Julián Luna, una reaparición no anunciada en el Enrique Roca

Los aficionados y accionistas del Real Murcia se mostraron sorprendidos por la presencia de Julián Luna en la junta de la pasada semana y, sobre todo, con los ataques y reproches del archenero contra Felipe Moreno, actual presidente grana. Y más teniendo en cuenta el comunicado emitido por el Real Murcia el pasado 27 de mayo. En dicha comunicación, la entidad centenaria publicó una fotografía en la que el propio abogado archenero y el empresario cordobés se daban la mano escenificando un «acuerdo definitivo» entre las partes que ponía, presuntamente, «fin a las discrepancias habidas hasta el momento». Una nota que además reconocía al archenero «su disposición al diálogo, esfuerzo y renuncia a parte de sus derechos, en favor del Murcia».

El club grana, incluso, le agradecía en dicha nota oficial «su talante y compromiso», apuntando además «su sacrificio y comportamiento, con el único fin de no entorpecer, sino de favorecer y aportar lo posible, en favor de este gran club y de su brillante futuro». La nota incluso acababa con un «Gracias, Señor Luna» que invitaba a pensar que este conflicto había llegado a su fin y que ambas partes se habían reconciliado para siempre. Pero nada más lejos de la realidad.

Lo del pasado 6 de octubre fue una vuelta al pasado propiciado por algún fleco suelto dejado por el Real Murcia a la hora de dar carpetazo a un asunto que vuelve a ser espinoso. Y es que pese a lo firmado hace ya cinco meses, Julián Luna sigue siendo accionista grana aunque Felipe Moreno le abonó, según fuentes del club, 200.000 euros para firmar la paz y compensarle por lo que el archenero desembolsó en el club en diciembre de 2022 como anticipo de una supuesta suscripción de 10 millones que no llegó a hacerse realidad por parte de un inversor representado por él mismo y que al final resultó ser el murciano Antonio Perea.

El resto de lo aportado entonces por Luna para calmar a la Seguridad Social, otros 300.000 euros, pertenecían a Antonio Pedreño, que prestó dicha cantidad al abogado para que este completara el pago del medio millón. Curiosamente, el letrado acudió a la última junta representando la totalidad de esos 500.000 euros en los que estaban incluidos los 300.000 de Pedreño que el propio Felipe Moreno se comprometió a devolver a su actual consejero.

Los 200.000 euros pagados por Moreno a Luna podrían alcanzar al derecho de suscripción preferente de 10 millones que tenía el abogado, pero no a sus acciones sociales

Títulos resucitados

Todo apunta a que con el documento firmado por Felipe Moreno y Julián Luna el pasado mes de mayo, el actual presidente grana se comprometió a abonar dicha cantidad a cambio del derecho de suscripción preferente otorgado por la antigua directiva grana en dicha ampliación de capital de 2022, también por los derechos económicos y políticos, pero no por la venta directa de las acciones que ostentaba Luna.

Así lo debió entender el letrado y también recogerlo el libro de socios del club, ya que este pudo acceder a la junta. Un matiz que debió de pasar desapercibido para los gestores granas, y más después de que los títulos en cuestión fueran diluidos en la operación acordeón englobada en el Plan de Reestructuración aprobado por el Mercantil, aunque la revisión de la Audiencia Provincial y su anulación posterior han resucitado estas acciones que ha utilizado Luna para volver a la palestra a pesar de que, según la entidad grana, este ya ha recuperado toda la inversión que hizo en el Murcia.

Ahora Hause La Fuente, firma propiedad de Felipe Moreno, pretende conseguir judicialmente la extinción de dichas participaciones sociales, aunque antes podría llegar el veredicto del Supremo que otorgue la razón a García de la Vega en su guerra contra la entidad grana y deje sin valor los títulos de Luna.

