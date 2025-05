Joao Pedro Palmberg: «El Real Murcia es increíble, mejor de lo que imaginaba; tiene una gran masa social»

Para Joao Pedro Palmberg (Sao Paulo, Brasil, 22 años) no ha sido nada fácil hacerse un hueco en el once del Real Murcia. Llegó desde ... el país carioca de la mano de Felipe Moreno con la idea de alternar el filial con el primer equipo. Sabía que tendría competencia en una plantilla cargada de futbolistas expertos en la categoría que contaban con más galones que este joven centrocampista.

Pero con el paso de las semanas se ha convertido en imprescindible, el mediocentro más fiable del plantel de Fran Fernández, que fue confiando en él poco a poco. 12 minutos ante el Yeclano en la jornada 2, y otros 15 en la 7 ante el Alcorcón. Ante el cuadro amarillo firmó una asistencia de tacón para Cadorini. Así hasta la jornada 10 en la que estrenó titularidad en Villarreal. Volvió a repetir contra el Ceuta haciendo un gol y a partir de la jornada 20 se convirtió en un fijo, firmando once titularidades seguidas en un equipo que siempre que no está nota su ausencia.

–¿Cómo se siente? ¿Todo está marchando como esperaba?

–La gente es muy acogedora. A nivel personal estoy muy contento. Mi adaptación es total. No esperaba tener tantos minutos y tantos partidos ya que aquí hay muchos centrocampistas de calidad en la plantilla. He tenido la oportunidad y la he aprovechado. He sido paciente y he estado tranquilo. Sabía que no iba a llegar a aquí y que iba a jugar de forma inmediata. No vine en plan estrella. He luchado mucho, y cuando me llegó la oportunidad ya estaba listo. Pero ahora no me puedo dormir, hay mucha competencia.

–¿Le costó salir del Sao Paulo?

–Allí era muy difícil, había muchos jugadores de calidad. En mi época estaban futbolistas como Lucas Moura, James Rodríguez o Galoppo, que son jugadores increíbles. Estaba muy difícil, yo quería jugar e ir a otro equipo de allí no me apetecía, no era fácil encontrar clubes con una estructura como la del Real Murcia.

–¿Hubo alguien que le recomendara venir al Real Murcia?

–No, no conocía a nadie que hubiera estado aquí. Busqué en Google y en Youtube. Yo soy de Sao Paulo, que es una ciudad muy grande, y pensaba que Murcia era más pequeña y que no había muchas cosas para hacer, pero todo lo contrario, hay mucho por hacer.

–¿Y qué encontró en Google?

–Pues que algunos brasileños habían pasado por aquí, como Fernando Bainao y Guina. Y también que el Real Murcia es un club considerado grande que había pasado por un mal momento económico. Felipe Moreno me habló del proyecto y me convenció.

–¿Conocía a Guina? Aquí es un icono para los aficionados.

–No, pero busqué su historia y ví que jugó en Vasco de Gama. Me gusta la historia del fútbol.

–¿Le atraía jugar en España?

–Quería salir de Brasil ya que el mejor fútbol está en Europa y España es el mejor lugar. La forma de jugar al fútbol en España me viene bien. Estoy aprendiendo muchas cosas a nivel táctico, a tener el balón mucho más. En Brasil el juego es más vertical, mucho ataque. También estoy aprendiendo a defender ya que en mi país me costaba mucho. También allí jugaba más adelantado; aquí estoy jugando más retrasado y me estoy adaptando.

–¿Qué es lo que más le ha sorprendido del Real Murcia?

–La afición, no esperaba que este club tuviera tanta masa social. Este es un club increíble.

–¿Ha sentido miedo escénico?

–No. Cuando estoy en el campo no escucho. Eres futbolista para jugar partidos así, difíciles. Cuanto más público mejor. En Sao Paulo iban 40.000 todos los partidos. Jugué un partido con el primer equipo y no me asusté.

–¿Qué se ha encontrado?

–Que en España hay muchos centrocampistas de calidad, en todos los equipos hay dos o tres. En el Ceuta, el Ibiza o el Antequera, entre muchos otros. También en categorías como Segunda Federación y Tercera hay muchos mediocentros que saben jugar.

–¿El fútbol brasileño o el de aquí?

–El español, por la selección y el nivel de los equipos. Actualmente me gusta mucho el Barcelona, pero también el Real Madrid. También veo Segunda o los partidos de los filiales porque juegan muy bien. Veo mucho fútbol. Aquí en el juego hay muchos pases, mucha circulación y prima el balón; es un estilo de juego basado en la inteligencia táctica. Me encanta. Los dos futbolistas que más me han inspirado para jugar al fútbol son Iniesta y Xavi. De los de ahora me gusta Pedri.

–¿Qué le pide Fran Fernández?

–Que con balón sea yo mismo, que elija como quiera, y atrás que defienda, presione y siga el plan de juego. Con balón me da libertad y en defensa me exige.

–¿Y las tareas pendientes?

–Todavía tengo que mejorar en muchas cosas, como en el juego aéreo o el disparo a puerta.

–Su compatriota Cadorini no tiene tanta suerte como usted. ¿Eran amigos en Brasil?

–Nos conocíamos, pero de jugar el uno contra el otro. Aquí nos hemos hecho amigos. Cadorini siempre está listo y cuando tenga la oportunidad lo va a hacer muy bien. Siempre bromeo con él por su gran acierto de cara a puerta.

–¿Qué piensa de Vinicius?

–Creo que es muy bueno, espectacular, pero como el resto del Real Madrid no está muy bien ahora y ha bajado un poco.

–¿Quién es su ídolo total?

–Seguramente Neymar. No está en su mejor momento, pero fue el futbolista que me empujó a ser futbolista.

–¿Cómo es su día a día?

–Hago una vida normal. Después de desayunar toca entrenar y después volver a casa para comer y descansar. Y echar una siesta, que es una costumbre española que me encanta. En Brasil no lo hacemos. Martes y jueves por la tarde doy clases de español, es importante. Creo que ambos idiomas se parecen, por eso a los brasileños nos cuesta poco adaptarnos.

–¿Conoce la ciudad?

–Me gusta andar por la Plaza Circular, por el centro, e ir a un restaurante brasileño que hay aquí y que tiene açai, que es una fruta típica de mi país. Pero también voy a otros sitios que tienen carne, el entrecot me gusta mucho. Me gusta salir con Cadorini, Iker Piedra, Rojas y todos los jóvenes.

–Ha caído de pie en el club.

–En el vestuario me siento muy bien. Pensaba que tardaría mucho más en adaptarme, pero todo ha sido muy rápido. A mis familiares de Brasil les he contado que este es un sitio increíble, mucho mejor de lo que imaginaba y que estoy muy bien.

–¿Vino usted solo?

–Mi familia vino en febrero y quedaron encantados con Murcia. Más adelante quiero que vengan otra vez. Me quiero quedar aquí mucho tiempo, hasta que lleguemos a Primera. Tengo contrato hasta 2027.

–A nivel de seguridad la vida aquí es diferente a Brasil.

–Recuerdo que cuando llegué en verano salí a paser alguna noche tarde por el centro y veía a la gente paseando muy tranquila y me sorprendió. Esto en Brasil es imposible, allí siempre me tenía que mover en coche porque hay miedo de andar por la calle. Aquí, nada, nunca he visto pasar nada, ni tampoco a nadie que conozco. En Brasil, hasta enfrente de mi casa pasaban cosas.

–¿Tiene muchas opciones el Real Murcia de acabar primero y ascender a Segunda sin la necesidad del 'playoff?

–Es difícil, hay que agarrar primero el 'playoff' y después pelear por el primer puesto hasta el final, aunque el Ceuta esté muy bien. No podemos fallar de aquí hasta el final.