Jaume Jardí lleva el timón de un Nàstic que busca nuevo rumbo

Muchos equipos diseñados para lo máximo no están por ahora a la altura de las expectativas. Es lo que le pasa al Nàstic. Aunque los ... del Nou Estadi aparecen en la clasificación a las puertas del 'playoff', sexto a dos puntos del FC Cartagena, este año no terminan de arrancar. Demasiado falibles, en Liga suman tantas victorias como derrotas (cuatro) y más goles en contra (14) que a favor (13). Dos triunfos seguidos tampoco esclarecieron las cosas en el equipo y la tercera etapa en Tarragona de Luis César Sampedro, el técnico del ascenso a Primera División en 2006, concluyó el pasado domingo. Llega la hora de Cristóbal Parralo.

El entrenador gallego encajó en la última jornada un doloroso 0-3 del Atlético Madrileño en la misma semana en la que ya había caído en la Copa del Rey ante el Atlético Baleares, de inferior categoría. «No, no van las cosas como yo quiero. Pero irán. Lo voy a arreglar», afirmó con optimismo antes del que sería su último partido. Y tras el enfrentamiento ante el filial colchonero, estaba convencido de que el encuentro había mostrado una evolución a pesar de la dureza del resultado: «Hemos jugado mucho mejor que contra el Sabadell y el Tarazona. Este partido jamás es de 0-3».

Sin embargo, ese marcador sí fue su punto y final y ya no podrá armonizar como quería una plantilla que en verano vivió una profunda renovación con numerosos fichajes. Entre ellos se encuentran el experto en la categoría César Morgado, Pau Martínez, el exgrana Sergio Santos, un goleador como Cedric, ex del Fuenlabrada o el Racing de Santander, otro buen realizador con el Calahorra y el Arenteiro como Balsega, el exportero del FC Cartagena Antonio Fuidias, Juanda Fuentes, Kaptoum, Almpamis o Moi Delgado, ex del UCAM.

El talentoso jugador zurdo ha sido titular en las 10 jornadas y ya suma cinco dianas, a solo dos de su tope en la 2023-24

Todos ellos están intentando compensar las salidas de futbolistas tan reconocibles e importantes en los últimos tiempos como Joan Oriol, ya retirado y ahora entrenador del Juvenil A, Pablo Fernández, pichichi del equipo y en el fútbol portugués con la UD Leiria, el veterano Roberto Torres, otro jugador con pasado murcianista como Migue Leal, Gorostidi, Pol Domingo, Marc Fernández, Nil Jiménez, Antoñín, en la Liga polaca, o Víctor Narro, en su caso en la Sampdoria italiana.

Un líder en casa

Uno de los que sigue es Jaume Jardí. El '10' ha dado un paso adelante esta temporada en cuanto a liderazgo. El joven mediapunta es el máximo goleador del equipo con cinco goles, a solo dos de su tope en una temporada. Además, es uno de los capitanes. Pasó por las canteras del Barcelona y del Real Madrid y el tarraconense, de Reus, regresó a casa en 2023. Es el único futbolista grana que ha sido titular en las 10 jornadas disputadas. La influencia del talentoso zurdo, ya sea por dentro o como extremo a banda cambiada, se hace notar por su participación en el juego y su peligro a balón parado. De hecho, ya ha metido tres penaltis. Además, vuelve a coincidir con Parralo. Juntos subieron a Segunda con el Racing de Ferrol en el curso 2023-24.

Es la gran referencia y el jugador a seguir mañana en el Enrique Roca. Más allá de sus cinco dianas, otros ocho goles se reparten entre ocho jugadores distintos. Baselga y Cedric, con un tanto cada uno, aún no han podido destaparse como se espera. Mientras, Rebollo sigue en la portería y Óscar Sanz y Montalvo continúan un año más y forman la medular grana. Fichajes como Morgado, David Alba o Juanda Fuentes también se habían hecho fuertes en los esquemas de Luis César. El Nàstic ahora busca un nuevo rumbo, pero cuenta con el mejor Jaume Jardí para llevar el timón y ayudar a Parralo a encontrar el camino del éxito.

Cristóbal Parralo no podrá sentarse en el banquillo por sanción

Cristóbal Parralo no podrá debutar con el Nàstic de Tarragona como hubiera querido. Es decir, dirigiendo a los suyos desde el área técnica del estadio Enrique Roca. El entrenador arrastra un partido de sanción de la temporada pasada, cuando siendo técnico del Racing de Ferrol fue castigado con cuatro partidos por un incidente en el encuentro ante el Real Zaragoza. Tres de ellos ya los cumplió con el conjunto ferrolano antes de que fuera destituido en la última campaña.

«Estamos muy contentos con Colunga», admite Isi Gómez

Son días amables para el nuevo Real Murcia de Adrián Colunga. También para Isi Gómez, uno de los jugadores importantes de la plantilla y que ha vivido desde el terreno de juego la buena entrada del entrenador procedente del Imperial: dos partidos, dos triunfos. Tras el logrado en la tanda de penaltis ante el Antequera en la Copa del Rey, el equipo grana repitió en Liga contra el Betis Deportivo para romper una racha de siete jornadas seguidas sin ganar.

«Ha sido una semana muy buena. Llevamos dos victorias consecutivas. Estamos muy contentos con el nuevo míster. Nos está dando herramientas, nos están saliendo bien las cosas y queremos seguir en esta dinámica», admitió el centrocampista. Esos partidos llegaron muy rápido, sin apenas tiempo para trabajar con el nuevo técnico. Esta vez, los jugadores y el entrenador han tenido una semana limpia para entrenar. «Vamos viendo más cosas, pero en estos dos partidos ya se vio lo que quiere que hagamos. Quiere que seamos un equipo protagonista», destacó.

Con confianza

Por ahora el Murcia gana e Isi Gómez juega. Ha estado en los dos onces iniciales de Colunga. Con Joseba Etxeberria había perdido protagonismo. «El míster me está dando confianza desde el principio. Me encuentro muy bien», valoró. Ante el Nàstic de Tarragona lo tiene claro: «Tenemos que pensar en lo nuestro».