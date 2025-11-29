Mauricio García de la Vega impugnará la próxima junta del Real Murcia El empresario mexicano defiende su paquete accionarial y pide estar representado en el consejo en una entrevista con La 7

David Soria Sábado, 29 de noviembre 2025, 08:20

La próxima Junta General y Extraordinaria de Accionistas que el Real Murcia celebrará el martes de la próxima semana tiene un nombre propio: Mauricio García de la Vega. Después de que el Tribunal Supremo le diera la razón al empresario mexicano y anulara la ampliación de capital del año 2018, su figura ha vuelto con fuerza al primer plano de la actualidad institucional del centenario club. Y ya ha confirmado que no solo no acudirá a la cita del próximo 2 de diciembre, sino que también la va a impugnar.

«La junta no ha sido convocada correctamente. Según la sentencia del Supremo se tendría que tener en cuenta ya que tengo una participación de capital de alrededor del 28% del club y generar una mayoría que fuera real. En este caso, el abogado que tiene el club está tratando de hacer una mayoría ficticia para la convocatoria. Todo el mundo sabe que las siguientes ampliaciones van a tener las mismas consecuencias que la primera. Por eso decidí no participar, no tiene sentido», expuso en una entrevista con La 7, la televisión autonómica de la Región de Murcia.

De la Vega consideró que «todo lo que van a hacer en la junta va a ser como una charla de amigos, van a decir que ya se aprobó el Plan de Reestructuración y después llegarán las impugnaciones». Igualmente defendió que «si yo tengo ese porcentaje, a mí me corresponde tener una representatividad dentro del consejo. No es un tema de que Felipe Moreno me haya ofrecido sillas. Es ejercer mi derecho, lo que corresponde a mi participación. Si son cinco sillas, ocuparía una silla y media. Tendríamos que ver cuántas serían y quiénes serían las personas que las ocuparían. En enero de 2018, cuando tenía el control del club, busqué personas que conocieran a la sociedad murciana, de diferentes ámbitos que aportaran ese murcianismo».

Encuentro con Felipe

En la misma entrevista, habló de los contactos con Felipe Moreno, actual máximo dirigente del Real Murcia. «Tuvimos una conversación muy amena, como siempre las tenemos. Me dijo claramente que teníamos que definir quién se quedaba con el club, sin él o yo. Me lo dijo de una manera directa. También tengo que plantearme todas mis opciones», aseguró.

Igualmente mencionó una reunión entre ambos celebrada en Estados Unidos, en Dallas, en enero de 2024. «Quedamos en unas condiciones. Hasta la fecha no se ha cumplido ese acuerdo, pero entiendo que se cumplirá». Tampoco descartó la posibilidad de volver a Murcia a vivir. «Hice muy buenos amigos en Murcia. Mi familia y yo nos sentimos con un pie en Murcia», comentó.

Temas

Real Murcia