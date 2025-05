Las luces y sombras de Fran Fernández

Tras perder definitivamente el primer puesto, muchos aficionados y directivos granas han apuntado a Fran Fernández, un entrenador que ha estado en entredicho ... desde el primer día y que se ha examinado desde que arrancó la competición. Es algo habitual en un Real Murcia que depreda entrenadores y donde es difícil cumplir las expectativas debido a las urgencias, aunque también es un escaparate que lanza al estrellato a los técnicos y futbolistas que son capaces de sobrellevar y brillar en un entorno tan exigente.

La sensación es generalizada tras 36 jornadas de liga: el Real Murcia podría haber hecho algo más para acabar primero, y aunque ha aprobado en ciertos aspectos del juego, le ha faltado argumentos en otros, lo que le ha alejado de conseguir el ascenso directo en una temporada sin transatlánticos ni equipos dominates en su grupo como el año pasado fueron el Castellón, Córdoba, Deportivo o Málaga, circunstancia que ha generado un sabor agridulce en los aficionados murcianistas, que han apoyado masivamente a su equipo en todas las circunstancias y que el pasado fin de semana se llevaron un disgusto.

PUNTOS A FAVOR 1 El apartado físico: El Real Murcia se mostró superior a la mayoría de sus rivales en este aspecto. De hecho, ha ganado puntos en muchos tramos finales de los encuentros.

2 Agresividad: Si algo tiene el equipo grana es su capacidad para presionar arriba y robar el balón, una faceta bien trabajada por su técnico.

3 Atrás: Es el que menos goles encajó en su grupo (30). Dejó su puerta a cero en 6 de los últimos 9 partidos.

4 Compromiso: Fran Fernández ha conseguido armar y cohesionar una plantilla implicada con el objetivo.

5 Regularidad: Apenas ha pasado más de una semana como líder, pero casi siempre estuvo en 'playoff'.

PUNTOS EN CONTRA 1 La revolución constante: Excepto en algunas posiciones, sobre todo atrás, el Real Murcia cambia de cara cada semana. No hay automatismos claros, sobre todo en ataque.

2 Capacidad con el balón: No hay patrón de juego cuando al Real Murcia le toca mandar en los partidos. Le ha faltado fútbol y personalidad.

3 Sin jerarquía: El equipo grana se dejó dominar por la mayoría de sus rivales; también en su estadio.

4 Dependencia: El conjunto de Fran Fernández sobrevive, sobre todo, de algunas individualidades.

5 Mensaje: Para muchos, el técnico ha sido conservador y poco ambicioso en la sala de prensa y en el césped.

El contrato del técnico almeriense dice que renueva de grana automáticamente si el Real Murcia juega 'playoff', algo que ya se ha conseguido, aunque es un premio que sabe poco a la grada del Enrique Roca y también a buena parte de los que más mandan en una entidad que necesita el fútbol profesional para continuar con su recuperación. La sensación en el ambiente es de derrota, ya que el primer puesto ha estado a tiro todo el curso, aunque los de Fran Fernández han fallado en los momentos más determinantes y quizás han pecado de conformistas y poco ambiciosos, un pecado capital en una institución que no mira al largo plazo y que quiere recuperar cuanto antes su sitio en el fútbol profesional.

Fran Fernández ha suspendido el primer gran examen del curso, el del ascenso directo, y ahora tiene la oportunidad de recuperar una parte de su crédito asegurando la segunda plaza hasta el final. Es verdad que el entrenador almeriense ha llevado al Real Murcia al 'playoff' tras dos años en Primera Federación sin jugarlo, pero parece que no basta. Jugar la fase de ascenso es un premio parcial que le permitirá estar más cerca de lograr, al segundo intento, aprobar el examen final.

Solvencia defensiva

Uno de los principales activos y argumentos del Real Murcia de Fran Fernández es su energía. El equipo liderado por el preparador almeriense ha respondido físicamente y siempre ha llegado en buen estado y más fresco que sus rivales al final de la mayoría de los partidos. Eso le ha permitido sumar puntos en el tramo decisivo de muchos encuentros.

El técnico recuperaría su crédito con el ascenso y haría olvidar un año que está dejando muy fría a la afición del Enrique Roca

También ha armado un buen equipo en lo emocional: el Real Murcia 2024-25, a diferencia del curso pasado, ha mostrado un espíritu comprometido, aguerrido, que ha tenido alma y también orgullo para levantar situaciones difíciles durante la campaña. Los futbolistas no han escatimado trabajo y su equipo ha sabido sufrir, vital para conseguir un ascenso.

El equipo grana, además, se ha mostrado como un grupo bien trabajado a la hora de ejercer la presión, su principal arma, y también ha aprobado con creces en el apartado defensivo. De hecho, de los últimos nueve partidos ha dejado su puerta a cero en seis, y es el que menos goles ha encajado en el grupo 2. Atrás, en líneas generales, el Real Murcia ha sido sólido gracias a una defensa bien armada, fiable, estable y reconocible en la que desde hace meses juegan siempre los mismos y en la que solo la lesión de Forns y sanciones de Saveljich o Alberto González provocaron la entrada de Jaso y Cadete, que tienen asumido su rol de suplentes.

El Murcia, por apuesta futbolística, se mostró conformista pese a la ausencia de grandes rivales en el grupo 2

Tampoco nadie puede achacar a Fran Fernández que haya gestionado mal una plantilla excesivamente larga en la que las lesiones también han impedido la continuidad de futbolistas que debían ser claramente titulares, y que a la vez ha conseguido que su equipo haya sido regular, que no haya tenido picos, ni hacia arriba ni hacia abajo. De hecho, aunque los granas han sido líderes puntualmente, sí se han mantenido casi todo el curso en puestos de 'playoff'.

Sin jerarquía arriba

Pero la competición también ha mostrado a un Real Murcia con una cara B, que nunca ha tenido una alineación habitual, ya que los cambios constantes han sido la tónica de todo el curso, algo que no sucede en la mayoría de los conjuntos que en cualquier categoría están en la zona alta de las clasificaciones, ya sea el Barça de Flick o el Ceuta de Romero. Una práctica de Fran Fernández, la de alterar significativamente su once semanalmente con constantes cambios y ausencias inesperadas, que quizás han impedido el afianzamiento de los automatismos, y también que su equipo tenga, a diferencia de sus rivales, un estilo de juego claro y definido.

Esta volatilidad en el once, unida a la apuesta incondicional por futbolistas que no siempre han dado la talla, se ha dejado notar en el centro del campo, la parcela más castigada por los cambios, y también en los extremos, donde las rotaciones son constantes. Quizás es lo que ha impedido a los aficionados granas ver la mejor versión de muchos futbolistas que no han terminado de explotar pese a las expectativas creadas el pasado verano. De hecho, el Real Murcia ha tenido excesiva dependencia de acciones individuales de algunos de sus futbolistas, como con las paradas salvadoras de Gazzaniga o los goles de Flakus. Además, tampoco ha sido dominante a balón parado.

El equipo grana ha tirado más de casta y del individualismo de sus futbolista para resolver partidos que del juego colectivo, gris e insulso muchas tardes. Le ha faltado fútbol, creatividad. Al Real Murcia le ha costado llevar la iniciativa y mandar en los partidos con rivales grandes y también pequeños. También atrevimiento. De hecho, nunca ha querido ser protagonista principal, un estilo que le ha perjudicado sobre todo en casa, ante una afición que ha añorado un equipo con personalidad que se impusiera al rival no solo por casta y orgullo, más achacable a equipos pequeños que intentan derrumbar a los grandes, también por jugar bien al fútbol.