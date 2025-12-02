Una junta de accionistas del Real Murcia sin ruido para aprobar el segundo plan de salvación

Hubo poco ruido, sobre todo porque Julián Luna llegó tarde a la cita, con la junta iniciada y el quórum cerrado, y los accionistas allí ... presentes, excepto Fibranet y Juan Guillamón, votaron a favor de su entrada. Además, la mayoría de socios granas dieron este martes el visto bueno a un nuevo Plan de Reestructuración de la deuda privada del Real Murcia que tiene como objetivo vital evitar la liquidación de esta entidad histórica y evitar más sustos en el futuro.

Otra de las noticias de la junta, además de la ausencia de García de la Vega y de cualquiera de sus abogados, fue el inesperado movimiento de los asesores legales de la entidad grana, que decidieron aprobar el nuevo plan de dos formas: con solo los accionistas anteriores a 2018 (178.742,30 euros de capital), los que deberían figurar en el libro de socios del club después de que desaparezcan todas las aportaciones de accionistas posteriores a esa fecha, pero también lo aprobaron el resto que tiene ahora legalmente (10.053.401 euros), por lo menos hasta que los otros tres juzgados de la Región que conocen impugnaciones de García de la Vega, y cuyas sentencias están suspendidas, celebren sus juicios, previstos para el año 2026.

Primera necesidad

Mientras tanto, y debido a la situación económica de la entidad y el peligro de que ciertos acreedores pidan la liquidación, el Real Murcia convocó la junta extraordinaria de accionistas con un capital social de 11,3 millones a los que descontó los 1,3 millones de la mencionada primera ampliación tumbada recientemente por el Supremo. En total, de los 10.053.401 euros de capital social, se presentaron el 81%. Respecto al capital social anterior a 2018, de los 178.742.000 euros posteriores a la ampliación de 2016, acudió el 50,84%.

Sobre el club, tras la ponencia de Higinio Pérez, que explicó el nuevo plan, sus detalles y plazos, llegaron las posteriores preguntas de algunos de los accionistas allí presentes, antes de la posterior aprobación de un nuevo paquete de medidas, como una quita del 85% de la deuda privada.

En números, el 91,04% del capital social actual dijó 'sí' al nuevo Plan de Reestructuración y tan solo el 7,36% se opuso. Además, en la votación que se limitó a los representantes del capital social anterior a 2018, la mayoría fue más aplastante, ya que hasta el 99,92% de estos antiguos accionistas, entre los que estaba la familia Martínez Abarca, Francisco Cobacho, Francisco Tornel, los Accionistas Minoritarios o Gavin Pearce, entre otros, no tuvieron reparos en dar por bueno un plan de reestructarión que les puede perjudicar a ellos en lo personal, pero beneficia al club grana.

De esta forma, y en relación al capital existente antes de la ampliación de capital del 'SOS' Real Murcia que salvó al club de la desaparición, García de la Vega, que tendría al final del proceso judicial que lidera cerca de un 30% de este antiguo capital, no podrá argumentar que este Plan de Reestructuración no está aprobado legalmente, aunque él y ninguno de sus representantes decidieran personarse en la junta de ayer. Las únicas impugnaciones corrieron a cargo de De la Vega (lo hizo a través de un burofax), Fibranet y el Grupo Multimedia PIC.

Este nuevo plan, que será presentado en el juzgado antes del viernes y que va a reemplazar al aprobado en mayo de 2024 que tras ser aceptado por la mayoría de los accionistas sin embargo fue impugnado después ante la Audiencia Provincial, también fija una posible devolución de hasta un 15% de lo aportado durante estos años por los accionistas, incluso también una posible conversión en acciones de parte de estas aportaciones.

Deuda millonaria

El no de la Audiencia Provincial al antiguo plan y la sentencia a favor del Tribunal Supreno en favor de García de la Vega han provocado que el club tenga o vaya a contar con una deuda privada total de 21,3 millones con sus acreedores, y también de otros 11,2 millones con sus socios (los 1,3 millones de la ampliación de 2018 y los 9,8 que llegarán con las futuras anulaciones del resto de aportaciones). En total, 32,5 millones de pasivo que le obligan a reestructurar su deuda privada. De todos ellos, 12,8 fueron aportados por Felipe Moreno.

El Real Murcia del 30 de junio de 2025, al cierre del último ejercicio, contaba con un capital social de 11,3 millones, aunque con el nuevo plan aprobado este capital social debe desaparecer y constituir uno nuevo que saldrá de convertir en aportaciones de sus socios por un montante total de 6,1 millones, de los que la gran mayoría pertenecen a Felipe Moreno (99,4%), mientras que otros 6,1 irán destinados a prima de emisión, lo que permitirá al club grana a salir de la causa de disolución y a la vez tener el capital social suficiente (más de 5,2 millones) que exige Javier Tebas para poder competir en el fútbol profesional.

«Lo que estamos haciendo es necesario para salvar el club, esto es muy complicado, pero esperamos que los problemas acaben pronto», dijo Felipe Moreno, satisfecho tras una junta que considera «vital» para el futuro del club.