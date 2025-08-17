La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Juanjo Fernández, a la izquierda, junto a Felipe Moreno en una comparecencia pública reciente para hacer balance de la entidad. Kiko Asunción / AGM
Fútbol

Juanjo Fernández, tras romper el acuerdo de patrocinio con los Gálvez: «No sabía el daño que hicieron al Murcia»

El promotor del acuerdo con los oriolanos asegura que «la gente lleva razón, pero actuamos con buena fe y para ayudar al club»

José Otón

José Otón

Domingo, 17 de agosto 2025, 23:47

Por mucho que hayan pasado unas horas desde que el Real Murcia apagara el incendio provocado por el anuncio oficial del propio club que afirmaba ... que una empresa propiedad de Víctor Gálvez se iba a convertir en patrocinador oficial de la entidad, todavía quedan algunos rescoldos al rojo vivo que no se han apagado.

