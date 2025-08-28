El Marbella, un rival para el estreno liguero del Real Murcia cargado de caras conocidas

El Real Murcia se va a cruzar con algunos viejos conocidos en Marbella. Y es que el conjunto que entrena Carlos De Lerma, centrocampista que ... también pasó por el Cartagena, se ha hecho este verano con los servicios de algunos futbolistas que vistieron de grana.

Uno que salió por la puerta de atrás fue Rodri Ríos (Soria, 35 años), que tras jugar la primera parte de la campaña 23-24 forzó su salida para marchar al Ceuta, club en el que ha estado año y medio. De hecho, el pasado curso contribuyó al ascenso del equipo norteafricano con 5 goles en 31 participaciones, pero este verano ha tenido que cambiar de aires y ahora espera al Real Murcia de nuevo con las uñas afiladas.

Manu García (Pedrera, Sevilla, 34 años) dejó mejor sabor. Fue en una mala campaña en la que los granas ni se asomaron al 'playoff', pero el meta disputó 30 partidos a buen nivel. Eso sí, en verano hizo las maletas para jugar en el Alcoyano, club descendido a Segunda Federación, antes de aterrizar en Marbella.

Junto a estos dos ha llegado a Marbella Álex Martínez (Sevilla, 35 años), que tiene un recuerdo mejor. Tras formarse en la cantera del Betis dio su salto profesional en el Real Murcia 2013-14 diseñado por el Chuti Molina que acabó jugando por el ascenso a Primera con Julio Velázquez. Como grana jugó 40 partidos, lo que le permitió volver al Betis por la puerta grande. El equipo malagueño, al que visitará el Murcia el próximo lunes (21.30 horas), también ha incorporado a los veteranos Luis Alcalde y Eugeni Valderrama.

Un meta de Águilas

Al Marbella también llegó este verano el portero sub-23 David Vassilev, de 21 años de edad y nacido en Águilas (Murcia). Procedente del Imperial, este guardameta hispano-búlgaro estuvo en la dinámica del primer equipo grana la última temporada y es internacional sub-20 con Bulgaria.