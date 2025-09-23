La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Antxon Jaso, durante el partido frente al Elche. Andrés Molina / AGM
Real Murcia

Jaso, con una contusión ósea de rodilla, podría eludir el quirófano

El defensa del Real Murcia, a falta de los resultados de la última resonancia, no tendría roto el ligamento y estaría cerca de tres meses de baja

José Otón

José Otón

Martes, 23 de septiembre 2025, 16:32

El Real Murcia todavía no tiene los resultados definitivos, pero todo hace indicar que la lesión que sufrió Antxon Jaso el pasado viernes en el ... duelo ante el Villarreal B no será tan grave como en un principio se temió. De hecho, los servicios médicos granas sometieron al futbolista navarro a la conocida prueba del cajón, una exploración física que sirve para evaluar el estado del ligamento cruzado anterior y posterior de la rodilla, que se hace desplazando la tibia hacia adelante o atrás respecto al fémur, y cuyos resultados no invitaban al optimismo. No obstante, tras unos días de descanso y a la espera de lo que diga la resonancia definitiva, el defensa podría sufrir apenas una contusión ósea y su recuperación abarcaría un periodo corto de tiempo comparado con lo que tendría que afrontar en caso de tener roto algunos de los ligamentos.

