La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un grupo de accionistas del Real Murcia, durante la votación de este martes en el antepalco del estadio Enrique Roca de Murcia. Javier Carrión / AGM

Una junta de accionistas del Real Murcia sin ruido para aprobar el segundo plan de salvación

En la cita, a la que no pudo acceder Luna al llegar tarde, más del 91% de la asamblea dijo 'sí' a las nuevas medidas económicas

José Otón

José Otón

Martes, 2 de diciembre 2025, 20:52

Comenta

Hubo poco ruido, sobre todo porque Julián Luna llegó tarde a la cita, con la junta iniciada y el quórum cerrado, y los accionistas allí ... presentes, excepto Fibranet y Juan Guillamón, votaron a favor de su entrada. Además, la mayoría de socios granas dieron este martes el visto bueno a un nuevo Plan de Reestructuración de la deuda privada del Real Murcia que tiene como objetivo vital evitar la liquidación de esta entidad histórica y evitar más sustos en el futuro.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una pastelería de la Región de Murcia gana el premio al Mejor Panettone Clásico de la Península
  2. 2 El Consejo de Ministros desbloquea el Arco Norte de Murcia y licitará la primera fase
  3. 3 La Primitiva: Comprobar resultados del sorteo del lunes 1 de diciembre de 2025
  4. 4 El Gobierno de la Región de Murcia convoca 2.817 plazas de administrativo, docente y sanitario
  5. 5 ¿Una llamada divina?: un 'smartphone' en manos de un ángel culmina la restauración de la fachada de la Catedral de Murcia
  6. 6 Un accidente en la autovía A-7 a su paso por Murcia provoca el cierre de un carril y 3 kilómetros de retenciones
  7. 7

    Los funcionarios ganarán en un año unos 2.000 euros más de media tras la doble subida
  8. 8 Cuatro encapuchados encañonan con un arma a la dependienta de un supermercado de Beniel para robar
  9. 9

    La gripe se adelanta y llega con fuerza a la Región de Murcia
  10. 10 Arrestado por asestar varias puñaladas a un hombre para robarle la pensión en Cartagena

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Una junta de accionistas del Real Murcia sin ruido para aprobar el segundo plan de salvación

Una junta de accionistas del Real Murcia sin ruido para aprobar el segundo plan de salvación