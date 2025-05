Un Intercity hundido y en descomposición, rival del Real Murcia

El Intercity ha pasado de dos permanencias seguidas en Primera Federación con Héctor Sandroni a estar virtualmente descendido tras cuatro entrenadores en la misma ... temporada. Desde la destitución en la jornada 5 del ex del Yeclano Deportivo cada vez más se fue mostrando como un equipo en descomposición, incorregible durante el año bajo el mando sucesivo de Dani Fernández, Mario Simón y José Vicente Lledó. Este último es el que más ha durado. Con el que fuera el primer técnico que tuvo el Intercity en su historia, los alicantinos vieron un halo de esperanza cuando ganaron dos partidos seguidos por primera vez y dieron el bombazo poco después venciendo en el campo de una UD Ibiza líder y quedando a seis puntos de la salvación. El esfuerzo no fue suficiente.

Entonces llegaron tres derrotas consecutivas ante la AD Ceuta, el Atlético de Madrid B y el Antequera, tres equipos de la parte alta, que fueron una losa demasiado pesada. La actual racha de un punto de 15 les ha llevado a un punto ya irremediable y asumido por el propio Lledó. «Nos ha pasado un poco lo que nos ha ocurrido desde que estoy aquí. Desaprovechamos ocasiones claras y concedemos goles evitables. Así es muy difícil tirar para arriba», resumió el propio técnico tras caer ante el Sanluqueño. Los datos son contundentes: es el equipo que menos partidos ha ganado (6) y el que más encuentros ha perdido (17).

Y si eso fuera poco para un equipo que cotiza en bolsa pero que también está enredado en problemas económicos, en el último partido no participaron jugadores del rango de Locadia, Nsue y Modeste. El primero, máximo goleador del equipo con 10 dianas, ha sido campeón en Países Bajos con el PSV Eindhoven, el segundo sumó más de 200 partidos entre Primera y Segunda y el tercero jugó la Liga de Campeones con el Dortmund hace solo dos temporadas.

Julio Gracia, fijo

En toda esta marejada se han visto atrapados viejos conocidos por los granas. Mario Simón, que sacó un punto en el Enrique Roca, no duró más que nueve partidos al frente del equipo. Por su parte, Julio Gracia fue uno de esos fichajes con los que un equipo pretende postularse como candidato al ascenso, pero no ha podido encontrar vestido de negro la mezcla entre rendimiento individual y colectivo que tuvo en Murcia. En el Castellón subió a Segunda como complemento (21 partidos, 14 como titular) y en el Intercity recuperó el timón (25 titularidades), pero eso no ha impedido que los suyos se hundan. Esta tarde no estará por sanción Burlamaqui, su acompañante habitual. Sí estará Sito después de que prosperaran las alegaciones tras su expulsión.

Con tanta inestabilidad, no es de extrañar que Fran Fernández no sepa exactamente qué esperar. «Han cambiado de entrenador cuatro veces y también han cambiado de sistema mucho. En los últimos partidos están jugando con un dibujo más claro, con un 5-3-2 o un 5-2-1-2. Es el equipo al que más he visto en directo. Le vi contra el Mérida, el Ceuta, el Antequera... Contra todos los equipos de arriba ha competido muy bien», señaló el entrenador.

Más cambios

Como siempre, el partido ofrecerá la incógnita de qué cambios hará el almeriense. Más allá de las modificaciones obligadas por lesión o sanción, siempre introduce alguna novedad por decisión técnica. Ante el Villarreal B, hubo cinco novedades. Hoy recupera a Gianfranco Gazzaniga, Joao Pedro Palmberg y Jorge Yriarte tras sanción. Isi Gómez cumplirá el segundo de sus tres partidos de suspensión e Ian Forns era duda por la lesión del domingo pasado. «Tengo 25 futbolistas que están muy metidos y que entrenan bien. No es fácil gestionar eso si no hacemos cambios, si la gente no se siente importante. Esta semana no habrá cinco cambios, pero sí habrá alguno», reconoce el míster.

Uno será el retorno de Gazzaniga, cuya portería custodió Iker Piedra con acierto. Palmberg e Yriarte también podrían ser de la partida. El brasileño lo está siendo en 2025 y el venezolano estuvo en el once inicial en Alcorcón. Con Moha y Boateng cogiendo ritmo, todo es posible también alrededor de Flakus, el '9' que espera anotar a domicilio después de cuatro partidos seguidos haciéndolo en casa. Pedro León, Juan Carlos Real y Carlos Rojas fueron titulares la semana pasada, pero Pedro Benito está siendo fijo desde la banda y Davo no acostumbra a sentarse en el banquillo dos veces seguidas.

Además, de la elección de nombres también dependerá el sistema, que ha ido variando pasando por el 4-4-2, el 4-3-3 o el más clásico 4-2-3-1. «En Alcorcón pusimos tres por dentro para tener más el balón. Cada partido tiene una historia. Tengo que utilizar la plantilla dependiendo, primero, de cómo están nuestros futbolistas y, luego, de qué tipo de partido nos podemos encontrar». Lo que se espera es un murcianismo que se sentirá como en casa ante un Intercity ya hundido hasta el descenso.

El Mérida de Guilló y Ganet tampoco frena al Ceuta, que vuelve a ganar

En un Alfonso Murube de gala y a rebosar, con todas las entradas vendidas, la AD Ceuta sumó una victoria más al ganar por 1-0. Ya son 22 jornadas seguidas sin perder y profesionalmente le saca siete puntos, más la diferencia de goles particular, al Real Murcia. Los de Fran Fernández están obligados a ganar esta tarde al colista para apurar una semana más sus opciones de ascenso directo. Con cinco triunfos y un solo empate, en Murcia, en las últimas seis jornadas para los norteafricanos, tampoco le pudo frenar la AD Mérida de los exgranas Sergi Guilló y Pablo Ganet, víctimas de Koné. El jugador más incisivo de los locales hizo el 1-0 antes del descanso.

Pasada la primera media hora de un choque aún equilibrado, el extremo corrió al espacio y definió ante el portero en el gol que iba a ser suficiente para decantar el partido. Youness jugó en largo y la prolongación fue de Rodri Ríos, que está terminando la temporada otra vez como el delantero titular. Esta vez no marcó, pero sí asistió para romper la zaga de tres centrales de Guilló, que para la segunda parte mantenía en la recámara las balas de Javi Eslava y Liberto. Ambos terminaron entrando al campo, pero ese plus ofensivo tampoco fue suficiente para batir a un Pedro López que brilló cuando tuvo que aparecer y que le hizo un paradón a Eslava.

Margen de error

Con este triunfo, el tercero de manera consecutiva, el Ceuta da un paso muy importante hacia el ascenso de categoría y entrará a las últimas tres jornadas teniendo que fallar al menos dos veces para perder el liderato. Con ese margen de error, la próxima semana tendrá que jugar en el estadio Fernando Torres para enfrentarse al Fuenlabrada.

Posteriormente, recibirá a un Yeclano Deportivo que se está jugando la permanencia. Finalmente, visitará a una UD Ibiza que, como los granas, confía en tener aún opciones de ascenso directo en la última jornada. Una serie de compromisos donde los de Romero podrían dejarse algún punto, aunque ya han solventado citas parecidas ganando ante el Castilla o, ayer mismo, frente al Mérida.