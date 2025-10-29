La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

El abrazo entre Felipe Moreno y Asier Goiria, este miércoles, en la sala de prensa del Enrique Roca. Andrés Molina / AGM
Fútbol

El Real Murcia también se carga a Goiria y confirma su volantazo

El director deportivo se une a Joseba Etxeberria y deja el club grana tras un nefasto inicio de temporada

Sergio Conesa

Sergio Conesa

Miércoles, 29 de octubre 2025, 11:11

Comenta

El nefasto inicio de temporada del Real Murcia ha acabado con la paciencia de Felipe Moreno. El presidente del club grana intentó por todos los medios dar un voto de confianza al proyecto encabezado por Joseba Etxeberria en el banquillo y Asier Goiria en los despachos como director deportivo. Sin embargo, la paciencia del cordobés llegó a su límite tras el empate en Elda con una muy mala imagen y le quedó claro que había llegado el momento de tomar decisiones. Este martes se anunció la salida de Etxeberria y este miércoles ha pasado lo mismo con Goiria, que afrontaba su segunda temporada en el cargo.

Además, Goiria no se va solo. El Real Murcia informó en el comunicado en el que se ha hecho oficial la destitución del director deportivo de que «junto a todo su equipo de trabajo, finaliza su etapa en nuestro club». Es el caso de Zigor Egiarte (psicólogo), Iban Markitz ('scouting') y Unai Zubiaur (secretario técnico). Todo una declaración de intenciones del Real Murcia que necesita dar un cambio drástico a la clasificación, ahora mismo es colista junto al filial del Betis, su rival de este domingo, a ocho puntos del 'playoff' y diez del liderato.

Goiria compareció este miércoles en rueda de prensa en el Enrique Roca junto a Felipe Moreno y explicó que «en el fútbol, a veces, el trabajo no se refleja en la tabla. Quiero agradecer de corazón a la afición y le deseo toda la suerte a los que vengan». El presidente grana también tuvo unas palabras sobre los cambios del club de los últimos días: «En la vida todo tiene un principio y un final. Muchas veces las cosas no salen como queremos y hemos llegado a esta situación. Ahora mismo lo único que pido es unión entre todos».

