Iban Markitz, en la tarde de ayer, sobre el césped del Estadio Enrique Roca de Murcia. VICENTE VICÉNS / AGM
Analista del Real Murcia

Iban Markitz: «Asier Goiria es un espectáculo; es un referente y un escudo para mí»

Trabajó en el Eibar y fue asistente de Laporte en el City, pero ahora busca la gloria con el Real Murcia: «Lo que vamos a lograr aquí merece la pena»

José Otón

José Otón

Jueves, 21 de agosto 2025, 00:52

Iban Markitz (Bilbao, 43 años) es el responsable del 'área de scouting' del Real Murcia, pero detrás del cargo hay un currante del fútbol, un ... actor secundario cotizado por los que están en primera plana, por los que se llevan todos los elogios cuando todo sale. No fue un futbolista famoso, pero siente pasión por un deporte que le ocupa las veinticuatro horas del día y casi todos los días de la semana. El destino lo trajo hasta el Enrique Roca, y también la creencia en un proyecto en el que Goiria le hizo creer.

