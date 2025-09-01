Goiria cumple su sueño y atrapa a Flakus, que vuelve al Murcia como una estrella

Lo ha vuelto a hacer. Asier Goiria, director deportivo del Real Murcia, es inconformista por naturaleza y ha apurado hasta el último momento del ... mercado esperando al delantero que tenía subrayado en rojo en su libreta. Y es que desde hace muchas semanas el jefe de la secretaría técnica grana esperaba David Flakus, delantero del que disfrutó durante seis meses del curso pasado y que finalmente ha llegado algo más de 24 horas antes de que cierre el mercado veraniego 2025 en la medianoche de hoy lunes.

El culebrón del fichaje de Flakus (Maribor, Eslovenia, 23 años) por el Real Murcia ha llegado a su fin tras varios días en que todo ha estado muy caliente desde que, como adelantó LA VERDAD, Felipe Moreno lanzará al Castellón una oferta inicial de 450.000 euros por el futbolista. Pero tras varios días de calma tensa, finalmente el delantero esloveno jugará a las órdenes de Etxeberria en el club grana después de que el Castellón, su club de procedencia y entidad que tiene que pagar un pequeño porcentaje de lo recibido al Hellas Verona italiano, decidiera no desprenderse del nuevo delantero grana hasta que el mercado de fichajes veraniego entrara en su recta final. Es más, incluso debido a sus malos resultados en el arranque liguero, el cuadro castellonense tuvo dudas de soltarlo hasta el último momento.

EL DATO 9 fichajes ha hecho el Real Murcia en el mercado estival de la campaña 2025-26. Diego Piñeiro, Cristo Romero, Antonio David, Moyita, Zeka, Ekain, Alex Schalk, Bustos y Flakus son las incorporaciones del primer equipo, mientras que Sekou, centrocampista defensivo que llega del Leganés, tendrá ficha del Imperial, de Tercera.

Ligera subida del precio

No obstante, desde hace días el acuerdo entre el futbolista y el Real Murcia por tres temporadas de duración era más que un hecho. El ariete se decidió a jugar en el club grana pese a que le suponía bajar una categoría. Su representante, de hecho, dejó en el Enrique Roca hace días toda la documentación firmada antes de acometer un viaje fuera de Europa. También las condiciones de su llegada estaban pactadas desde hace días con el Castellón, aunque en las últimas horas el club blanquinegro intentó ponerse duro. No obstante, el Real Murcia pagará 500.000 euros, 50.000 euros más de lo ofrecido inicialmente, aunque en cambio no tendrá que afrontar bonificaciones en caso de ascenso del equipo grana, lo que le puede ahorrar hasta 200.000 euros. El cuadro castellonense, como estaba previsto, se quedará con un 20% de la plusvalía de una futura venta a un tercer equipo por parte del club que preside Felipe Moreno.

LA PLANTILLA 2025-26 Siguen del año pasado Gazzaniga, David Vicente, Mier, Antxon Jaso, Alberto González, Saveljich, Andrés López, Isi Gómez, Joao Palmberg, Pedro Benito, Pedro León, Juan Carlos Real y Matheus Cadorini.

Nuevos fichajes Piñeiro, Cristo Romero, Antonio David, Sergio Moyita, Zeka, Ekain Schalk, Bustos y Flakus.

Los sub-23 El meta Diego Piñeiro, el central Andrés López y el centrocampista Antonio David cuentan con ficha sub-23 del primer equipo, mientras que Palmberg y Sekou la tienen del Imperial, el filial grana.

Falta Un extremo sub-23.

Por lo tanto, anoche arrancó la segunda etapa de David Flakus en Murcia tras convencer a la grada del Enrique Roca en su primer paso por la casa grana gracias a su intensidad, decisión y pegada. Y también profesionalidad ya que el jugador esloveno es de los que se cuidan por encima de lo normal. Desde hace días el esloveno ya está pensando en la campaña 2025-26 vestido de grana. Si el año pasado decidió aislarse en una urbanización privada de Corvera, a medio camino entre el estadio y Pinatar Arena, donde entrena semanal su equipo, para este curso quiere estar más cerca del complejo que dirige Fran de Paula, y ya busca casa más cerca de la costa murciana.

Rentabilidad en el área

David Flakus tiene un objetivo para el presente ejercicio: mejorar sus registros del curso 2024-25. Llegó al equipo grana cedido por el Castellón y en Murcia disputó 17 partidos de liga regular, más los dos del 'playoff' ante el Nàstic de Tarragona. Marcó 7 goles, a pesar de que no es un '9' convencional, y también dio algunas asistencias más. Pero sobre todo le cambió la cara a un equipo que con él, y gracias a su energía, creyó en el ascenso con más fuerza. Goles como el del empate ante el Ceuta, una genialidad anotada casi desde el centro del campo, agradaron a una grada que valoró su trabajo y que lo quería de vuelta, pese al desembolso que hace el club murciano en un futbolista de presente, y también de futuro.

Vicente, Benito, Bustos, Ekain y Moyita son otros grandes nombres de un mercado que aún podría deparar alguna sorpresa

Asier Goiria y Joseba Etxeberria ya tienen al '9' al que han esperado durante semanas. Por lo demás, ha sido un mercado tranquilo que todavía no ha acabado ya que el Real Murcia podría hacer algún movimiento más incorporando futbolistas sub-23 hasta las doce de la noche. El director deportivo vasco, junto a su grupo de trabajo formado por Unai Zubiaur, Iban Markitz y Zigor Eguiarte, ha apostado por renovar a varios futbolistas que acabaron contrato el año pasado pero que les cuadran para el nuevo proyecto, como Antxon Jaso y Jorge Mier, mientras que también hicieron fuerza para retener a dos de los futbolistas, además d Flakus, que brillaron la pasada campaña y contaron con ofertas para jugar en Segunda, como Pedro Benito y David Vicente.

Quizás han sido, junto a la renovación o el fichaje de Flakus, los grandes aciertos de Goiria y compañía, a falta de comprobar el rendimiento de otros futbolistas que todavía son un melón por abrir como el holandés Alex Schalk y el albano kosovar Zeka, que dejaron muestras de su calidad en algunos momentos de la pretemporada pero que todavía tienen que dar mucho más.

Entre las nuevas incorporaciones del Murcia 2025-26 también hay tres futbolistas contrastados en la categoría como Moyita, Ekain y Bustos que deben dar un salto de calidad al juego grana respecto al año pasado, y también aportar determinación y su experiencia en un proyecto que tiene como único objetivo ascender.