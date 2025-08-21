Iban Markitz: «Asier Goiria es un espectáculo; es un referente y un escudo para mí»

Iban Markitz (Bilbao, 43 años) es el responsable del 'área de scouting' del Real Murcia, pero detrás del cargo hay un currante del fútbol, un ... actor secundario cotizado por los que están en primera plana, por los que se llevan todos los elogios cuando todo sale. No fue un futbolista famoso, pero siente pasión por un deporte que le ocupa las veinticuatro horas del día y casi todos los días de la semana. El destino lo trajo hasta el Enrique Roca, y también la creencia en un proyecto en el que Goiria le hizo creer.

-¿Quién es Iban Markitz?

-Fui entrenador de fútbol base y llegué hasta juveniles en un equipo importante, de los tres o cuatro mejores clubes de cantera de Bizkaia. Llegamos a jugar contra los mejores equipos y canteras vascas. Pero acabé muy quemado, necesitaba un descanso y decidí para un año, hasta que me llamó Mikel González, director de fútbol base del Eibar que ahora es director deportivo del Athletic. Quería que cogiera un juvenil, pero por mi trabajo no podía, aunque como querían que trabajara para ellos, me ficharon de ojeador del fútbol base. Fue una inversión la que hice, no ganaba dinero, pero fue el destino lo que me permitió crecer en otro apartado del fútbol.

-Su vida estaba fuera del fútbol.

-Entonces me levantaba a las cinco de la mañana, sacaba a los dos perros que tengo, y a las seis ya estaba trabajando en un hotel hasta las dos de la tarde. Los jueves, viernes y sábado trabajaba en un bar de doce hasta las seis de la mañana. Los viernes iba directo al hotel desde el bar, y luego a ver partidos para el Eibar.

-Pero pudo ir creciendo.

-Después el filial del Eibar necesitaba un analista y Garagarza, director deportivo entonces, pensó que yo encajaría. Pero mantuve todos los trabajos que tenía los cinco años que estuve en el Eibar. Me había metido en un piso y necesitaba dinero. Luego, incluso, trabajé con el primer equipo, en Primera, en la mejor etapa del Eibar. Fue una experiencia muy bonita en la que conocí a mucha gente y aprendí mucho de personas que estaban a mi alrededor y que siguen a máximo nivel.

-Hasta que apareció Laporte en su vida. ¿Cómo fue todo?

&ndashYo tenía muy buena relación con Iker Muniain. En el Athletic hay una costumbre: los jugadores veteranos apadrinan a futbolistas que debutan en el primer equipo. Muniain pasó a asesorar a Laporte, que llegaba del filial, y cuando quedaba con Muniain solía traer a Aymeric e hicimos muy buena relación. En 2018 firmó por el Manchester City y en un viaje que fui a visitarle me preguntó que si yo encontrara un trabajo viviría allí. Yo le dije que lo valoraría porque me gustó mucho la ciudad. Una semana después me ofreció trabajar para él.

-Menuda propuesta.

-Las dos primeras veces le dije que no. Me daba miedo dejar mi entorno. Hasta que acepté. Mi trabajo era ayudar a llevarle todas las gestiones del día a día, en todos los aspectos. Controlarlo todo, cualquier detalle, incluso para su familia. Y además el tema deportivo; analizábamos todos los partidos que él jugaba, los rivales, los entrenamientos. Veíamos muchos partidos juntos.

-¿Cómo valora la experiencia?

-Estuve cinco años en Inglaterra con él. Fue muy bonito, me sentí parte de su familia. Tanto él como Sara, su mujer, me lo dieron todo. Siempre me cuidaron y estuvieron pendientes de mí, aunque yo era mayor que ellos. Eran como padres para mí. Conforme pasan los años te das cuenta de todo lo que has podido vivir, los estadios que he visitado, de toda la gente que he podido conocer.

-¿Y no pudo trabajar en el City?

-Laporte me concertó una cita con Txiki Begiristain, entonces su director de fútbol. Tuvimos una reunión en su despacho, estuvo muy cariñoso, y me preguntó cómo había trabajado en el Eibar, además de mi nivel de inglés y mi predisposición a viajar. Me preguntó que si en caso de ofrecerme un trabajo yo estaría dispuesto a dejar lo que hacía con Laporte, pero no quise hacerlo, quería seguir con él. Begiristain me dijo después que de haber aceptado esa misma semana me hubiera mandado a Australia o a Sudamérica a ver fútbol, que encajaba perfectamente en el perfil que buscaban en el City.

-Fue leal a Laporte.

-Dicen que los vascos somos muy leales con los que nos comprometemos. Ahora también lo soy con Asier Goiria. Yo este verano he tenido ofertas para ir a equipos de Primera, pero me debo a él y creo en el proyecto que estamos haciendo en el Real Murcia. Pienso que el objetivo que vamos a conseguir aquí merece la pena.

-¿Qué le pareció Inglaterra?

-En cuanto al fútbol son el mejor país del mundo. Por su cultura. Yo veía y viajaba a todos los partidos del City, tanto en casa como fuera, de la Premier y de 'Champions'. En casa los veía con las familias de los jugadores en reservados, pero los de fuera los vivía con la afición del City. Yo no bebía cerveza como ellos, pero viajar con los hinchas era muy emocionante. También recorrí muchos estadios haciendo informes para clubes.

-Y entonces conoció a Goiria

-Estando yo en el Eibar y él en el Amorebieta coincidimos en una cena con amigos comunes. Aquel día me dijo que cuando pegara un pelotazo yo me iba a ir con él. Yo le decía que lo que él dijera. Yo me fui al Manchester y a los dos años ellos subieron a Segunda en Badajoz. Le mandé un mensaje de felicitación y a la mañana siguiente me llamó para decirme que ya había dado el pelotazo y que al año siguiente me quería con él. Me propuso entrar de analista en el Amorebieta y encontramos una fórmula para compaginar las dos cosas.

-Pero, ¿aceptó Laporte?

-Goiria, estando en el Amorebieta, fue a Manchester a un evento para gente del fútbol, para establecer sinergias. Coincidimos allí, fuimos a ver al City y después a cenar a casa de Laporte. Estuvimos hasta las tres de la mañana hablando y ambos se pelearon por mí. Negociaron, conmigo en medio, y al final pudimos compaginarlo todo.

-Y después llegó el fichaje de Laporte por el Al-Nassr saudí.

-En Arabia estuve ocho meses, pero me costó ir. Había que estar muy lejos de casa y era reacio, aunque también me costaba dejar a Laporte y a su familia. Fui, aunque seguí con el Amorebieta. Para un jugador es más llevadero, pero para mí fue dura la experiencia. Socializar en esa cultura es muy difícil. Pasábamos mucho tiempo en una urbanización que era una especie de burbuja junto a otras familias. Allí conocí a Carrasco o Banega, entre otros, pero el día a día era duro. Y eso que Laporte estaba siempre muy pendiente de su familia y de mí. Fue complicado.

-Hasta que lo dejó.

-Fueron ellos, Aymeric y Sara, los que tomaron la decisión por mí. Me vieron mal, que no era feliz, y me dijeron que me apoyaban en todo. Decidí dejar Arabia y al final de temporada ya estaba cien por cien con el Amorebieta. Y al final de aquel año llegó la opción del Real Murcia, que curiosamente ha sido la única etapa de mi vida en la que estoy cien por cien con un solo club.

-¿Siguen en contacto?

-Claro, son mi familia. Con Laporte hablo cuatro o cinco veces a la semana, y con su mujer y los niños incluso más. Su hijo tiene camiseta y balón del Real Murcia, y muchas veces me dice que ha estado en el parque jugando con él. Han estado pendientes de todos nuestros partidos; el año pasado, nada más perder frente el Alcorcón la opción de ascenso directo, me llamaron.

-¿Cuánto fútbol ve usted?

-En directo, de tres a seis partidos semanales. También veo el nuestro, siempre. Y luego durante la semana veo otros seis o siere más de forma online. Hago informes y valoraciones de todos.

-Ahora debe estar a tope.

-Estás preparándote durante meses para el mercado de verano, y cuando acaba comienzas a prepararte para el de invierno. Ya estoy viendo partidos de esta temporada. El pasado fin de semana estuve en Burgos, Santander, San Mamés y el lunes fui a Almería. Ya estoy preparándome y haciendo listado de jugadores de cara al mercado de invierno. Ojalá no tengamos que hacer nada, sería buena señal, pero hay que estar siempre preparado.

-¿No se cansa del fútbol?

-No. Puede llegar un momento en el que me canse, pero cuando paro un poco o en verano no hay partidos, echo de menos el fútbol. Disfruto mucho viendo fútbol, cogiendo el coche el viernes y volviendo el lunes. Siempre voy solo, excepto alguna vez.

-¿Qué es lo que más domina?

-La Primera Federación la tenemos muy controlada, a los filiales también. Igual que categoría juvenil. La Segunda también, pero nos fijamos en los jugadores que acaban contrato o que no juegan mucho.

-¿Cómo es trabajar con Goiria?

-Un espectáculo. Me da mucha libertad y confianza, valora mucho mi opinión. Te lo hace muy fácil. Veo que él cree en mí, y eso es muy importante. Esperamos estar mucho tiempo aquí en Murcia y llevar al equipo a Primera. Por trabajo no va a ser, nuestra dedicación es plena.

-¿Bases de datos o césped?

-El ojo clínico es lo más importante. Yo me voy al campo una hora antes, me gusta ver hasta los calentamientos. El comportamiento del jugador, los gestos, la actitud cuando le cambian. Si se despide de la afición o no, si tiene un roce con el entrenador y muchas cosas más. Preferimos jugadores que aunque no sean un diez, se comporten bien dentro y fuera del vestuario. Ese aspecto lo cuidamos mucho.

-No se puede acertar siempre.

-Errores hay, y mi misión es que sean los menos posibles. Hay muchos jugadores te pueden gustar, pero luego está la exigencia, la presión, la capacidad de adaptarse al entorno, la familia y otros aspectos. Para nosotros lo más importante es la ilusión, la ambición, el hambre y que crean en el proyecto.

-¿A dos semanas del final del mercado tienen alguna duda?

-Lo tenemos claro. A mí la situación quizás me puede un poco más, pero miro a Goiria y me transmite tranquilidad, lo tiene todo controlado. Es un escudo y un referente para mí. Tenemos varias opciones siempre y muy claro lo que queremos.