Joseba Etxeberria: «Cuando le demos la vuelta, todo esto nos va a hacer más fuertes»

Antonio Zomeño Sábado, 11 de octubre 2025, 23:37

El Real Murcia volvió a tocar fondo en el Municipal de Tarazona, donde quedó atrapado por la red defensiva que los rojillos tejieron para cortocircuitar a un equipo sin argumentos (1-0). Tras su quinto partido sin conocer la victoria, la plantilla grana, confeccionada con el objetivo del ascenso directo, entra en una situación crítica. «Veníamos en una dinámica negativa, y este es un golpe muy duro. Teníamos el partido bajo control, pero la expulsión nos ha condicionado», aseguró el técnico Joseba Etxeberria tras la derrota ante la SD Tarazona.

Esa expulsión de Sekou por doble cartulina amarilla dejó al cuadro murciano con diez durante la última media hora. A los siete minutos, los locales acertaron en su primer disparo a puerta. El equipo disfrutó de un par de ocasiones para hacer el empate, pero sigue peleado con el gol. «Después de la expulsión hemos intentado darle la vuelta. El equipo está mejor en los dos últimos partidos. Confiamos en que ese día a día se va a ver plasmado en la competición. Confío en el equipo, en el grupo, y cuando le demos la vuelta, que lo vamos a hacer, esto nos va a hacer más fuertes», aseguró el técnico vasco.

Tras una nueva derrota, el cuadro grana encadena cinco partidos seguidos sin conocer la victoria, con un bagaje de 6 puntos de 21 posibles que sitúan al Murcia en descenso: «Es muy difícil convencer a la gente de que este es el camino, pero tenemos los mimbres. El equipo se ha vaciado, y la competición nos tiene que devolver algo porque nos está penalizando una barbaridad». Pese al resultado y la situación crítica en la que entra el proyecto, herido de gravedad, Joseba Etxeberria sigue mostrando confianza en revertir la situación: «Entiendo que la gente esté enfadada porque el Murcia no gana, pero ningún rival nos ha pasado por encima. Esta mala dinámica te hace tener dudas, pero vamos a pelear hasta la muerte y ahora más que nunca, vamos a demostrar que somos un equipo con mayúsculas y daremos la cara».