partidos al menos 7 jugadores con ficha del primer equipo y que en caso de incumplir esta premisa se le dará el encuentro por perdido. En el caso del Real Murcia hay futbolistas que tienen mucha participación como Sekou y Palmberg que cuentan con ficha del filial, aunque las lesiones han obligado a Colunga a subir futbolistas del Imperial como Héctor Pérez, lo que pone a los granas en una situación de riesgo. De hecho, si el entrenador ovetense pone en liza de inicio o durante el encuentro un once con siete jugadores del primer equipo y otros cuatro con ficha del filial o del juvenil, cualquier expulsión o lesión con todos los cambios agotados de uno de los futbolistas encuadrados en el primer grupo daría lugar a la pérdida del encuentro de forma automática.

Una situación, la de que Palmberg y Sekou puedan ocupar una de las fichas sub-23 libres de la primera plantilla, que solo se puede solucionar a partir del mercado invernal. Mientras tanto Colunga, con tendencia a mirar a los futbolistas del Imperial, a los que conoce bien, y una vez que Héctor Pérez parece asentado en el centro de la defensa, deberá esparar unas semanas para dar más minutos y entrada a más futbolistas del filial que le gustan y en los que confía, como el extremo Izan Segura, el centrocampista Manu Lara o el pivote y central Sylla, que brillan con el Imperial y que están pidiendo a gritos una oportunidad en un primer equipo que tiene graves carencias en esas tres posiciones. Que Colunga deje la interinidad parece cuestión de días.

Las lesiones en el centro de la defensa generan un 'casting' imprevisto

Alberto González ha sido el último central en caer. El defensa asturiano acumulaba varias semanas con molestias musculares y finalmente se rompió en el entrenamiento del pasado sábado antes del choque frente al Teruel. El capitán grana tiene una rotura fibrilar en el abductor y será baja al menos dos o tres semanas. Su ausencia se une a la de Antxon Jaso, lesionado de gravedad, que está en la fase final de su recuperación aunque no estará listo hasta diciembre. El que ya no volverá será Esteban Saveljich, afectado de la rodilla, con el que el club debe negociar para que ceda su ficha.

Los problemas en el centro de la zaga han llevado tanto a Etxeberria como a Adrián Colunga a hacer movimientos tectónicos para paliar la ausencia de centrales. El técnico vasco, en el duelo ante el Algeciras de la quinta jornada y ante la lesión de Jaso, apostó por una defensa de tres centrales con Alberto González, Jorge Mier y Sekou jugando en una posición en la que en las semanas posteriores también se han desenvuelto otros futbolistas como Andrés López Carmona, Cristo Romero, Héctor Pérez, Atonio David y hasta el lateral derecho David Vicente. No es descartable que otros futbolistas del Imperial como Sylla o Kayode Adewde también puedan hacerlo.