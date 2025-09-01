La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Asier Goiria, director deportivo grana, y David Flakus, tras la primera presentación del ariete esloveno como jugador del Real Murcia el pasado mes de enero de 2025 en el Estadio Enrique Roca. Andrés Molina/ AGM
Fútbol

Goiria cumple su sueño y atrapa a Flakus, que vuelve al Murcia como una estrella

El club grana pagará finalmente 500.000 euros por el futbolista y el Castellón se quedará con el 20% de la plusvalía si Felipe Moreno traspasa al esloveno en un futuro

José Otón

José Otón

Lunes, 1 de septiembre 2025, 00:41

Lo ha vuelto a hacer. Asier Goiria, director deportivo del Real Murcia, es inconformista por naturaleza y ha apurado hasta el último momento del ... mercado esperando al delantero que tenía subrayado en rojo en su libreta. Y es que desde hace muchas semanas el jefe de la secretaría técnica grana esperaba David Flakus, delantero del que disfrutó durante seis meses del curso pasado y que finalmente ha llegado algo más de 24 horas antes de que cierre el mercado veraniego 2025 en la medianoche de hoy lunes.

