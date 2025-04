Ian Forns: «Hay opción de seguir si subimos, pero no pienso mucho en eso»

Ian Forns (Cardedeu, Barcelona, 21 años) llegó en el pasado mercado de invierno, cedido por el Espanyol, buscando los minutos que no lograba tener ... en Segunda con el Burgos. Y se ha convertido en uno más en la plantilla del Real Murcia. Aunque sea un imán para los pelotazos en los entrenamientos, ningún golpe derriba al lateral izquierdo titular del equipo grana, un apasionado del fútbol que puede pasar horas viendo partidos y cuya juventud no es un obstáculo para que esté centrado como el que más, siguiendo el ejemplo del resto. Solo piensa en el partido más inmediato, que en esta ocasión será la visita del Villarreal B este domingo (17.30 horas) en plena carrera por intentar alcanzar un liderato que aún se ve posible.

–¿Qué tal se siente por Murcia? Han sido días especiales con la Semana Santa y las Fiestas de Primavera, además.

–Muy tranquilo, muy contento con todo. Me han contado todas las tradiciones de aquí, pero no he podido vivirlas en primera persona. Tenemos entrenamientos diarios. Hay que cuidarse y respetar el descanso.

–¿Ha tenido ocasión de probar los paparajotes?

–Me hablaron de ellos y ya los he probado. La verdad es que están muy buenos.

–En general, ¿en estos meses ha podido conocer mucho lo que es la ciudad y la Región?

–Sí, un poquito todo. El ambiente, la gente, la cultura... La verdad es que se vive muy bien aquí.

–En cuanto a lo deportivo, ¿cómo está llevando la semana usted y el equipo después de un partido en Alcorcón tan accidentado en lo arbitral?

–Todos vimos lo que pasó, pero ahora estamos concentrados en el Villarreal B para intentar sacar los tres puntos.

BAJAS POR SANCIÓN «Cualquier jugador de la plantilla está listo para rendir al máximo nivel. Iremos con todo»

–Hay cuatro bajas por sanción y el once tendrá que rehacerse. ¿Cómo ve a sus compañeros?

–Dentro del equipo hay una competencia muy sana y cualquier jugador de la plantilla está preparado para rendir al máximo nivel. Iremos con todo con lo que tengamos.

–Además de la polémica, en Santo Domingo hubo cuestiones futbolísticas. ¿Qué análisis se ha hecho de la última derrota?

–Defensivamente estuvimos bien. Es verdad que con 10 jugadores puedes atacar menos. Aun así, en todo el partido estuvimos vivos. Luchamos hasta el final.

EL LIDERATO «Son 15 puntos en juego. Queda mucho. Puede pasar de todo. Ya hemos visto cómo es esta Liga»

–Quizá los dos goles encajados fueron evitables.

–Cualquier gol, excepto que sea un golazo, es evitable. Dentro de un partido hay aciertos y también errores. Durante la semana toca recomponerse e intentar no volver a cometer los mismos fallos en el encuentro siguiente.

–Restan cinco jornadas y la AD Ceuta se distanció un poco más en el liderato. ¿Al Real Murcia le queda tiempo?

–Son 15 puntos en juego. Queda mucho. Puede pasar de todo. Ya hemos visto cómo es esta Liga. Podemos quedar desde primeros a sextos. Nosotros vamos partido a partido.

PARTIDO A PARTIDO «Si te fijas más allá del fin de semana, te puedes confundir. Tienes que centrarte en el objetivo que tienes más cerca»

–¿Ese es el mensaje en el que más insiste Fran Fernández?

–Es que si te fijas más allá del partido que te viene el fin de semana te puedes confundir mucho. Se te puede ir la cabeza y tienes que estar concentrado en el objetivo que tienes más cerca, el de este fin de semana. No es ganar la Liga. Vas a por este partido, lo ganas y vas a por el siguiente.

–Antes de llegar al Real Murcia, ¿qué noción tenía del club?

–Sabía que venía a un club grande, con mucha masa social. Eso se siente en cada partido que jugamos tanto en casa como fuera. Es una sensación muy bonita.

–No sé si incluso ha superado sus expectativas.

–Viniendo de Segunda, piensas que Primera Federación va a ser un poco menos. Y al contrario. El Murcia tiene una afición mucho más grande que se merece estar mucho más arriba.

LOS VETERANOS «Siempre te aconsejan. Tener a personas así te ayuda mucho siendo joven»

–¿Tenía referencias de los compañeros o del técnico cuando decidió venir?

–Tenía aquí a Kenneth Soler, era al único al que conocía del Espanyol B. Desconocía el ambiente del vestuario. Lo descubres cuando llegas. Me he llevado una impresión muy buena.

–¿Cuál es el papel de los más experimentados como Alberto González o Esteban Saveljich?

–Siempre te aconsejan. Te dicen qué tienes que mejorar o qué está bien. Tener a personas así que te hablan de esa manera tanto dentro como fuera del campo te ayuda mucho siendo joven.

–Quedan cinco partidos y tres son en casa. El equipo ha puntuado más fuera, pero no sé si cree que ya tienen la madurez para afrontar esa responsabilidad aquí.

–Mi sensación es que al principio nos costaba más entrar en los partidos de casa o remontar. Ahora hay más fortaleza. Sabemos que estamos con nuestra gente y que nos van a apoyar.

FANÁTICO «En un día puedo ver cinco o seis partidos. Me gusta mucho la Liga inglesa»

–Ante la AD Ceuta, con el campo lleno, empujaron en los peores momentos.

–La afición siempre juega su papel. En los tramos en los que nos cuesta superar las adversidades siempre nos intentan ayudar.

–Viene de un club de Primera. ¿Impresiona igualmente un lleno como el de ese día?

–Estar delante de 30.000 personas te pone la piel de gallina si vives el fútbol como yo.

–¿Es usted un futbolista que ve mucho fútbol?

–Soy un fanático. Veo todos los partidos posibles, de todas las Ligas. En un día puedo verme cinco o seis tranquilamente. Me gusta mucho ver la Liga inglesa, es un fútbol muy directo y con muchas ocasiones.

–Cada vez hay más a los laterales que se meten por dentro. ¿Cómo lo ve? ¿Se lo han pedido?

–Más que pedírtelo, te dejan bastante libre. Tú decides en función de la jugada si tienes que ir por dentro, por fuera, si tienes que doblar, quedarte... Depende del extremo que tengas delante.

FRAN FERNÁNDEZ «La relación con los jugadores es muy cercana. Te deja las cosas muy claras»

–Está teniendo muchas veces a Davo en la izquierda, un extremo que juega más entre líneas.

–Siempre que un extremo se mete por dentro te deja más espacio por fuera para subir. Y al revés. Un extremo que prefiera jugar por fuera y el uno contra uno te deja ese espacio por dentro.

–¿Qué entrenador se ha encontrado con Fran Fernández?

–La relación con los jugadores es muy cercana. Personalmente eso me gusta. Te da indicaciones de lo que tienes que hacer, de lo que no... Te deja las cosas muy claras. Y a nivel táctico más de lo mismo, tiene una idea muy clara en función del tipo de partido. Desde el primer día de la semana te va dando consignas.

–¿Y cómo es el contacto con el presidente, Felipe Moreno?

–Siempre que viene intenta ser cercano. Habla con todos. Su optimismo y ambición es algo que siempre tenemos que tener.

–Él está convencido de que el Murcia puede subir. Usted ya ha estado en Segunda, en el Burgos. También jugó con el primer equipo del Espanyol. ¿Cómo fue la experiencia?

–En el Espanyol todo me vino muy grande al principio. Luego ya me adapté. Solo jugué tres partidos, pero fue suficiente para estar cedido en el Burgos. Aproveché los minutos al máximo. No creo que la Segunda sea mucho mejor que la Primera Federación. Son parecidas. La Primera RFEF está actualmente a un nivel muy alto.

–Y el domingo ante el Villarreal B, ¿qué esperan?

–Siempre queremos demostrar lo que venimos trabajando desde el primer día. Ningún equipo te permite relajarte durante los 90 minutos. Esperamos un encuentro igualado, como todos. Habrá que luchar para ganarlo.

–En caso de que el Murcia ascienda, ¿continuaría?

–A nivel de contrato existe una opción de seguir en caso de subir. Pero no hay que pensar mucho en eso, sino en lo que queda. Ya hablaremos del futuro.

–Más allá del domingo, ¿en que no pueden fallar en esta recta final de temporada?

–Lo más importante ahora es estar más juntos que nunca. Si un compañero falla, hay que animarle y darle buenas vibraciones. Hay que confiar el uno en el otro. Eso es lo que va a marcar que estemos más arriba o más abajo.