Jaso, con una contusión ósea de rodilla, podría eludir el quirófano

José Otón Martes, 23 de septiembre 2025, 16:32

El Real Murcia todavía no tiene los resultados definitivos, pero todo hace indicar que la lesión que sufrió Antxon Jaso el pasado viernes en el ... duelo ante el Villarreal B no será tan grave como en un principio se temió. De hecho, los servicios médicos granas sometieron al futbolista navarro a la conocida prueba del cajón, una exploración física que sirve para evaluar el estado del ligamento cruzado anterior y posterior de la rodilla, que se hace desplazando la tibia hacia adelante o atrás respecto al fémur, y cuyos resultados no invitaban al optimismo. No obstante, tras unos días de descanso y a la espera de lo que diga la resonancia definitiva, el defensa podría sufrir apenas una contusión ósea y su recuperación abarcaría un periodo corto de tiempo comparado con lo que tendría que afrontar en caso de tener roto algunos de los ligamentos.

Eso sí, la secretaría técnica del Murcia, a priori, no podría utilizar su ficha para firmar otro central ya que el periodo estimado de baja sería de tres meses y no se consideraría de larga duración. Algo parecido a lo que podría pasar con Saveljich, que de momento ha apostado por un tratamiento conservador de su lesión de rodilla a falta de ver la evolución los próximos días. De momento Etxeberria solo cuenta con Alberto González, Héctor y Andrés López como centrales, aunque también puede retrasar a esa posición a Sekou y Antonio David, ambos centrocampistas defensivos.

Temas

Real Murcia