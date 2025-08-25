La marea grana, un chollo para las arcas de sus rivales en la Primera Federación

La afición grana, además de ser la más numerosa de la Primera Federación, es la más viajera, como ya ha demostrado en sus tres ... años de vivencia en Primera Federación. Una circunstancia de la que los clubes del tercer escalón del fútbol español piensan sacar partido. Que se lo pregunten al Marbella, que ha fijado las entradas visitantes a 25 euros para el duelo entre andaluces y granas del 1 de septiembre (21.30 horas), el precio más elevado de la categoría y fijado la pasada campaña en solo tres partidos en los que el Real Murcia ejerció de visitante: ante el propio de Marbella, en el Nuevo Mirador de Algeciras y frente al Yeclano en La Constitución.

El resto oscilaron entre los 10 y los 20 euros, siendo las más baratas las de la Ciudad Deportiva del Sevilla en la primera jornada de liga, y la visita a Can Misses en Ibiza. La visita al Nou Estadi en el 'playoff' costó 15 euros a los aficionados granas, lo mismo que pagaron los seguidores catalanas en el Enrique Roca una semana después. Las localidades para la afición visitante en el Fernando Torres de Fuenlabrada, El Maulí en Antequera y el Alfonso Murube de Ceuta también costaron 15 euros, mientras que en El Palmar de Sanlúcar de Barrameda o en Santo Domingo en Alcorcón éstas subieron a 18.

Las mas caras, después de los tres clubes que las fijaron a 25 euros, fueron las del Estadio Romano de Mérida, la ciudad deportiva del Atlético de Madrid, las del Collao, las del Nuevo Colombino de Huelva o las del Intercity, fijadas a 20 euros.

Para esta campaña que arranca el próximo fin de semana, cerca de un 75% de los equipos del grupo 1 han pactado un precio de 15 euros para los aficionados visitantes que se desplacen a otros campos, mientras que en el grupo 2 un acuerdo similar solo ha sido suscrito por 8 equipos entre los que están el Sabadell, Villarreal B, Europa, Antequera, Nàstic Tarragona, Juventud Torremolinos, Hércules y Teruel. Se trata de «fomentar la asistencia de las aficiones y apostar por un fútbol más cercano y accesible», asegura un comunicado del Villarreal tras la firma de este acuerdo conjunto que busca facilitar «los desplazamientos de los aficionados», aseguran desde Castellón.

De momento, tanto el Real Murcia como el Cartagena, además de otros diez equipos del grupo como el Eldense, no han firmado este acuerdo que el club grana tiene encima de la mesa y que estudiará esta semana, según fuentes de la propia entidad. No obstante, el acuerdo todavía no termina de convencer a los gestores granas, que prefieren no tener las manos atadas para establecer los precios en su propio estadio para no perjudicar así a sus abonados. Además, el Real Murcia, que ha entablado conversaciones con equipos para fijar acuerdos bilaterales, tiene buena relación con clubes como el Hércules, Cartagena, Eldense o Nástic, duelos en los que los aficionados granas podrían viajar en masa con precios de entradas que rondarán los 15 euros.

Señalados en el calendario

Los aficionados más viajeros ya tienen señalados en su agenda los viajes más apetecibles de la temporada 2025-26. Además del estreno frente al Marbella en la jornada 1, en la 9, a finales de octubre, el equipo grana visitará al Eldense. La última visita grana al Pepico Amat hace dos campañas fueron 800 los aficionados murcianos desplazados. El duelo ante el Antequera en El Maulí, campo que el año pasado tomaron, a pesar de los 377 kilómetros de distancia, otros 500 fieles murcianistas, es otro de los viajes apetecibles que llegará a finales de noviembre.

El desplazamiento masivo al estadio Cartagonova, campo que el Real Murcia visitará en la jornada 15 que se disputará el fin de semana del 5 al 7 de diciembre, también se prevé masivo en función de las entradas disponibles. Igual que el que llevará al Real Murcia hasta Teruel (339 kilómetros de distancia) en la jornada 22 que se disputará a comienzos de febrero, y también la visita a la ciudad deportiva del Villarreal, otro de los choques señalados en rojo por los fieles murcianistas por los tan solo 281 kilómetros de distancia desde Murcia, un camino que ya recorrieron el año pasado más de 200 seguidores para ver ganar a su equipo (0-1).

Eso sin contar con la vista grana al Rico Pérez, que la pasada campaña desplazó a cerca de 4.000 aficionados, o el novedoso viaje a Torremolinos en la jornada 37, la penúltima del campeonato regular, con 411 kilómetros de por medio que los aficionados granas no tendrán problema en cubrir si el Real Murcia está cerca del ascenso.