Rodri Ríos, en un amistoso de este verano con el Marbella. MARBELLA FC
Fútbol

El Marbella, un rival para el estreno liguero del Real Murcia cargado de caras conocidas

El equipo malagueño, que recibe a los granas el lunes, se ha hecho con los servicios de Manu García, Rodri Ríos y Álex Martínez

José Otón

José Otón

Jueves, 28 de agosto 2025, 23:41

El Real Murcia se va a cruzar con algunos viejos conocidos en Marbella. Y es que el conjunto que entrena Carlos De Lerma, centrocampista que ... también pasó por el Cartagena, se ha hecho este verano con los servicios de algunos futbolistas que vistieron de grana.

