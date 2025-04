La lucha de estilos acaba en empate con el empuje del Enrique Roca

David Soria Domingo, 13 de abril 2025, 07:43 Comenta Compartir

1 Fran Fernández recuperó el 4-4-2 con el que ya ganó al Fuenlabrada con Flakus y Alcaina como dupla en la delantera y tiró de los galones de Pedro León

La carta de presentación de la AD Ceuta, líder y con 18 jornadas seguidas sin perder, no intimidó a Fran Fernández, que entre las distintas ... opciones posibles y ese par de dudas que aún tenía en la víspera presentó al final un once inicial con muchos recursos ofensivos. Mantuvo el doble pivote formado por los talentosos Joao Pedro Palmberg e Isi Gómez aunque un jugador más natural para la contención como Yriarte ya esté apto. Tampoco dudó a la hora de repetir el 4-4-2 con el que ya ganó al Fuenlabrada. Salió a por la victoria con dos puntas arriba, Flakus y Alcaina, más la baza extra habitual de Pedro Benito desde la banda, esta vez en la izquierda. Entró Pedro León, titular en Sevilla, que adelantó a Davo y cubrió también la baja de Juan Carlos Real, al final no disponible.

2 El partido dejó dos ideas distintas: la suma de pases del Ceuta para tener la posesión y la mayor intensidad y verticalidad del Real Murcia El partido planteó una lucha de estilos desde el principio. La AD Ceuta empezó pronto a sumar pases para adueñarse de la pelota, con Rubén Díez y Kuki Zalazar tocando en el medio del campo. Por su parte, Youness, se metía entre los centrales en la salida de balón mientras que los laterales se proyectaban en ataque, encargados de abrir el campo junto con los extremos Koné y Andy Escudero. Los granas eran mucho más verticales, intentando conectar con sus puntas y siendo más directos para contragolpear. Y los locales entraron bien, muy intensos y sintiéndose fuertes en su plan de partido. Los de Romero se encontraban con muchas piernas rivales y repitieron varias pérdidas durante ese primer tramo. 3 Paradojas del fútbol, el equipo de Romero, de fútbol de toque, marcó un gol con las armas del Murcia al aprovechar un contragolpe A pesar de la buena puesta en escena local, llegó el 0-1. El fútbol es curioso y hasta paradójico. El propio Fran Fernándea había vaticinado que no iba a ganar el que tuviera más el balón y lo importante eran los detalles. El Ceuta golpeó en una jugada que hubieran firmado los de Fran Fernández, en un contragolpe que terminó Rodri Ríos. Es cierto que la jugada también ilustró que los norteafricanos son un equipo con alternativas, que quiere ser dominador y que también sabe correr como ya demostró en el partido de la primera vuelta. En el debe del Murcia estuvo no trasladar al marcador sus buenos primeros minutos, con la motivación y la energía al máximo, y en los que incluso tuvo una buena ocasión para marcar. 4 A pesar del mazazo del 0-1 el Enrique Roca apoyó más que nunca a los suyos, que encerraron al rival con un binomio perfecto Con el gol encajado sin haber sido inferior, la clave para el Murcia y todo el entorno era mantener la calma era clave. No caer en el desánimo, en la frustración o en la precipitación. Y ahí entró en juego como nunca un Enrique Roca a rebosar. La grada apoyó a los suyos como nunca antes, en el momento de mayor necesidad. Y los de Fran Fernández, que no renunció a la doble punta centrando a Pedro Benito, fueron encerrando al Ceuta. Ni siquiera un parón imprevisto para que el árbitro solucionara problemas con el intercomunicador desconectó a un equipo en crecida. 5 Cuando el partido empezaba a enredarse, llegó el empate de Flakus para tener combustible en un final en el que faltó más acierto En el momento de mayor agobio el Ceuta solo pudo defenderse cerca de su portería y también intentó tomar aire entre atenciones médicas y cambios. El partido amenazaba con enredarse, pero el Murcia no perdió el empuje y el 1-1 de Flakus fue más combustible para un equipo que luchó hasta el final, con Cadorini en el campo. Esta vez, a diferencia del partido ante el Betis Deportivo, la remontada se quedó a medias. Faltó una mejor toma de decisiones en los últimos metros y esa pizca de acierto individual.

