Un Marbella experto, el primer test puntuable para un equipo con bajas

Por desgracia para el Real Murcia los duelos frente al Marbella se han convertido en habituales en la última década, justo desde que el ... club grana cayó a los sótanos del fútbol español debido al descenso administrativo de 2014 auspiciado por Tebas y LaLiga. Desde entonces la entidad murciana ha intentado escapar del tercer escalón, objetivo que todavía no ha alcanzado y que quiere empezar a vislumbrar hoy, en el partido que cerrará (21.30 horas) la primera jornada de la campaña 2025-26 en Primera Federación.

Ambos conjuntos se han medido en 11 ocasiones (desde la fundación del Marbella Fútbol Club en 1997), mayoritariamente en Segunda B, y en 7 de ellas el resultado fue de empate. Eso sí, de las otras 4 el Real Murcia se llevó la victoria en 3 y solo perdió una vez, precisamente en el estreno de estos enfrentamientos el 22 de agosto de 2015, cuando los granas cayeron estrepistosamente en el estreno liguero del curso 2015-16 (3-1). Un duelo jugado en Arroyo de la Miel y en el que los de Aira arrancaron mal la competición sumando un punto de nueve posibles.

Sin embargo la última visita a Marbella, en este caso al complejo de Banús Football Center, espacio elegido por el club malagueño hasta que su nuevo estadio sea una realidad, acabó de la mejor forma posible, con una goleada por 1-4 en el ecuador de la competición que sirvió para enjugar el mal sabor de boca que dejó la derrota frente al Alcoyano en casa una semana antes. Y también para que Flakus se estrenara como goleador grana y comenzara a dejar muestras de su calidad.

De Lerma, técnico local, cuenta con jugadores con pasado grana como Manu García, David Vassi, Álex Martínez y Rodri Ríos

Enfrente estará hoy un Marbella casi completamente nuevo, que ha realizado hasta 16 fichajes, empezando por los porteros Manu García y David Vassilev; los defensas Gabri Clemente, Álex Martínez, Escassi y Zinho Vanheudsen; los centrocampistas Luis Alcalde, Eugeni, Luis Muñoz y Adrián Ruiz; y los atacantes Álex Toper, Palacín, José Cambra, Hicham Boussefinane, Alexiel Goncalves y Rodri Ríos. De todos ellos, Manu García, Vassilev, Álex Martínez y Rodri Ríos tienen pasado grana y para ellos el choque contra el Real Murcia será diferente y especial.

Salvación milagrosa

El Marbella llega al estreno liguero con sensaciones agridulces. Aunque este verano ha ganado al Puente Genil y al Sevilla Atlético, equipo de Primera Federación, los andaluces empataron a cero ante el Almería de Segunda, pero cayeron 0-4 ante el Real Madrid Castilla y 1-3 ante el Recreativo de Huelva, equipo de Segunda Federación.

En el banquillo del Marbella permanece Carlos de Lerma, que renovó su contrato con la entidad marbellí una temporada más. El ex futbolista del Cartagena asumió el cargo de entrenador en marzo de 2025, a 9 jornadas para el final y con el Marbella hundido en la tabla, a cuatro puntos de la salvación. Pero finalmente consiguió una gesta que parecía imposible. Este año el objetivo del rival grana será estar cerca de los puestos de 'playoff' y consolidarse en una categoría cargada de sorpresas.