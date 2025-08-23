La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Carlos Cuéllar, como entrenador del Imperial. GUILLERMO CARRIÓN / AGM

El Ilicitano de Cuéllar, ex del Imperial, último test antes de la liga

El técnico madrileño, que había renovado por un año más, recibió la propuesta del filial del Elche, que compite en Segunda Federación

David Soria

David Soria

Sábado, 23 de agosto 2025, 00:11

Ha pasado poco más de un mes y los caminos del Real Murcia y de Carlos Cuéllar vuelven a cruzarse. El que fuera entrenador del Imperial las dos anteriores temporadas estará enfrente esta mañana en Pinatar Arena (10.30 horas) para enfrentarse con el Ilicitano a los granas, en el que será el último test antes de la Liga.

Por ahora, los de Joseba Etxeberria han disputado un total de seis amistosos en pretemporada, con tres victorias, dos derrotas y un empate. Hubo rivales de Segunda División (Albacete), de Primera Federación (Hércules y Eldense) y de Segunda Federación (Lorca Deportiva, Orihuela y UD Melilla). También iba a visitar hoy al Águilas, cuya eliminatoria en la Copa Federación obligó finalmente a cancelar el duelo. La solución llegó de la mano del filial del Elche con un conocido muy cercano como Cuéllar y que ya se ha enfrentado al FC Cartagena o la Minera.

Rozando el ascenso

El técnico madrileño estuvo a cargo del filial murcianista durante dos campañas en Tercera, rozando el ascenso en la primera de ellas. Y parecía que la relación se iba a prolongar un año más. De hecho, el pasado 29 de mayo el club anunciaba la renovación del técnico. Pero existía una opción de salida en caso de recibir una oferta como la del Elche, con un filial que compite en Segunda Federación y cuyo primer equipo está en la máxima categoría. La despedida dio paso al regreso de Adrián Colunga al club grana para dirigir al Imperial.

