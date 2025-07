Joseba Etxeberria: «El Real Murcia sacará lo mejor de mí, esta camiseta pesa más que otras»

Joseba Etxeberria (Elgoibar, Gipúzcoa, 47 años) fue uno de los grandes futbolistas españoles de finales de los noventa y primera década del siglo actual. ... 452 partidos de liga entre la Real Sociedad y el Athletic, además de 53 presencias con la selección española así lo certifican. Este técnico es la gran estrella de un Real Murcia cuyo único objetivo es regresar al fútbol profesional.

–El ascenso, sí o sí.

–No hay debate, y no me asusta. Lo más fácil hubiera sido aceptar alguna oferta de Segunda que he tenido, pero me gustan los retos y me guio por los proyectos y quienes los lideran. Felipe Moreno ha conseguido una estabilidad fundamental para un club con una masa social tan grande y a Asier Goiria y sus ayudantes los conozco y me conocen, por lo que se unen todas las cosas que yo necesito para creer en un proyecto. Es muy ambicioso el objetivo, pero vamos a ir con todo.

–¿Siente algún cosquilleo?

–Sabes que detrás de este club hay una ciudad y una comunidad muy grande. He venido aquí a jugar y te das cuenta de que es una plaza muy futbolera. Siento responsabilidad, porque sabes que tienes que liderar este barco con un objetivo muy ambicioso. Sabemos la dificultad porque hay rivales muy buenos, pero tenemos que ser los mejores en todo.

–¿Llegó a jugar con Goiria?

–No, pero teníamos amigos en común. Fue el primero que apostó por mí. Yo estaba en Lezama entrenando a las categorías inferiores del Athletic, además estaba colaborando en el primer equipo con Valverde. Lo más fácil hubiera sido seguir allí, pero había algo que me empujaba a liderar el proyecto del Amorebieta. Han pasado algunos años y ahora hay algunas coincidencias con aquella situación, pero no solo vengo porque esté Goiria, también porque el Real Murcia es un club con muchas posibilidades. La meta es subir y hay que disfrutar del camino aunque sepamos que llegarán momentos malos.

–¿Qué le parece su equipo?

–Que haya un bloque que continúe con jugadores que dieron un gran rendimiento el año pasado aunque no consiguieran el objetivo, también ha sido importante en mi decisión de venir. Y respecto a los que están viniendo, yo conozco la forma de trabajar de Asier y su equipo; se conocen la categoría de arriba a abajo, saben de qué va esto. Y también saben mi forma de jugar y qué perfil de jugadores necesitamos. Estamos trayendo a las primeras opciones y no es fácil. Tenemos una plantilla buena y va a ser mejor.

–¿Cómo va a jugar su equipo?

–Vamos a ser ofensivos, intentando ser equilibrados, buscando siempre la portería rival. Me gusta que mis equipos jueguen rápido y sean muy intensos, que ataquen y defiendan hacia adelante, aunque corramos riesgos, no me importa que defender así nos cueste algún gol. En mis equipos los jugadores de fuera tienen mucha importancia. Nuestro estadio nos tiene que hacer fuertes; nuestro equipo tiene que ser reconocible y tiene que transmitir.

–¿Los jugadores sienten demasiado respeto hacia usted?

–Puede ser, pero dura muy poco. Si mi mensaje no cala, ni mi filosofía, eso se te acaba enseguida. Es una ventaja haber podido jugar en el fútbol profesional, he disfrutado de la mejor profesión del mundo, pero ahora les intento ayudar en el camino para ganar.

–Si un canterano tira la puerta, ¿usted lo pondrá a jugar?

–Por mí apostaron muy joven, he trabajado en una cantera como la de Lezama y no me voy a fijar ni en el DNI, ni si es de Murcia, Teruel o Bruselas. Me da exactamente igual. Mi objetivo es ascender y el que me vaya ayudar a ascender va a jugar.

–¿Qué le puede dar el Murcia?

–Este club es de una categoría muy superior y puede hacer que te sientas más entrenador. Pero también conlleva una responsabilidad que me va a obligar a sacar lo mejor de mí. Me puede ayudar a crecer porque esta camiseta pesa más que otras.

–¿Qué entrenador le marcó más?

–He tenido mucho y muy buenos y he intentado aprender lo mejor de cada uno. Los entrenadores de élite siempre tienen algo en lo que son muy buenos. Luis Fernández, por ejemplo, era espectacular a nivel de motivación. Jupp Heynckes, a nivel de análisis de juego, tenía una mentalidad muy moderna. También he tenido grandes gestores de grupo como Iñaki Sáez. Pero si me pides un solo nombre te diría que Ernesto Valverde; él consigue lo más difícil, que cada jugador que salga al campo se atreva a hacer todo, que tenga confianza absoluta aunque a la vez también una exigencia total sabiendo que si baja un peldaño se va fuera. Esa mezcla es el secreto de éxito.

–Se retiró con solo 32 años.

–Empecé muy joven. Dieciséis años en la élite son suficientes, era lo que me pedía el cuerpo. Había jóvenes que venían apretando y era el momento de dejarlo. Tengo la sensación que acerté, he podido disfrutar de la familia. No haber estirado demasiado mi carrera además me ha permitido estar mejor físicamente. Poder elegir cuando dejarlo es bueno para escribir la siguiente página.

–¿Está satisfecho de lo que hizo?

–Sin duda. Conseguí que mi hobby fuera mi profesión y eso es un regalo. Estuve dieciséis temporadas en Primera; llegué y me mantuve. Y pude vivir un Mundial y dos Eurocopas, los mayores eventos del mundo. Aprendí que es importante disfrutar del camino, vale para todas las profesiones.

–¿Y le faltó un gran colofón?

–No haber quedado campeón con el Athletic y disfrutar de la gabarra. Es algo indescriptible. Pero echando la vista atrás estoy muy orgulloso de lo que hice en mi carrera, de haberme sentido muy valorado por todos.

–550 millones de pesetas pagó entonces el Athletic a la Real Sociedad por usted. Aquello fue muy sonado y muy polémico.

–Era juvenil de segundo año, tenía 17 años. Aquella cifra que pagaron por mí fue el récord del fútbol español, hasta que un poco después el Betis pagó mil millones por Alfonso. También me quiso el Betis ese mismo verano y pagaba mi cláusula, pero tenía muy claro que ir a Bilbao era la mejor decisión. Hubo mucha polémica por la gran rivalidad que existe entre los dos clubes, pero ir al Athletic me permitió seguir viviendo en mi pueblo y en casa de mis padres. No cambió nada en mi vida y eso creo que fue clave en mi buen rendimiento inmediato. También como me recibieron gente que yo había tenido en cromos como Andrinua, Ziganda, Valverde, Urrutia, Guerrero, Valverde o Larrazabal. Tuve la sensación de que eran como mis hermanos mayores. Si me hubiera ido a Sevilla a lo mejor nada hubiera sido igual, quién sabe.

–¿Y pudo ir al Madrid o al Barça?

–Cada mercado había mucha rumorología. Pero de verdad solo tuve dos posibilidades. Una fue en 2004 cuando vino el Barcelona de Frank Rijkaard y Txiki Beguiristain como director deportivo. Me llamaron para jugar en la banda derecha y les agradecí que se interesaran por mí, pero les dije que mi sitio era el Athletic y Bilbao. En 2007 también hubo una oferta del Everton, pero les dije que mi carrera iba a acabar en casa.

–Eso le ayuda a entender a Pedro León y su obsesión por ascender al Murcia a Segunda.

–Que antes de tomar una decisión quisiera hablar con el club, con Goiria y conmigo para ver lo que pensaba de él ya dice mucho de una persona que es una referencia abosulta. Y me gustó mucho lo que me dijo, y la pasión de querer ayudar a que suba su Real Murcia. Pero no miro al Pedro León que nos puede ayudar en el vestuario o fuera, yo quiero al que nos puede ayudar en el campo desde el rendimiento deportivo, todo lo demás sé que lo va a hacer, no me preocupa. Él sabe que yo le voy a apretar como al que más.

Un buen comensal y un gran amante del golf, al que la ciudad de Murcia le impactó el año pasado

Joseba Etxeberria, pese a su osesión por el fútbol, también tiene otras ocupaciones. «No me gusta cocinar, me gusta dejar a la gente que sabe. Mi papel en la cocina es el de comensal», asegura. De hecho, ya ha escuchado hablar del caldero del Mar Menor: «Me suena, no sé exactamente los ingredientes pero sé que es un arroz meloso. La marinera sí la conozco». Sus dos visitas a Murcia la pasada campaña le sirvieron para ver «el ambiente en las calles, es una ciudad que me impactó, no sabía que era tan grande. Me dí cuenta que tenía mucha vida y mucha luz. Y que la gente era muy alegre y abierta», reconoce. el nuevo entrenador grana.

El vasco, como ya hizo en Bilbao, prefiere vivir «en el centro, sentir la ciudad, relacionarte con parte de la afición que representas. Eso te sirve para recabar información, y eso te lo da la gente por su forma de ser». Fue un futbolista de primer nivel: «Todavía la gente me reconoce por la calle, pero cuando vas con frecuencia a los mismos sitios, todo se normaliza. No me molesta que la gente se acerque o se quiera hacer una foto conmigo», reconoce. Etxeberria sabe que es importante aparcar el fútbol de vez en cuando, y para evadirse asegura que «me gusta mucho jugar al golf, es un deporte que te obliga a desconectar y pensar en la bolita. Sé que en Murcia hay muy buenos campos. Pero también me gusta pasear, ver series o recibir visitas de amigos», apunta.

Lo que tiene claro es que solo piensa en el presente, ni siquiera se plantea si algún día puede entrenar al Athletic: «Ya se verá, nunca se sabe, solo pienso en el próximo entrenamiento. Quién me iba a decir a mí que estando en Lezama iba a ir al Amorebieta. O que ahora estaría aquí. No pierdo el tiempo en hipótesis, solo pienso en ascender al Real Murcia».