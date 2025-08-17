Juanjo Fernández, tras romper el acuerdo de patrocinio con los Gálvez: «No sabía el daño que hicieron al Murcia»

Por mucho que hayan pasado unas horas desde que el Real Murcia apagara el incendio provocado por el anuncio oficial del propio club que afirmaba ... que una empresa propiedad de Víctor Gálvez se iba a convertir en patrocinador oficial de la entidad, todavía quedan algunos rescoldos al rojo vivo que no se han apagado.

Un asunto escabroso que ha dejado señalado, sobre todo, a Juanjo Fernández, persona de confianza de Felipe Moreno, vicepresidente de la entidad, que desde hace semanas trabajó en este acuerdo y que, según ha podido saber LA VERDAD, desoyó los consejos y advertencias de los que le avisaron del riesgo de devolver a los Gálvez a la vida del Real Murcia. Algo que Fernández niega: «Si hubiéramos sabido realmente todo lo que había pasado, hubiéramos rechazado el acuerdo».

En las horas posteriores a la oficialidad del pacto, muchos aficionados cargaron en las redes sociales contra esta personas de confianza de Felipe Moreno. «El vicepresidente debe dimitir. Es un error de gravedad absoluta, no puede representar a este club. Un desconocimiento de la historia del club que es de una gravedad absoluta», aseguraba Josemi Díez en 'X', mientras que otros aficionados aseguraban que «si nadie del club conocía la vinculación de los Gálvez con la empresa habla muy mal de los que pactaron el acuerdo. Pero si lo saben es mucho peor». Para otros, el acuerdo supuso un «error muy grande del club que debería tener consecuencias internas, no se puede fallar así». Muchos apuntaron que «la chapuza es una cagada monumental a todos los niveles que debería concluir con la dimisión de Juanjo Fernández». Algunos, incluso, daban un paso más y escribieron en 'X' que «hay que echar del Real Murcia a la persona que los ha traído».

Fernández recibió un aluvión de críticas en las redes: «Debe dimitir, no puede representar a este club», dice un aficionado

Fernández se defiende: «Yo no fui el que los llamó a ellos, fueron ellos los que nos llamaron a nosotros. Además traté con una chica llamada Vanesa, nunca traté con Víctor Gálvez personalmente». La pregunta que muchos se hacen es si suscribir este acuerdo fue atrevimiento por parte de este consejero o solo desconocimiento. Sin duda que en cualquiera de los dos casos, el Real Murcia y su Consejo cometieron un grave error y salen mal parados. De hecho, Juanjo Fernández, previo al anuncio de la polémica, cuando fue advertido de lo que podía pasar comparó a los Gálvez con Agustín Ramos, ya que el de Abarán, y tras dejar la presidencia pese a las disputas con Felipe Moreno, se convirtió en patrocinador de la entidad.

Obviamente nada tiene que ver la gestión de Ramos con la de Gálvez, que dejó varios episodios de infausto recuerdo para la afición grana. El que más, el protagonizado en octubre de 2018 cuando después de meses de impagos, la afición organizó una manifestación en la plaza del estadio y los miembros del grupo oriolano salieron al balcón a provocar a los asistentes e incitarles a subir a por ellos. Víctor Gálvez se echó la mano a la cara incluso acusando a los aficionados de ser unos caraduras, mientras que su hijo aplaudió con sorna a los manifestantes. Una situación en la que tuvieron que actuar los agentes de seguridad allí presentes para evitar disturbios mayores. Una vez dentro del estadio, y tras un parón de treinta segundos de los futbolistas como señal de protesta, Gálvez, el que ha estado a punto de convertirse en patrocinador, dejó el palco abucheado por la gente. «No sabíamos que Gálvez había hecho tanto daño al Real Murcia y a la afición. Hicimos el acuerdo con toda la buena intención del mundo, queríamos ingresar dinero. No siquiera sabía que había un juicio pendiente contra ellos», reconoce Juanjo Fernández.

Comunicado polémico

El comunicado oficial de la entidad tampoco ha convencido del todo a la afición grana, ya que habla de «gestiones y propuestas que, finalmente, no han sido aprobadas por el presidente del Consejo de Administración, quien no había otorgado su autorización definitiva ni procedido a la firma del correspondiente contrato publicitario». Una situación extraña ya que el propio club anunció a la empresa de Gálvez como «nuevo patrocinador» y, además, ya había cobrado la totalidad del acuerdo.

Incluso en el partido del pasado sábado ante el Melilla la lució en su indumentaria oficial. «Los contratos se iban a firmar esta semana. Se anunció como patrocinador porque pagaron antes de lo que esperábamos, fue todo muy rápido», asegura el vicepresidente grana. Juanjo Fernández, no obstante, reconoce que «hemos rectificado. He tenido buena fe y lo he pasado mal desde el viernes, pero hay gente que me valora y me quiere».