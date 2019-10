Antonio López: «Las lesiones me han hecho más fuerte» Antonio López, ayer, en Nueva Condomina. / martínez bueso «Adrián Hernández es un tío que te transmite tanto que al final los jugadores salimos al campo dando el 200%», confiesa el de Puerto Lumbreras SERGIO CONESA MURCIA Viernes, 18 octubre 2019, 03:00

Desde el primer momento que se hizo oficial el fichaje de Antonio López (Puerto Lumbreras, 1989) por el Real Murcia, términos como liderazgo o experiencia estaban asociados de manera inmediata al que fuera central de Lorca y Cartagena, entre otros equipos. Todos ellos estaban, eso sí, supeditados a su estado físico, ya que las lesiones han acompañado al futbolista durante gran parte de su carrera. Ahora busca en la Nueva Condomina disfrutar sobre el césped de los minutos con los que no ha podido contar las últimas campañas y, de esta manera, recuperar el nivel que con 21 años casi le lleva a formar parte del primer equipo del Levante, en Primera. De momento, acumula cinco partidos consecutivos como titular en Liga y está subiendo el nivel defensivo del equipo. Porque Armando y Edu Luna han mejorado con Antonio López en el 'once'.

-¿Cómo se encuentra en este momento de la temporada?

-Muy contento, como la mayoría de mis compañeros, con ganas de continuar con esta racha que estamos teniendo y, sobre todo, con la intención de seguir mejorando porque yo creo que el equipo tiene una capacidad de mejora inmensa.

-El cambio de sistema y su entrada al once han coincidido con esa buena racha.

-No creo que eso haya sido fundamental, aunque sí que es verdad que parece que con el sistema de tres centrales nos hemos sentido un poquito más cómodos, especialmente a la hora de encontrar los resultados positivos que no estábamos teniendo al principio de Liga. Estoy contento de que el equipo vaya así y más conmigo en el campo.

-Desde su fichaje se habló de que venía a liderar la defensa. ¿Es usted una pieza imprescindible de este equipo?

-No, yo creo que no. Se está demostrando que, juegue el que juegue, al final el equipo funciona y está sacando muy buenos resultados. Sí que es verdad que se habló así por la experiencia que yo podía aportar, pero evidentemente no me creo imprescindible. Ni yo, ni ninguno de mis compañeros.

-Pero son los veteranos como Armando, Curto, Chumbi o usted los que tienen que darle al equipo ese punto extra que necesita una plantilla tan joven. Es obvio.

-El equipo tiene tantísimo margen de mejora justamente por eso, por ser una plantilla joven y con ganas, que tiene que aprender todavía y que está progresando de una manera espectacular. Quizá nosotros, como veteranos, podemos darle nuestro punto de vista por situaciones que hayamos podido vivir, pero de puertas para adentro tenemos todos el mismo peso, ya sea Curto con 37 años o Toril, por ejemplo, con 22.

-¿Cómo es estar bajo las órdenes de Adrián Hernández?

-Creo que ha encajado aquí muy bien, es un tipo de entrenador que sabe sacar el máximo de los jugadores que tiene. Hablo a título personal, pero creo que puedo hacerlo en nombre de todos mis compañeros, y tengo que decir que estamos todos con él, porque al final es un tío que te transmite tanto que los jugadores salimos al campo dando el 200%. Nos conocemos poco tiempo pero es un entrenador que ha calado hondo entre el grupo.

-¿Qué ambiente se respira ahora en el vestuario grana?

-Tengo que decir que tampoco es que se respirara mal ambiente cuando el equipo empezó mal. Nosotros veíamos que de alguna manera estaba siendo un poco injusto todo lo que nos estaba pasando. Pero ahora sí que es verdad que las cosas están saliendo bien, los resultados se dan y el ambiente que se respira es muy bueno. Son gente cercana, tanto el cuerpo técnico como la directiva o los mismos jugadores. La verdad es que estamos viviendo algo muy bonito. Ojalá que lo podamos alargar porque yo creo que ahora es cuando el equipo tiene que hacerse fuerte. De manera que, cuando puedan venir esas malas rachas, que seguramente todos los equipos viviremos, sigamos unidos y fuertes. Esa es la clave.

-La comunión entre equipo y afición parece muy grande. Es algo que se palpa desde que comenzó la pretemporada.

-La verdad es que es una de las cosas que más me está impresionando en esta etapa en el Real Murcia. Lo que se vive día a día entre la afición, los jugadores y el club está siendo espectacular. De hecho, este año se ha batido el récord de abonados en Segunda B. Por supuesto, eso ayuda muchísimo a que estos resultados salgan, porque tener ese empuje de nuestra gente nos da una motivación extra.

-¿Dónde está el techo de la plantilla esta temporada?

-Yo creo que lo que hay que hacer es ganar este domingo, cuando llegue el siguiente domingo también ganar y así. No creo que ahora mismo podamos hacer ningún balance. Ojalá ese techo esté lo más alto posible, pero yo creo que la mentalidad que tenemos todos es ir domingo a domingo y ya cuando llegue el final de Liga iremos mirando la clasificación.

-Las lesiones han frenado su carrera en varias ocasiones. Cuénteme.

-La verdad es que sí. En Copa del Rey, con 21 años, debuté con Luis García en el primer equipo del Levante. Iban a hacerme contrato al año siguiente. Eran cuatro temporadas en Primera División. Ese era el acuerdo. Firmaba un lunes y justo el fin de semana de antes me rompí la rodilla. Después de otra vez volver a sufrir todo, Tercera, Segunda B y tal, consigo otro ascenso con el Lorca FC en Segunda. Yo apuntaba a ser titular porque Curro Torres estaba conmigo muy bien y justo la semana antes de empezar la Liga me vuelvo a lesionar. Solo pude disputar ocho o nueve partidos. Sí que es verdad que mi carrera ha sido un poco irregular por culpa de estos problemas físicos, pero yo creo que esas lesiones al final te hacen más fuerte. Tienes que acabar teniendo la mentalidad esa de siempre querer superarse. Las lesiones me han hecho más fuerte.

-¿Esos problemas físicos son ya parte del pasado?

-A día de hoy, no quiero decirlo muy alto, me estoy encontrando muy bien. Al tener la continuidad de dos o tres partidos, que hacen que las piernas ya van notando la sensación de carga, voy bastante bien y toca seguir trabajando para que dure lo máximo posible.